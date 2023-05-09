Einführung in die Technologie hinter watsonx.ai, unser Portfolio an KI-Produkten für Unternehmen

Wir stehen an der Schwelle einer KI-Revolution. In den letzten zehn Jahren entstand aus einer gewaltigen Kollision von Datenverfügbarkeit und reiner Rechenleistung Deep Learning, wodurch eine Vielzahl beeindruckender KI-Funktionen ermöglicht wurde. Aber wir standen vor einer paradoxen Herausforderung: Automatisierung ist arbeitsintensiv. Es klingt wie ein Witz, ist es aber nicht, wie jeder wissen dürfte, der schon einmal versucht hat, Geschäftsprobleme mit KI zu lösen.

Herkömmliche KI-Tools sind zwar leistungsstark, aber oft teuer, zeitaufwändig und schwierig in der Anwendung. Daten müssen mühsam gesammelt, kuratiert und mit aufgabenspezifischen Anmerkungen versehen werden, um KI-Modelle zu trainieren. Die Erstellung eines Modells erfordert spezielle, seltene Fähigkeiten und jede neue Aufgabe erfordert die Wiederholung des Prozesses. Infolgedessen haben sich Unternehmen hauptsächlich auf die Automatisierung von Aufgaben mit riesigen Datenmengen und hohem geschäftlichem Nutzen konzentriert und alles andere vernachlässigt. Doch das beginnt sich zu ändern.

Das Aufkommen von Transformatoren und selbstüberwachten Lernmethoden hat es uns ermöglicht, riesige Mengen an unbeschrifteten Daten zu nutzen und damit den Weg für große vortrainierte Modelle zu ebnen, die auch als „Foundation Models“ bezeichnet werden. Diese großen Modelle haben die Kosten und den Arbeitsaufwand für die Automatisierung gesenkt.

Foundation Models bieten eine leistungsstarke und vielseitige Grundlage für eine Vielzahl von KI-Anwendungen. Mithilfe von Foundation Models können wir Aufgaben mit begrenzten annotierten Daten und minimalem Aufwand schnell erledigen; in einigen Fällen genügt es, die anstehende Aufgabe zu beschreiben, um das Modell dazu zu bringen, sie zu lösen.

Aber diese leistungsstarken Technologien bergen auch neue Risiken und Herausforderungen für Unternehmen. Viele der heutigen Modelle werden mit Datensätzen unbekannter Qualität und Herkunft trainiert, was zu beleidigenden, voreingenommenen oder faktisch falschen Antworten führt. Die größten Modelle sind teuer, ihr Training und Betrieb ist energieintensiv und ihr Einsatz ist komplex.

Wir bei IBM entwickeln einen Ansatz, der die zentralen Herausforderungen bei der Nutzung von Foundation Models für Unternehmen angeht. Heute haben wir watsonx.ai angekündigt, das Gateway von IBM zu den neuesten KI-Tools und -Technologien auf dem Markt. Ein Beweis dafür, wie schnell sich dieser Bereich entwickelt, ist, dass einige Tools erst wenige Wochen alt sind und wir gerade, während ich dies schreibe, schon wieder neue hinzufügen.

Was in watsonx.ai enthalten ist – ein Teil der größeren watsonx-Angebote von IBM, die diese Woche angekündigt wurden – ist vielfältig und wird sich weiterentwickeln, aber unser übergeordnetes Versprechen bleibt dasselbe: wir wollen sichere, unternehmensfähige Automatisierungsprodukte bereitstellen.

Im Rahmen unserer laufenden Arbeit bei IBM möchten wir unsere Kunden dabei unterstützen, schneller von diesem neuen Paradigma der KI zu profitieren. Im Folgenden beschreibe ich unsere Arbeit zur Entwicklung einer Suite der von IBM trainierten Foundation Models der Unternehmensklasse, einschließlich unseres Ansatzes für Daten- und Modellarchitekturen. Außerdem werde ich unser neues Portfolio und unsere neuen Tools vorstellen, mit denen Unternehmen Lösungen auf der Grundlage von Foundation Models entwickeln und bereitstellen können, wobei sie neben unseren eigenen Modellen auch auf einen umfangreichen Katalog von Open-Source-Modellen zurückgreifen können.