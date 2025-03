Was ist Text to Speech?

Text to Speech kann Benutzern helfen, in verschiedenen Sprachen zu kommunizieren, z. B. über eine App wie Google Translate. Diese Art von App-Funktion kann Audio von einer Sprache in eine andere übersetzen, was zum Synchronisieren von Videoinhalten verwendet werden kann. Sie kann Sprachlernende mit natürlicher Sprache vertraut machen, was ihnen helfen kann, zu verstehen, wie verschiedene Wörter ausgesprochen werden.