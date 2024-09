IBM® StoredIQ Suite le ayuda a abordar los problemas que desafían sus iniciativas de descubrimiento de datos, gestión de registros, actividades de conformidad, optimización del almacenamiento y migración de datos.Al proporcionar una evaluación de datos no estructurados en profundidad e in situ, este software ofrece a las organizaciones visibilidad de los datos para tomar decisiones de negocio más informadas.IBM® StoredIQ for Legal proporciona un enfoque organizado y sistémico que agiliza el descubrimiento electrónico (eDiscovery) para las partes interesadas del ámbito legal.Automatice la política con IBM® StoredIQ Policy, incluido en la StoredIQ Suite.