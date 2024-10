Welche verschiedenen Arten der Beschaffung gibt es?

Outsourcing



Beim Outsourcing wird ein inländischer oder ausländischer Drittanbieter mit der Durchführung einer Tätigkeit oder der Bereitstellung von Waren oder Dienstleistungen beauftragt, die normalerweise intern im Unternehmen erbracht werden. Unternehmen lagern in der Regel Aufgaben und Funktionen aus, die nicht zum Kerngeschäft gehören und in allen Unternehmen ähnlich sind, wie Back-Office-Tätigkeiten (Buchhaltung, IT und Personalwesen) und Front-Office-Tätigkeiten (Vertrieb, Marketing und Kundensupport). Die Hauptgründe für die Auslagerung sind Kosteneinsparungen, die Flexibilität, Funktionen und Waren oder Dienstleistungen je nach Bedarf hoch- oder herunterzufahren, und ein besserer Zugang zu spezifischen Fähigkeiten oder Rohstoffen.

Der Trend zur digitalen Transformation hat dazu geführt, dass viele Unternehmen ihre Betriebsabläufe mittels Outsourcing von Geschäftsprozessen optimieren. Dies hat den Outsourcing-Markt grundlegend verändert. Unternehmen blicken nun über Offshore-Outsourcing und Lohnkostenunterschiede hinaus und nutzen stattdessen künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung, um Effizienz zu schaffen und Prozesse zu modernisieren.

Die Vergabe von Unteraufträgen fällt unter den Oberbegriff des Outsourcings. Dabei wird eine bestimmte Aufgabe oder Verpflichtung an einen Subunternehmer oder Dienstleister ausgelagert. Die Vergabe von Unteraufträgen ist in komplexeren Branchen wie dem Baugewerbe üblich; dabei handelt es sich oft um eine zeitlich begrenzte Vereinbarung.

Insourcing

Die am besten geeigneten Lieferanten könnten sich im eigenen Haus befinden. Beim Insourcing werden interne Ressourcen, wie z. B. eine bestimmte Person oder Abteilung, genutzt, um Aufgaben zu erledigen, die ausgelagert werden könnten oder bereits ausgelagert wurden. Die interne Ausführung von Aufgaben und Funktionen bietet einen Wettbewerbsvorteil, da Unternehmen möglicherweise eine größere Konsistenz bei Produkten und Dienstleistungen erzielen.

Während es sich oft um eine Strategie zur Kostensenkung handelt, gibt das Insourcing den Unternehmen auch eine bessere Kontrolle über eine Aktivität und beschleunigt deren Ausführung. Dies liegt daran, dass die erforderlichen Ressourcen bereits innerhalb des Unternehmens vorhanden sind. Alle Mitarbeiter, die die Aufgabe ausführen, sind bereits mit der Unternehmenskultur, den Produkten, Dienstleistungen und dem Kundenstamm vertraut – sie benötigen möglicherweise nur eine Schulung oder Weiterbildung. In manchen Situationen kann jedoch ein Insourcing-Modell gewählt werden, um neue Mitarbeiter oder Prozesse in das Unternehmen einzubetten und bestimmte Ziele zu erreichen.

Nearsourcing

Beim Nearsourcing, auch Nearshoring genannt, werden die Beschaffungsaktivitäten näher an den Ort verlagert, an dem die Waren oder Dienstleistungen verkauft werden. Es kann als alternative Outsourcing-Strategie betrachtet werden: Während das Outsourcing in entfernte Länder zwar günstigere Arbeitskosten bieten kann, ist die Verwaltung der Logistik schwieriger und kostspieliger. Das Outsourcing an einen näher gelegenen Standort erleichtert die Verwaltung von Partnerbeziehungen und senkt die Transportkosten und Lieferzeiten. In manchen Fällen kann der beauftragte Anbieter auch in einem Nachbarland tätig sein, wie z. B. ein US-amerikanisches Unternehmen, das nach Mexiko auslagert.

Nearsourcing kann auch das Risiko reduzieren. Zum Beispiel sind Störungen in der Lieferkette schwer vorherzusagen. Wenn sich Fabriken oder Lager jedoch näher an den Empfängern des Endprodukts oder der Dienstleistung befinden, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass die Lieferung an den Kunden verzögert oder storniert wird, falls es zu einer Naturkatastrophe oder geopolitischen Unruhen kommt.

Single Sourcing

Single Sourcing (oder Single Supplier) bedeutet, dass nur ein einziger Lieferant für alle Rohstoffe, Waren und Dienstleistungen ausgewählt wird. Dies kann Produktexklusivität mit einzigartigen Materialien schaffen und den Zeitaufwand für Vertragsverhandlungen und Lieferantenauswahl reduzieren. Die Beschaffung aus einer Hand vereinfacht auch die Lieferketten, wodurch es für Unternehmen einfacher wird, Qualitätsprodukte zu gewährleisten und Standards für ethische Beschaffung einzuhalten.

Obwohl die Begriffe „Single Sourcing“ und „Sole Sourcing“ oft synonym verwendet werden, sind sie nicht identisch: „Single Sourcing“ ist eine spezifische Beschaffungsstrategie, bei der ein Unternehmen nur einen Lieferanten auswählt, aber auch andere Optionen zur Verfügung hat. Eine Strategie der alleinigen Bezugsquelle hingegen ist eine Situation, in der es nur einen Lieferanten für ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung gibt, wodurch Unternehmen keine Möglichkeit haben, Alternativen zu wählen.

Global Sourcing

Unter Global Sourcing versteht man die Beschaffung von Waren oder Dienstleistungen von Lieferanten auf globalen Märkten. Dadurch erhalten Unternehmen Zugang zu kostengünstigen Ressourcen, Anreizen wie Steuererleichterungen und Fähigkeiten, die in ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar sind. Obwohl dies häufig durch ausgelagerte Dienstleistungen in Indien, China und Osteuropa veranschaulicht wird, ist Global Sourcing nicht gleichbedeutend mit der Beschaffung in Niedriglohnländern, da letztere auf niedrigeren Arbeits- und Produktionskosten beruht. Im Gegensatz dazu können Unternehmen Global Sourcing betreiben, wenn qualifizierte Arbeitskräfte vor Ort schwer zu finden sind, auch wenn die Unternehmen dadurch keine Kosteneinsparungen erzielen.

Unternehmen nutzen die globale Beschaffung, um über das oben erwähnte Outsourcing von Geschäftsprozessen Zugang zu fortschrittlichen Fähigkeiten und Technologien zu erhalten. Allerdings haben Unterbrechungen der Lieferkette infolge der COVID-19-Pandemie und der jüngsten Klimaereignisse das Risiko der Abhängigkeit von Lieferanten, Kompetenzen und Partnern in entfernten Regionen aufgezeigt.

Joint Ventures

Joint Ventures sind Partnerschaften zwischen Organisationen, um ein Ziel zu erreichen. Durch Zusammenarbeit und die Bündelung von Stärken und Ressourcen können Unternehmen mehr erreichen und schneller sein, als wenn sie ein Projekt unabhängig voneinander angehen würden. Sie können auch mit Kosteneinsparungen rechnen, indem sie Arbeit und Fähigkeiten, Technologie und Innovation, Marketing- und Werbebudgets und andere bewährte Funktionen und Prozesse wie Fertigung oder Logistik gemeinsam nutzen. Zum Beispiel können Unternehmen in einem Joint Venture die Skaleneffekte eines größeren Unternehmens nutzen, um Waren oder Dienstleistungen zu einem Kostenvorteil zu produzieren, der für ein kleineres Unternehmen unerreichbar wäre. In der Lieferkette können Joint Ventures die Verhandlungsposition gegenüber den Lieferanten stärken und das Risiko begrenzen.

Für Unternehmen, die mit Unternehmen auf einem ausländischen Markt zusammenarbeiten, bieten Joint Ventures auch die Möglichkeit, sich einer breiteren Zielgruppe zu präsentieren. In diesem Sinne können Unternehmen, die mit Marken mit positivem Ruf zusammenarbeiten, durch diese Verbindung auch ihr eigenes Ansehen verbessern.

Vertikale Integration

Vertikale Integration bedeutet, dass ein Unternehmen seine eigenen Lieferkettenabläufe erweitert, anstatt sie auszulagern. Die vertikale Integration erfordert erhebliche Vorabinvestitionen, ermöglicht es Unternehmen jedoch, die vollständige Kontrolle über ihre Lieferkettenabläufe und Produktionsprozesse zu übernehmen. Dies ist bei Herstellern üblich, die ihre Produkte direkt an ihre Kunden verkaufen möchten, anstatt sich auf Händler zu verlassen.

Die vertikale Integration hat zwei Richtungen – Rückwärtsintegration und Vorwärtsintegration:

Rückwärtsintegration oder vorgelagerte Integration (Upstream-Integration) liegt vor, wenn ein Unternehmen zum Lieferanten von Produkten oder Dienstleistungen wird, die es zur Herstellung seiner eigenen Produkte oder Dienstleistungen verwendet – durch den Kauf eines anderen Unternehmens oder die Erweiterung seiner eigenen Geschäftstätigkeit. Einfach ausgedrückt beseitigt die Rückwärtsintegration Zwischenhändler, verbessert die Kontrolle und beschleunigt das Wachstum. Beispielsweise produziert Apple mittlerweile seine eigenen Chips, die in seinen Technologieprodukten verwendet werden.

Vorwärtsintegration oder nachgelagerte Integration (Downstream-Integration) findet statt, wenn ein Unternehmen die Kontrolle über Vertriebs- oder Postproduktionsprozesse übernimmt. Das ermöglicht Unternehmen, die Vertriebskosten zu senken und mehr Kontrolle darüber zu haben, wie sie Waren oder Dienstleistungen verkaufen. Zum Beispiel könnte eine Schuhmarke den Verkauf ihrer Produkte selbst in die Hand nehmen, indem sie Kaufhäuser umgeht und stattdessen Produkte in eigenen Einzelhandelsgeschäften verkauft.

Captive Service Operations

Captive Service Operations oder Captive Centers werden von Unternehmen in Ländern eingerichtet, in denen das Unternehmen möglicherweise noch nicht präsent ist, wahrscheinlich in Überseemärkten. Die Mitarbeiter in diesen Zentren sind vollständig bei dem Unternehmen angestellt. Die von ihnen hergestellten Produkte oder Dienstleistungen, die sie anbieten, kommen dem Unternehmen direkt zugute.

Zu den Vorteilen von Captive Centern gehören der Zugang zu einem neuen oder größeren Talentpool, geringere Kosten und eine größere Kontrolle über die Abläufe als beim traditionellen Outsourcing (und damit ein geringeres Risiko). Aufgrund der hohen Anfangsinvestitionen, die für firmeneigene Zentren erforderlich sind, werden diese jedoch häufig nur an Standorten eingerichtet, an denen Unternehmen langfristige Wachstumsziele verfolgen.

Strategische Beschaffungsmethoden: ethische, verantwortungsvolle und nachhaltige Beschaffung

Es gibt viele Arten von Beschaffungsstrategien. Insbesondere die strategische Beschaffung ist eine Beschaffungsstrategie, die bei der Bewertung potenzieller Lieferanten die langfristigen Ziele und Geschäftsziele eines Unternehmens berücksichtigt. Die Umsetzung einer strategischen Beschaffung umfasst die Berücksichtigung von Qualitätsstandards, der Leistung von Lieferanten, der Kosteneffizienz und der Frage, wie eine langfristige Partnerschaft mit einem hochwertigen Lieferanten die gesamte Lieferkette stärkt und optimiert.

Bei der strategischen Beschaffung werden auch Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung der Unternehmen berücksichtigt. In einer aktuellen IBM-Studie gaben 77 % der befragten Verbraucher an, dass es wichtig ist, bei nachhaltigen oder umweltbewussten Marken zu kaufen.

Unternehmen, die an einer verantwortungsvollen Beschaffung interessiert sind, müssen Beschaffungsentscheidungen treffen, die die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen ihrer Beschaffungsaktivitäten und Lieferanten berücksichtigen. Neben der zunehmenden Forderung von Kunden und Stakeholdern nach Transparenz ist eine verantwortungsvolle Beschaffung unerlässlich, um neue und bestehende Gesetze in Bezug auf die Auswirkungen der Bemühungen und Initiativen eines Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) einzuhalten – wie die Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) der Europäischen Union (EU).

Unternehmen können sich auch auf Ziele für eine nachhaltige Beschaffung oder einen nachhaltigen Einkauf konzentrieren, bei denen die Umweltauswirkungen von Lieferanten und Anbietern stärker in den Vordergrund rücken. Andere konzentrieren sich auf ihre eigenen ethischen Beschaffungsstandards, die sicherstellen, dass Lieferanten und Anbieter faire Arbeitsbedingungen wahren, einen positiven sozialen Einfluss haben und ökologische Nachhaltigkeit praktizieren. Viele stützen sich auf neue Technologien wie Blockchain, um dies zu gewährleisten.

Weitere Informationen zum Lieferantenbeziehungsmanagement und zum Aufbau einer technologiegestützten Lieferkette finden Sie in der IBM Sterling® Supply Chain Intelligence Suite.