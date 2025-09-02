Una pista de mármol blanco con múltiples caminos, con pequeñas bolas metálicas de colores y plateadas

Desde el diseño de una estrategia de IA a medida hasta la correcta implementación, IBM® Consulting cuenta con un enfoque estructurado para ayudar a los clientes en cada paso de su proceso de transformación hacia la IA. Colaboramos con usted para aprovechar todo el potencial de la IA en toda la empresa con confianza, responsabilidad y servicios y soluciones personalizados que se adaptan a sus objetivos específicos y a las necesidades de su sector.
Estrategia y consultoría

Le ayudamos a definir su hoja de ruta para la transformación con IA, garantizando la alineación con sus objetivos empresariales para ofrecer resultados medibles y eficaces.

 Soluciones con IA

Al aprovechar las tecnologías de IBM y de nuestros partners del ecosistema, desarrollamos soluciones de IA a medida para abordar problemas empresariales complejos, desde la automatización de procesos hasta la predicción de tendencias.

 Experiencia en el sector

Con profundo conocimiento del sector, ofrecemos soluciones especializadas para sectores como los servicios financieros, la sanidad, la venta minorista y otros, garantizando su relevancia y eficacia.

 Implementación y adopción fluidas

Llevamos sus iniciativas de IA desde el concepto hasta su implementación a escala mediante métodos probados de implementación e integración, con un enfoque en la IA responsable, la gestión del cambio y el impacto medible.

Nuestros expertos

Global Managing Partner, Estrategia y transformación, IBM Consulting

Matt Candy
Vicepresidente y Senior Partner, Director de transformación financiera global, IBM Consulting

Monica Proothi
Senior Partner, director global de diseño, líder de estrategia y diseño de experiencias, IBM Consulting

Billy Seabrook
Partner, Global Practice Leader - Transformación y ofertas de la cadena de suministro, IBM Consulting

Pushpinder Singh
Gestor de programas, gestión de proveedores de TI, CIO, Finanzas y operaciones, IBM Consulting

Jamie Mackenzie
Líder mundial en oferta de tecnología para RR. HH., IBM Consulting

Kim Morick
Senior Partner - Líder global de IA y análisis, IBM Consulting

Manish Goyal
Vicepresidente y Senior Partner, líder global de ofertas de comercio y ventas, IBM Consulting

Rich Berkman

Capacidades

Estrategia y gobierno de la IA

Integre el gobierno responsable de la IA en la estructura de su negocio.

 Transformación de la experiencia del cliente

Imagine, diseñe y ofrezca experiencias más fluidas y personalizadas a lo largo de todo el recorrido del cliente para desbloquear valor e impulsar el crecimiento.

 Servicios de transformación financiera

Transforme sus operaciones financieras con eficiencia, integración y cumplimiento impulsados por la IA para potenciar el crecimiento.

 Consultoría de RR. HH. y transformación del talento

Reimagine y modernice los RR. HH. con la IA como eje central para obtener mejores resultados empresariales y desbloquear el potencial de los empleados y la empresa.

Servicios de estrategia empresarial

Ayudamos a nuestros clientes a impulsar el valor empresarial y resolver retos complejos mediante la IA y otras tecnologías transformadoras.

 Servicios de consultoría sobre sostenibilidad

Aproveche la combinación adecuada de personas, procesos y tecnologías para convertir la ambición de sostenibilidad en acción.

 Diseño e ingeniería de productos

Acelere los resultados empresariales y mejore la ventaja competitiva con productos y plataformas personalizados.

IBM iX

Adoptamos un enfoque basado en el diseño y los datos para transformar la experiencia.

Casos de éxito

Logo de Riyadh Air

Integración de la IA en toda la empresa para satisfacer a los clientes y mejorar la productividad de Riyadh Air.

Logo de Coca-Cola European Partners

La mejora de la gestión de categorías y el abastecimiento es posible gracias al análisis con IA y la optimización de las compras.

Logo de Molgroup

Ayudamos a MOL Group a obtener más valor de sus operaciones minoristas para impulsar el crecimiento y la fidelidad de los clientes.

Logo de Bio Rad

Modernización del sistema de planificación de la cadena de suministro de Bio-Rad Laboratories.

