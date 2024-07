Was ist COBOL?

Iterative und bedingte Kontrollstrukturen in COBOL ermöglichen dem System die Steuerung des Datenflusses.

IF ... ELSE-Strukturen zum Beispiel implementieren bedingte Logik in COBOL, so dass das Programm je nach Auswertung einer Systembedingung verschiedene Codeblöcke ausführen kann. Und die PERFORM-Anweisung führt einen Absatz oder Abschnitt eine bestimmte Anzahl von Malen aus oder bis eine Bedingung erfüllt ist, ähnlich wie Schleifen in anderen Programmiersprachen.