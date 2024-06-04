Los informes de Control de Organización de Servicios (SOC) son informes independientes de terceros emitidos por evaluadores certificados por el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA) y abordan los riesgos asociados a un servicio subcontratado.

Un informe SOC 1 detalla los controles internos de la organización sobre los datos propiedad del cliente involucrados en los informes financieros del cliente. El uso de informes está restringido y destinado a organizaciones y auditores que auditan estados financieros. Los informes SOC 1 no están destinados al público en general.

Las auditorías y los informes SOC 1 se basan en la Declaración sobre estándares para las contrataciones de atestación (SSAE 18) y la Norma internacional de trabajos para atestiguar nº 3402 (ISAE 3402).



Informes y otra documentación

Póngase en contacto con un representante de IBM para solicitar los informes SOC 1 de la nube pública de IBM, relacionados con infraestructura, VPCy PaaS.