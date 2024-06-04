Los informes de Control de Organización de Servicios (SOC) son informes independientes de terceros emitidos por evaluadores certificados por el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA) y abordan los riesgos asociados a un servicio subcontratado.
Un informe SOC 1 detalla los controles internos de la organización sobre los datos propiedad del cliente involucrados en los informes financieros del cliente. El uso de informes está restringido y destinado a organizaciones y auditores que auditan estados financieros. Los informes SOC 1 no están destinados al público en general.
Las auditorías y los informes SOC 1 se basan en la Declaración sobre estándares para las contrataciones de atestación (SSAE 18) y la Norma internacional de trabajos para atestiguar nº 3402 (ISAE 3402).
Informes y otra documentación
Póngase en contacto con un representante de IBM para solicitar los informes SOC 1 de la nube pública de IBM, relacionados con infraestructura, VPCy PaaS.
Se puede proporcionar un informe SOC 1 para los servicios de IBM que hayan implementado controles de acuerdo con algunos principios de servicio de confianza. El informe SOC demuestra que IBM ha diseñado sus controles de manera adecuada para los principios de servicio de confianza seleccionados y que los controles funcionaron de manera eficaz durante el período del informe.
Los servicios enumerados a continuación tienen disponible un informe SOC 1 Tipo 2, que representa un período de tiempo durante el cual se evaluaron los controles. Como dichos informes representan un período de evaluación en el pasado, una carta puente puede acompañar a un informe SOC 1 Tipo 2, en el que IBM atestigua el control del servicio y el rendimiento continuo desde que finalizó el último período de informe.
Las descripciones de servicios (SD) de IBM indican si una oferta determinada mantiene el estado de conformidad SOC 1 Tipo 2. Los servicios que aparecen a continuación emiten informes SOC 1 Tipo 2 al menos una vez al año.
Consulte la descripción del sistema de infraestructura IBM Cloud (PDF, 1,1 MB)
¿Tiene preguntas sobre un programa de conformidad? ¿Necesita un informe de conformidad protegido? Nosotros podemos ayudarle.