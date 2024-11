Im Wesentlichen ist ein Mikrocontroller ein kleiner Computer auf einem einzelnen Chip, der einen (oder mehrere) Prozessorkerne, einen Arbeitsspeicher (RAM) und einen elektrisch löschbaren, programmierbaren Festwertspeicher (EEPROM) als Programmspeicher enthält. Die für den Betrieb als eigenständige Einheiten optimierte Mikrocontroller-Integration verbessert die Signalverarbeitung in Echtzeit und macht diese kompakten Einheiten ideal für die Steuerung spezifischer Aufgaben oder Pflichten innerhalb eingebetteter Systeme.

Die wichtigsten Komponenten eines Mikrocontrollers

Zentrale Recheneinheit (CPU): Die CPU, umgangssprachlich auch als „Gehirn“ des Computers bezeichnet, ist für die Ausführung von Anweisungen und die Steuerung von Abläufen verantwortlich.

Leicht, klein und mit relativ wenig Stromverbrauch: Mikrocontroller sind ideal für akkubetriebene elektronische Geräte wie Smartphones, Smartwatches und andere Wearables. Sie sind auch bei Hobbyanwendern sehr beliebt. Programmierbare Mikrocontroller für Verbraucher, wie die von Ubuntu oder dem Raspberry Pi, können einfach in Programmiersprachen wie C, C++ und Python konfiguriert werden, die häufig in Windows-, Linux- und MacOS-Betriebssystemen verwendet werden. Mikrocontroller sind zwar auch für Entwicklungsanfänger zugänglich, werden aber häufig in einer Vielzahl von professionellen und industriellen Anwendungsfällen eingesetzt, z. B. in der industriellen Automatisierung, in Transportsicherheitssystemen und in der Prototypenentwicklung.

Mikrocontroller-Arten und Anwendungsfälle

Auf Anfrage eines japanischen Taschenrechnerherstellers haben die Ingenieure von Texas Instruments, Gary Boone und Michael Cochran, im Jahr 1971 den ersten Mikrocontroller entwickelt. Die darauffolgenden Jahre stellten einen Durchbruch in der Schaltungstechnik dar und brachten unzählige Verbesserungen und Iterationen von Herstellern wie Intel, NXP und ARM hervor.

Im Folgenden sind einige der gebräuchlichsten Arten von Mikrocontrollern aufgeführt: