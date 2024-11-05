Los informes de Control de Organización de Servicios (SOC) son informes independientes de terceros emitidos por evaluadores certificados por el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA) que abordan el riesgo asociado con un servicio subcontratado. El AICPA ha establecido los criterios de servicios de confianza (TSC) en materia de seguridad, disponibilidad, integridad del proceso, confidencialidad y privacidad, con los que se puede evaluar a las organizaciones de servicios.

Un informe SOC 2 evalúa los controles internos que una organización ha implementado para proteger los datos propiedad del cliente y proporciona detalles sobre la naturaleza de esos controles internos.

Informes y otra documentación

Póngase en contacto con un representante de IBM para solicitar los informes SOC 2 de la nube pública de IBM® (infraestructura, VPC y PaaS).