Prevención de la contaminación

En 1988, IBM estableció su primer objetivo medioambiental voluntario: reciclar los flujos de residuos no peligrosos. Desde entonces, hemos ampliado el objetivo para incluir los residuos químicos no peligrosos, los equipos informáticos al final de su vida útil procedentes de nuestras propias operaciones, los equipos propiedad de IBM que son devueltos por los clientes al final de un contrato de arrendamiento y los residuos no peligrosos generados por IBM en grandes instalaciones arrendadas.

En 2021, IBM actualizó su objetivo de residuos no peligrosos para desviar el 90 % o más (en peso) del total de estos residuos de los vertederos y la incineración para 2025, a través de la reutilización, el reciclaje, el compostaje y los procesos de conversión de residuos en energía, y utilizar estos procesos para no más del 10 % (en peso) de los residuos desviados. El objetivo abarca los centros propiedad de IBM y los centros alquilados de 100 000 pies cuadrados o más en todo el mundo, y también se basa en los objetivos anteriores de gestión de residuos de IBM a lo largo de varias décadas.

En 2024, las ubicaciones declarantes sujetas a nuestro objetivo generaron aproximadamente 19 200 tm de residuos no peligrosos en todo el mundo, un aumento del 16 % con respecto a 2023. El aumento de los residuos no peligrosos generados en estos lugares se debió en gran medida a los continuos esfuerzos por consolidar nuestro portfolio inmobiliario. Desviamos el 94,4 % (en peso) de los vertederos o la incineración, cumpliendo el primer componente de nuestro objetivo. De la cantidad total desviada, el 8,6 % (en peso) se envió a procesos de conversión de residuos en energía, cumpliendo también el segundo componente de nuestro objetivo.