Los informes de Control de Organización de Servicios (SOC), también llamados Informes de Controles del Sistema y Organización, son informes independientes de terceros emitidos por evaluadores certificados por el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA) para abordar el riesgo asociado a un servicio subcontratado. El AICPA ha establecido los criterios de servicios de confianza (TSC) en materia de seguridad, disponibilidad, integridad del proceso, confidencialidad y privacidad, con los que se puede evaluar a las organizaciones de servicios.
Un informe SOC 3 evalúa los controles internos que una organización ha implementado para proteger los datos propiedad del cliente y proporciona detalles sobre la naturaleza de esos controles internos. Tiene el mismo enfoque que el informe SOC 2, pero no incluye información confidencial ni revela detalles sobre los controles internos. Los informes SOC 3 están destinados a usuarios que no necesitan la especificidad del informe SOC 2 y se pueden distribuir públicamente.
Informes y otra documentación
Se puede proporcionar un informe SOC 3 para los servicios de IBM que han implementado controles de acuerdo con sus principios de servicio de confianza seleccionados. El informe SOC 3 demuestra que IBM diseñó controles para los principios de servicio de confianza seleccionados de manera adecuada y que los controles funcionaron eficazmente durante el período del informe.
Los servicios enumerados a continuación tienen disponible un informe SOC 3, que representa un período de tiempo durante el cual se evaluaron los controles. Las descripciones de servicios (SD) de IBM indican si una oferta determinada mantiene un informe SOC 3. Los servicios que figuran a continuación emiten informes SOC 3 al menos una vez al año.
Consulte la descripción del sistema de infraestructura IBM Cloud (PDF)
Servicios IBM Cloud® con informes SOC 3:
IBM Cloud Foundry Public
