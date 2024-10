GGML war das Dateiformat, das GGUF direkt vorausging und vom Entwickler Georgi Gerganov geschaffen wurde. Der Name ist eine Kombination aus Gerganovs Initialen (GG) und ML für maschinelles Lernen. GGML war eine Tensor-Bibliothek, die für hohe Leistung auf verschiedenen Hardware-Plattformen entwickelt wurde. Es war auch ein früher Versuch, ein Dateiformat für OpenAIs GPT-Modelle für künstliche Intelligenz zu erstellen, um den Austausch und die Ausführung von Modellen zu vereinfachen. GGML wurde entwickelt, um eindeutig zu sein und alle notwendigen Informationen zum Laden eines Modells zu enthalten.

GGML war ein früher Versuch, große Sprachmodelle auf Standardhardware zugänglich zu machen. Allerdings war diese Lösung in Bezug auf Flexibilität und Erweiterbarkeit begrenzt. Das bedeutet, dass GGML manuell angepasst werden musste und Kompatibilitätsprobleme auftraten, wenn Benutzer neue Funktionen hinzufügten, um seine Einschränkungen zu beseitigen.

GGUF behebt die Einschränkungen von GGML und ermöglicht das Hinzufügen neuer Funktionen unter Beibehaltung der Kompatibilität mit älteren Modellen. Da GGUF Breaking Changes eliminiert, erleichtert es den Übergang zu neueren Versionen und unterstützt eine breite Palette von Modellen, was es zu einer umfassenden Lösung macht. Die Konvertierung bestehender Modelle in GGUF kann zeitaufwändig sein, und wie bei allen neuen Formaten müssen sich Benutzer und Entwickler an die Besonderheiten gewöhnen.