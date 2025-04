Was CIOs und CTOs beachten sollten, bevor sie generative KI für die Modernisierung von Anwendungen einsetzen

Die Implementierung generativer KI erinnert an das Henne-Ei-Problem: In einer aktuellen Umfrage des IBM Institute for Business Value gaben 64 % der CEOs an, dass sie Apps modernisieren müssten, bevor sie generative KI einsetzen könnten. Gleichzeitig ist generative KI durch Code-Reverse-Engineering, Code-Generierung, Code-Konvertierung von einer Sprache in eine andere, die Definition des Modernisierungsworkflows und andere automatisierte Prozesse in der Lage, den Prozess der Anwendungsmodernisierung zu transformieren. Hier erfahren Sie, wie CTOs und CIOs ihre Technologie und Datenbestände bewerten, die Chancen einschätzen und einen Weg nach vorne planen können.

CIOs und CTOs müssen: