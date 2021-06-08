Die robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA ) – also der Einsatz von Software-Bots zur Erledigung von Routineaufgaben auf Tastendruck - ist in der Versicherungsbranche wichtiger denn je. Tatsächlich zeigt die Forschung von Novarica, dass mehr als die Hälfte aller Versicherer RPA bereitgestellt haben, verglichen mit weniger als einem Viertel im Jahr 2018. [1]
Von Underwriting und Onboarding bis hin zu Kundenservices und Schadenbearbeitung – RPA verändert die Art und Weise, wie Versicherer ihr Geschäft betreiben. Durch die Entlastung ihrer Mitarbeiter von zeitaufwändigen manuellen Aufgaben steigern Versicherer ihre Effizienz, beschleunigen Prozesse und schaffen eine bessere Customer Experience. Hier finden Sie einen genaueren Blick auf den Geschäftsszenario für RPA.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
In der Versicherungsbranche bezieht sich RPA auf den Einsatz von regelbasierten, Low-Code Software-Bots, die die sich wiederholenden Aufgaben menschlicher Mitarbeiter übernehmen, wie z. B. das Erfassen von Kundeninformationen, das Extrahieren von Daten in Schadensfällen, das Durchführen von Hintergrundprüfungen und so weiter. RPA ist Teil des allgemeinen Trends zur Hyperautomatisierung, der es Unternehmen ermöglicht, ihre Prozesse zu verändern, um wettbewerbsfähiger zu werden.
RPA optimiert die alltäglichen Geschäftsprozesse, die den Mitarbeitern Zeit und Energie rauben. Durch das Bereitstellen von RPA-Bots in mehreren Systemen können Versicherer die Genauigkeit und Effizienz verbessern und so Ressourcen für strategischere Aufgaben freisetzen. Fallstudien haben innerhalb des ersten Jahres der RPA-Bereitstellung im Finanzdienstleistungssektor eine bis zu 200%ige Steigerung des ROI gezeigt.
Versicherungsunternehmen verlassen sich auf einen Mix aus Altlast-Anwendungen und -Systemen. RPA kann helfen, diese verteilten Systeme – mit minimalem Codierung – so miteinander zu verbinden, dass Versicherer ihre Abläufe schneller durchführen, Arbeitskosten senken und neue Bereiche der Innovation erkunden können. Tatsächlich prognostiziert Gartner, dass bis 2025 70 % der neuen von Unternehmen geschriebenen Anwendungen Low-Code- oder No-Code-Technologien verwenden werden. [2]
RPA bildet eine Brücke zwischen den bestehenden Versicherungssystemen, sodass die Customer Experience und die betriebliche Effizienz verbessert wird. Konkret können RPA-Plattformen Aktionen bis auf Maus- und Tastaturebene verarbeiten und gleichzeitig über Programmierschnittstellen (APIs) in Systeme auf niedrigerer Ebene integrieren. Unternehmen können API-Connectors beim Aufbau ihrer Workflows mit RPA für End-to-End-Automatisierung verwenden.
RPA-Lösungen sind ideal für verteilte Mitarbeiter und können Folgendes leisten:
Mit einer RPA-Implementierung können Versicherer Back-Office-Prozesse und kundenorientierte Dienstleistungen verbessern und gleichzeitig die Arbeitsumgebung umgestalten. Schließlich sollten Ihre Mitarbeiter nicht mit der reinen Dateneingabe beschäftigt sein.
Zu den wichtigsten Vorteilen der Verwendung von RPA für Versicherungsgeschäfte gehören die folgenden:
RPA hilft bereits Versicherungsunternehmen dabei, eine Vielzahl von Datenverarbeitungsaufgaben zu verbessern:
IBM baut die branchenweit umfassendste Suite an KI-gestützten Automatisierungsfunktionen auf. Mit IBM Robotic Process Automation können Versicherer wie Lojacorr Network mehr Geschäfts- und IT-Prozesse in großem Maßstab mit der Leichtigkeit und Geschwindigkeit herkömmlicher RPA automatisieren. Software-Roboter, meist auch einfach Bots genannt, agieren auf der Basis von künstlicher Intelligenz (KI): Sie erledigen Aufgaben zeiteffizient und unterstützen die digitale Transformation.
Holen Sie sich IBM Robotic Process Automation als Teil des IBM Cloud Pak for Business Automation. Um mehr zu erfahren, erkunden Sie „RPA: Ein Einkaufsführer“ und melden Sie sich für die kostenlose IBM Robotic Process Automation-Softwaretestversion an.
[1] Novarica Research Council, “Emerging Technology in Insurance: AI, Big Data, Chatbots, IoT, RPA, and More,” Januar 2021.
[2] Gartner, “Predicts 2021: Accelerate Results Beyond RPA to Hyperautomation,” 4. Dezember 2020.
Lesen Sie, wie IBM Robotic Process Automation Ihrem Unternehmen einen Nutzen in Höhe von 992.000 USD und einen ROI von 124 % einbringen kann.
Finden Sie heraus, welche Rolle RPA bei der Automatisierung von IT-Prozessen spielt - von der Förderung der digitalen Transformation bis hin zur Umsetzung geschäftsorientierter Automatisierungsinitiativen.
IBM Robotic Process Automation ist eine Software, die darauf abzielt, sich wiederholende und zeitaufwändige Back-Office-Aufgaben zu automatisieren. Dies geschieht durch den Einsatz von Software-Robotern, die menschliche Handlungen auf einem Computer emulieren. Es ist Teil der IBM Lösung für die Geschäftsautomatisierung.
IBM Cloud Pak for Business Automation ist ein modularer Satz integrierter Softwarekomponenten für das Betriebsmanagement und die Automatisierung.
Entdecken Sie Lösungen zur Automatisierung von Geschäftsprozessen, die mit Low-Code-Tools schnell intelligente Automatisierungen bereitstellen.
IBM Robotic Process Automation ist eine Software, die darauf abzielt, sich wiederholende und zeitaufwändige Back-Office-Aufgaben zu automatisieren. Dies geschieht durch den Einsatz von Software-Robotern, die menschliche Handlungen auf einem Computer emulieren. Es ist Teil der IBM Lösung für die Geschäftsautomatisierung.