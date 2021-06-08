Tags
Das spricht für Robotic Process Automation (RPA) in der Versicherungsbranche

Versicherungsgutachter untersucht beschädigtes Fahrzeug

Erfahren Sie, wie die Robotic Process Automation (RPA) die Versicherungsbranche verändert, wo sie bereits eingesetzt wird und wie sie für neue Effizienzen in Ihrem Unternehmen sorgen kann.

Die robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA ) – also der Einsatz von Software-Bots zur Erledigung von Routineaufgaben auf Tastendruck - ist in der Versicherungsbranche wichtiger denn je. Tatsächlich zeigt die Forschung von Novarica, dass mehr als die Hälfte aller Versicherer RPA bereitgestellt haben, verglichen mit weniger als einem Viertel im Jahr 2018. [1]

Von Underwriting und Onboarding bis hin zu Kundenservices und Schadenbearbeitung – RPA verändert die Art und Weise, wie Versicherer ihr Geschäft betreiben. Durch die Entlastung ihrer Mitarbeiter von zeitaufwändigen manuellen Aufgaben steigern Versicherer ihre Effizienz, beschleunigen Prozesse und schaffen eine bessere Customer Experience. Hier finden Sie einen genaueren Blick auf den Geschäftsszenario für RPA.

 

Was ist Robotic Process Automation in der Versicherungsbranche?

In der Versicherungsbranche bezieht sich RPA auf den Einsatz von regelbasierten, Low-Code Software-Bots, die die sich wiederholenden Aufgaben menschlicher Mitarbeiter übernehmen, wie z. B. das Erfassen von Kundeninformationen, das Extrahieren von Daten in Schadensfällen, das Durchführen von Hintergrundprüfungen und so weiter. RPA ist Teil des allgemeinen Trends zur Hyperautomatisierung, der es Unternehmen ermöglicht, ihre Prozesse zu verändern, um wettbewerbsfähiger zu werden.

Der Wert von RPA im Versicherungsbereich

RPA optimiert die alltäglichen Geschäftsprozesse, die den Mitarbeitern Zeit und Energie rauben. Durch das Bereitstellen von RPA-Bots in mehreren Systemen können Versicherer die Genauigkeit und Effizienz verbessern und so Ressourcen für strategischere Aufgaben freisetzen. Fallstudien haben innerhalb des ersten Jahres der RPA-Bereitstellung im Finanzdienstleistungssektor eine bis zu 200%ige Steigerung des ROI gezeigt.

Versicherungsunternehmen verlassen sich auf einen Mix aus Altlast-Anwendungen und -Systemen. RPA kann helfen, diese verteilten Systeme – mit minimalem Codierung – so miteinander zu verbinden, dass Versicherer ihre Abläufe schneller durchführen, Arbeitskosten senken und neue Bereiche der Innovation erkunden können. Tatsächlich prognostiziert Gartner, dass bis 2025 70 % der neuen von Unternehmen geschriebenen Anwendungen Low-Code- oder No-Code-Technologien verwenden werden. [2]

So funktioniert RPA im Versicherungswesen

RPA bildet eine Brücke zwischen den bestehenden Versicherungssystemen, sodass die Customer Experience und die betriebliche Effizienz verbessert wird. Konkret können RPA-Plattformen Aktionen bis auf Maus- und Tastaturebene verarbeiten und gleichzeitig über Programmierschnittstellen (APIs) in Systeme auf niedrigerer Ebene integrieren. Unternehmen können API-Connectors beim Aufbau ihrer Workflows mit RPA für End-to-End-Automatisierung verwenden.

RPA-Lösungen sind ideal für verteilte Mitarbeiter und können Folgendes leisten:

  • Daten zwischen verschiedenen Anwendungen kopieren und einfügen
  • E-Mails öffnen, Daten sammeln und in ein Kernsystem verschieben
  • Daten berechnen, um Monatsend-Rentabilitätsberichte zu erstellen
  • Integration mit Workflow-Automatisierung, Regel-Engines und anderen Komponenten für vollständig automatisierte Prozesse
  • Add-Ons für künstliche Intelligenz (KI) verwenden, um die Bot-Funktionen zu verbessern

Die Vorteile von RPA in der Versicherungswirtschaft

Mit einer RPA-Implementierung können Versicherer Back-Office-Prozesse und kundenorientierte Dienstleistungen verbessern und gleichzeitig die Arbeitsumgebung umgestalten. Schließlich sollten Ihre Mitarbeiter nicht mit der reinen Dateneingabe beschäftigt sein.

Zu den wichtigsten Vorteilen der Verwendung von RPA für Versicherungsgeschäfte gehören die folgenden:

  • Schnellere Abwicklung von Versicherungsansprüchen: Bei der herkömmlichen Schadensbearbeitung sammeln Mitarbeiter Informationen aus verschiedenen Dokumenten und verschieben sie in andere Systeme. Jetzt können RPA-Bots große Mengen an Schadensdaten mit nur einem Klick verschieben, sodass Kunden eine schnellere Antwort erhalten, wenn sie einen Anspruch einreichen.
  • Höhere Kundenzufriedenheit: Versicherer können mit RPA eine Vielzahl von datenintensiven Prozessen beschleunigen, vom Onboarding neuer Kunden bis hin zur Kündigung von Policen. RPA kann mehrere Systeme durchlaufen und Daten automatisch verschieben, was menschlichen Aufwand erspart und die Bedürfnisse der Kunden erfüllt.
  • Höhere Datengenauigkeit: Durch die Ersetzung manueller Prozesse durch RPA können Versicherer das Potenzial für menschliche Fehler eliminieren. RPA erhöht die Zuverlässigkeit der Daten, was insbesondere für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wichtig ist.
  • Schnelle Kosteneinsparungen: RPA ist eine großartige Möglichkeit, Geschäftsabläufe zu rationalisieren, die Produktivität zu steigern und Gesamtkosten zu sparen. Außerdem können Unternehmen ihre Teams für Aufgaben mit höherer Priorität einsetzen und das Unternehmenswachstum fördern.
  • Investitionsschutz: Roboter können die Lebensdauer von Altlastsystemen verlängern, die innerhalb weniger Jahre ersetzt und dann aktualisiert werden, um mit neuen Systemen zu arbeiten. Sie können viel schneller konfiguriert werden als herkömmliche IT-Projekte.
  • Cross-Selling-Möglichkeiten: RPA-Tools wie Chatbots können maßgeschneiderte Produktempfehlungen liefern, um die Customer Experience zu verbessern. Außerdem kann RPA für neue Innovationen verwendet werden, wie z. B. sofort anpassbare Lebensversicherungen und On-Demand-Sachenschutz.
  • Mehr Zufriedenheit bei der Arbeit: RPA-Bots nutzen intelligente Dokumentenverarbeitung, um eine Vielzahl manueller Dateneingabeaufgaben zu eliminieren, sodass die Mitarbeiter mehr wertschöpfende Aktivitäten ausführen können. Dies führt zu einer höheren Arbeitsmoral im gesamten Unternehmen.

Anwendungsfall für RPA in der Versicherung

RPA hilft bereits Versicherungsunternehmen dabei, eine Vielzahl von Datenverarbeitungsaufgaben zu verbessern:

  • Schadenmanagement: RPA-Bots können den gesamten Schadenverlauf von der ersten Schadenmeldung (FNOL) bis zur Regulierung und Abrechnung rationalisieren. Durch die Automatisierung ihrer umfangreichen Prozesse zur Schadenabwicklung können die Versicherer ihre Schadeninspektoren für die Klärung wichtiger Fragen und Ausnahmen freistellen. Standardansprüche werden innerhalb von Minuten bearbeitet, während sich die Mitarbeiter auf die für das Unternehmen wichtigen Themen konzentrieren.
  • Underwriting: Traditionell müssen Underwriter mehrere Datenquellen analysieren, um Risiken zu bestimmen und den Kunden die passenden Tarife und Policen für ihre Bedürfnisse zu vermitteln. RPA-Bots können automatisch unstrukturierte Daten aus internen und externen Quellen sammeln und sie zur schnelleren Entscheidungsfindung auf einem zentralen Dashboard präsentieren.
  • Callcenter-Support: Digital Worker können diejenigen unterstützen, die Kunden unterstützen. Beispielsweise können Agenten Chatbot oder Bots einsetzen, um Serviceanfragen in Echtzeit zu Adresse. RPA-Bots können Kunden- und Produktinformationen schnell aggregieren, die Zusammenarbeit der Mitarbeiter verbessern und die Bindung der Versicherungsnehmer erhöhen.
  • Bearbeitung von Anmeldeformularen: Die Integration von optischer Zeichenerkennung (OCR) mit RPA ermöglicht es Versicherern, den Inhalt von Anmeldeformularen automatisch zu interpretieren und die Informationen an die entsprechenden Arbeitsabläufe weiterzuleiten. Das erhöht die Genauigkeit und Datenqualität und reduziert gleichzeitig den Versicherungsstau.
  • Policenverwaltung: Versicherungsmakler können mithilfe von RPA ansprechendere Erfahrungen mit Versicherungsnehmern schaffen. Mit einer Mischung aus maschinellem Lernen, Verarbeitung natürlicher Sprache, intelligenter OCR und Analyse, können RPA-Lösungen den Kontext von Kunden-E-Mails identifizieren und den Inhalt klassifizieren. Sie können Daten extrahieren, Systeme aktualisieren, mit menschlichen Nutzern interagieren, um Anweisungen auszufüllen und Bestätigungen zu liefern – und das alles, während sie regulatorische und gesetzliche Anforderungen erfüllen.
  • Produktinnovation: Versicherer nutzen RPA zur Unterstützung neuer Arten von Produkten und Services, z. B. On-Demand-Angebote, Apps für das Policenmanagement und Kundenportale. Zum Beispiel können Prämien auf dem früheren Fahrverhalten des einzelnen Kunden basieren. Alternativ können Bilder von Fahrzeugschäden automatisch analysiert werden, um Kfz-Versicherungsansprüche schneller zu bearbeiten, ohne, dass ein Sachverständiger erforderlich ist.

RPA in der Versicherung und IBM

IBM baut die branchenweit umfassendste Suite an KI-gestützten Automatisierungsfunktionen auf. Mit IBM Robotic Process Automation können Versicherer wie Lojacorr Network mehr Geschäfts- und IT-Prozesse in großem Maßstab mit der Leichtigkeit und Geschwindigkeit herkömmlicher RPA automatisieren. Software-Roboter, meist auch einfach Bots genannt, agieren auf der Basis von künstlicher Intelligenz (KI): Sie erledigen Aufgaben zeiteffizient und unterstützen die digitale Transformation.

Holen Sie sich IBM Robotic Process Automation als Teil des IBM Cloud Pak for Business Automation. Um mehr zu erfahren, erkunden Sie „RPA: Ein Einkaufsführer“ und melden Sie sich für die kostenlose IBM Robotic Process Automation-Softwaretestversion an.

Autor

Paula Williams

Content Director

Robotic Process Automation (RPA)

