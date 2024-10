Was ist Meteorologie?

Synoptische Phänomene erstrecken sich über ein Gebiet von mehreren hundert bis tausend Kilometern und können bis zu 28 Tage andauern. Sie bestehen aus Hoch- und Tiefdrucksystemen. In einem Tiefdrucksystem werden Wind und Feuchtigkeit in das Hochdrucksystem gesaugt, was die Konvektion beschleunigt und zu extremeren Wetterbedingungen führt. Hochdrucksysteme haben eine vertikale Abwärtsbewegung und führen in der Regel zu trockenerem, weniger widrigem Wetter