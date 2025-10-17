Creemos que la mejor manera de prevenir la contaminación es evitar la generación de residuos en su origen. Esta ha sido una filosofía básica detrás del programa de prevención de la contaminación de IBM desde 1971. Para los residuos que se generan, minimizamos la contaminación a través de un programa integral y proactivo de gestión de residuos que requiere la implementación de las siguientes prácticas, en orden de preferencia: (1) reutilización, (2) reciclaje, (3) recuperación (por ejemplo, conversión de residuos en energía), (4) otro tratamiento (por ejemplo, tratamientos acuosos y químicos, incineración) y (5) eliminación de tierras.
En 1988, IBM estableció su primer objetivo medioambiental voluntario: reciclar los flujos de residuos no peligrosos. Desde entonces, hemos ampliado el objetivo para incluir los residuos químicos no peligrosos, los equipos informáticos al final de su vida útil procedentes de nuestras propias operaciones, los equipos propiedad de IBM que son devueltos por los clientes al final de un contrato de arrendamiento y los residuos no peligrosos generados por IBM en grandes instalaciones arrendadas.
En 2021, IBM actualizó su objetivo de residuos no peligrosos para desviar el 90 % o más (en peso) del total de estos residuos de los vertederos y la incineración para 2025, a través de la reutilización, el reciclaje, el compostaje y los procesos de conversión de residuos en energía, y utilizar estos procesos para no más del 10 % (en peso) de los residuos desviados. El objetivo abarca los centros propiedad de IBM y los centros alquilados de 100 000 pies cuadrados o más en todo el mundo, y también se basa en los objetivos anteriores de gestión de residuos de IBM a lo largo de varias décadas.
En 2024, las ubicaciones declarantes sujetas a nuestro objetivo generaron aproximadamente 19 200 tm de residuos no peligrosos en todo el mundo, un aumento del 16 % con respecto a 2023. El aumento de los residuos no peligrosos generados en estos lugares se debió en gran medida a los continuos esfuerzos por consolidar nuestro portfolio inmobiliario. Desviamos el 94,4 % (en peso) de los vertederos o la incineración, cumpliendo el primer componente de nuestro objetivo. De la cantidad total desviada, el 8,6 % (en peso) se envió a procesos de conversión de residuos en energía, cumpliendo también el segundo componente de nuestro objetivo.
Como parte de los esfuerzos continuos de IBM por conservar los recursos naturales y minimizar los residuos, la empresa se fijó el objetivo de eliminar los artículos de plástico de un solo uso no esenciales de las cafeterías gestionadas por IBM en todo el mundo para 2025. A finales de 2024, habíamos eliminado todos los artículos SUP no esenciales de 55 de las 58 cafeterías gestionadas por IBM (incluidos bares, cafeterías y otros servicios) en 17 países. Más allá de nuestro objetivo, nos hemos comprometido con nuestro principal proveedor de servicios de alimentos para introducir iniciativas para fomentar el uso de vasos de café reutilizables en las cafeterías gestionadas por IBM.
Las operaciones de IBM generan pequeñas cantidades de residuos peligrosos. En 2023, IBM generó aproximadamente 730 toneladas métricas de residuos peligrosos, de las que 40,7 % (en peso) se enviaron para su reciclaje.
Las descargas de agua se gestionan a nivel de ubicación y la información sobre las descargas se informa a las agencias reguladoras cuando es necesaria. Internamente, IBM también rastrea, informa y gestiona el total de descargas de agua desde las ubicaciones de IBM de todo el mundo que tienen permisos reglamentarios de descarga de aguas residuales. IBM mide y gestiona los vertidos de aguas residuales en las ubicaciones de IBM aplicables para mantener las condiciones operativas y cumplir con los permisos de descarga. El sistema de gestión medioambiental global de IBM establece los requisitos de tratamiento aplicables a las ubicaciones de IBM en las que se descargan directamente a las aguas receptoras. Las ubicaciones de IBM con plantas de tratamiento de aguas residuales industriales o sanitarias en sus instalaciones que procesen aguas residuales industriales o sanitarias deben cumplir estos requisitos corporativos de IBM dondequiera que estén ubicadas.
Las emisiones atmosféricas asociadas a las operaciones de IBM siguen siendo relativamente reducidas, principalmente por la combustión de gas natural para calefacción y de gasóleo para generar electricidad de emergencia en caso necesario. Además, hay una cantidad limitada de emisiones fugitivas de productos químicos procedentes de los procesos de investigación y desarrollo. Como parte de nuestro sistema global de gestión medioambiental, IBM establece e implementa requisitos como limitar el contenido de azufre en el combustible y el uso de calderas de alta eficiencia para minimizar nuestras emisiones a la atmósfera.
Se ha prohibido el uso de sustancias que agotan la capa de ozono en IBM para el desarrollo de hardware y procesos y productos de fabricación durante décadas de la siguiente manera: