Die robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA ) – also der Einsatz von Software-Bots zur Erledigung von Routineaufgaben auf Tastendruck - ist in der Versicherungsbranche wichtiger denn je. Tatsächlich zeigt die Forschung von Novarica, dass mehr als die Hälfte aller Versicherer RPA bereitgestellt haben, verglichen mit weniger als einem Viertel im Jahr 2018. [1]

Von Underwriting und Onboarding bis hin zu Kundenservices und Schadenbearbeitung – RPA verändert die Art und Weise, wie Versicherer ihr Geschäft betreiben. Durch die Entlastung ihrer Mitarbeiter von zeitaufwändigen manuellen Aufgaben steigern Versicherer ihre Effizienz, beschleunigen Prozesse und schaffen eine bessere Customer Experience. Hier finden Sie einen genaueren Blick auf den Geschäftsszenario für RPA.