Im Laufe der Jahre hat sich das Internet der Dinge (IoT) zu etwas viel Größerem entwickelt: der Wirtschaft der Dinge (EoT). Die Anzahl der vernetzten Dinge überstieg die Anzahl der vernetzten Menschen. zum ersten Mal im Jahr 2022. Die Anzahl der mit dem Internet der Dinge (IoT) verbundenen Geräte wächst in praktisch allen Branchen und wird Prognosen zufolge bis 2030 weltweit sogar 29 Milliarden erreichen.

IoT ist im wahrsten Sinne des Wortes zu einem festen Begriff geworden, da es eine Schlüsselkomponente in Alltagsgegenständen wie Haushaltsgeräten, Autos und Konsumgütern darstellt. Darüber hinaus ist IoT zu einem entscheidenden Bestandteil für die Optimierung, Vereinfachung und die gesamten technologischen Funktionen von Unternehmen geworden.

Diese mit dem Internet der Dinge verbundenen Geräte bilden ein wichtiges Rückgrat für Daten in der Industrie. Was aber, wenn diese Geräte – und ihre Daten – freigeschaltet werden, um den von ihnen generierten Wert autonom zu teilen, zu monetarisieren und zu handeln? Welche neuen organisatorischen, branchenübergreifenden oder gesellschaftlichen Innovationen könnten als Ergebnis generiert werden? Und welche Rolle spielen Telekommunikationsdienstleister bei der Ermöglichung und Skalierung von EoT?