Wie man geschäftsfähige generative KI verantwortungsvoll skaliert

Bei der Verwendung von vorkonfigurierten, vorgefertigten generativen Modellen gibt es einige grundlegende Probleme. Jedes Unternehmen muss die Möglichkeiten zur Wertschöpfung gegen die damit verbundenen Risiken abwägen. Je nach Branche und Anwendungsfall werden Unternehmen mit geringer Risikotoleranz feststellen, dass entweder die Eigenentwicklung oder die Zusammenarbeit mit einem vertrauenswürdigen Partner bessere Ergebnisse liefert.

Zu den Bedenken, die bei generativen KI-Modellen von der Stange zu berücksichtigen sind, gehören:

Internetdaten sind nicht immer fair und genau

Im Kern eines Großteils der generativen KI sind heute riesige Datenmengen aus Quellen wie Wikipedia, Websites, Artikeln, Bild- oder Audiodateien usw. Generative Modelle gleichen Muster in den zugrunde liegenden Daten ab, um Inhalte zu erstellen, und ohne Kontrollen kann es zu böswilligen Absichten kommen, um Desinformation, Verzerrung und Online-Belästigung zu fördern. Da diese Technologie so neu ist, mangelt es manchmal an Verantwortlichkeit, und es besteht ein erhöhtes Reputationsrisiko sowie ein regulatorisches Risiko in Bezug auf Dinge wie Urheberrechte und Lizenzgebühren.

Es kann eine Diskrepanz zwischen Modellentwicklern und allen Anwendungsfällen geben.

Die nachgelagerten Entwickler generativer Modelle erkennen möglicherweise nicht das volle Ausmaß der Nutzung und Anpassung des Modells für andere Zwecke. Dies kann zu fehlerhaften Annahmen und Ergebnissen führen, die nicht entscheidend sind, wenn es sich um weniger wichtige Entscheidungen wie die Auswahl eines Produkts oder einer Dienstleistung handelt, aber wichtig werden, wenn es sich um eine kritische Entscheidung handelt, die das Unternehmen dem Vorwurf unethischen Verhaltens, einschließlich Verzerrung, oder Problemen mit der Einhaltung von Vorschriften aussetzen kann, die zu Audits oder Geldstrafen führen können.

Rechtsstreitigkeiten und Regulierung wirken sich auf die Nutzung aus

Besorgnis über Rechtsstreitigkeiten und Vorschriften werden die Nutzung generativer KI in großen Unternehmen zunächst einschränken. Dies gilt insbesondere in stark regulierten Branchen wie dem Finanzdienstleistungs- und Gesundheitswesen, wo die Toleranz für unethische, voreingenommene Entscheidungen, die auf unvollständigen oder ungenauen Daten basieren, sehr gering ist und Modelle nachteilige Auswirkungen haben können.

Die regulatorische Rahmen für generative Modelle wird zwar irgendwann nachziehen, aber Unternehmen müssen proaktiv handeln, um Verstöße gegen die Vorschriften, Schäden am Ruf ihres Unternehmens, Audits und Bußgelder zu vermeiden.