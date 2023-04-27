Im Laufe der Jahre hat sich das Internet der Dinge (IoT) zu etwas viel Größerem entwickelt: der Wirtschaft der Dinge (EoT). Die Anzahl der vernetzten Dinge überstieg die Anzahl der vernetzten Menschen. zum ersten Mal im Jahr 2022. Die Anzahl der mit dem Internet der Dinge (IoT) verbundenen Geräte wächst in praktisch allen Branchen und wird Prognosen zufolge bis 2030 weltweit sogar 29 Milliarden erreichen.
IoT ist im wahrsten Sinne des Wortes zu einem festen Begriff geworden, da es eine Schlüsselkomponente in Alltagsgegenständen wie Haushaltsgeräten, Autos und Konsumgütern darstellt. Darüber hinaus ist IoT zu einem entscheidenden Bestandteil für die Optimierung, Vereinfachung und die gesamten technologischen Funktionen von Unternehmen geworden.
Diese mit dem Internet der Dinge verbundenen Geräte bilden ein wichtiges Rückgrat für Daten in der Industrie. Was aber, wenn diese Geräte – und ihre Daten – freigeschaltet werden, um den von ihnen generierten Wert autonom zu teilen, zu monetarisieren und zu handeln? Welche neuen organisatorischen, branchenübergreifenden oder gesellschaftlichen Innovationen könnten als Ergebnis generiert werden? Und welche Rolle spielen Telekommunikationsdienstleister bei der Ermöglichung und Skalierung von EoT?
EoT wird durch künstliche Intelligenz, Daten, IoT und Blockchain ermöglicht, die Liquidität in das IoT bringen. Sie signalisiert den Übergang von kontextbezogenen, vernetzten IoT-Geräten zu einem System, in dem IoT-Geräte selbst zu digitalen Assets geworden sind, die in Echtzeit auffindbar sind, indexiert werden können und autonome Transaktionen durchführen können.
Telekommunikationsunternehmen spielen eine zentrale Rolle bei der Ermöglichung und Skalierung des EoT und sind dafür einzigartig positioniert. Ähnlich wie unsere eigenen digitalen Daten derzeit von Dritten ausgetauscht, gehandelt und monetarisiert werden, ermöglicht die Ausstattung vernetzter Geräte mit einer eindeutigen Identität und der Möglichkeit, Transaktionen über eine digitale Wallet durchzuführen, die digitale Assetisierung oder Liquidifizierung des IoT. Die Ankeridentität des Geräts zusammen mit Metadaten über das Gerät selbst, Daten über seinen Standort und Transaktionen, die in seinem Namen durchgeführt wurden, ist seine eigene Werteinheit.
Beispielsweise kann ein Flotten-Lkw, der mit einer EoT-sicheren Identität und einer EoT-sicheren Wallet ausgestattet ist, an einer ebenfalls EoT-fähigen Zapfsäule selbstständig für seinen Kraftstoff bezahlen, ohne dass der Fahrer eine App öffnen oder eine Kreditkarte vorlegen muss. Die Transaktion, die dieses bestimmte Fahrzeug mit dieser Zapfsäule verbindet, ist eine Werteinheit, die Teilnehmer, Standort, Zeit und den Betrag der Transaktion repräsentiert.
Durch die Vernetzung verwandter Werteinheiten innerhalb eines Ökosystems von Dienstleistern schaffen wir Wertschöpfungsketten, die branchenübergreifend sind und die Grundlage für branchenübergreifende Innovationen in Prozessen, Abläufen und Geschäftsmodellen bilden.
Die Wachstums- und Innovationsmotoren von EoT bestehen aus drei Teilen:
Telekommunikationsunternehmen spielen eine zentrale Rolle beim Wechsel vom IoT zu EoT, da sie sowohl als Technologiegeber als auch als Vermittler von Ökosystemen und kollektivem Wert fungieren.
Die umfassende Einführung von EoT erfordert ein quantensicheres IoT-Netzwerk (Sensor, Edge-Gerät, Kern- oder Cloud-System), das auf dem Zero-Trust-Konzept „Niemals vertrauen, immer überprüfen“ basiert. Telekommunikationsunternehmen können sichere Unternehmensdaten und KI-Funktionen bis an den Edge ihrer Netzwerke ausweiten und so die Erkennung, Verwendung und Monetarisierung konformer EoT-Daten und Anwendungsfälle in Echtzeit unterstützen.
Telekommunikationsunternehmen können innerhalb des Ökosystems auch die Rolle von Datenanbietern sowie von Betreibern von Datenmarktplätzen und -vermittlungsdiensten übernehmen. Vertikale Datenplattformen, die sich im Besitz von Telekommunikationsunternehmen befinden und von diesen betrieben werden und auf bestimmte Branchen wie die Automobilindustrie, die Landwirtschaft oder Finanzdienstleistungen abzielen, existieren bereits heute. Durch die Verknüpfung von EoT-Plattformen mit diesen vertikalen Datenplattformen können Telekommunikationsunternehmen branchenspezifische EoT-Anwendungsfälle leicht freischalten und neue, „an das Kerngeschäft angrenzende“ Einnahmequellen generieren.
Telekommunikationsunternehmen spielen auch eine wichtige Rolle als Organisatoren und wichtige Teilnehmer in tragfähigen EoT-Ökosystemen, indem sie ihre Unternehmens- und IoT-Kunden- und Verbrauchersegmente einbringen. Mobilgeräte werden als digitale Erweiterungen von Verbrauchern und Benutzern zu einem zusätzlichen Teilnehmer der EoT. Die Eigentumsrechte und die Kontrolle der Verbraucher über ihre Identität und personenbezogenen Daten sind ein wichtiger Verstärker und Wegbereiter für den Wert des EoT-Ökosystems und die Erschließung von B2B2C- und B2C2B-Geschäftsmodellen und Innovationen.
Die EoT liegt vor uns und stellt eine entscheidende Chance für Telekommunikationsunternehmen dar. Durch die Förderung der Entwicklung hin zur EoT können Telekommunikationsunternehmen über die reine Konnektivität hinauswachsen und zum Herzstück völlig neuer Marktplattformen werden, die branchenübergreifend neue digitale und transaktionsbasierte Dienste bereitstellen und erweitern.
Die Lösung komplexer Herausforderungen erfolgt nicht isoliert. Um die Innovationschancen der Wirtschaft der Dinge zu nutzen, bedarf es neuer Methoden des Austauschs kollektiver Werte zwischen Nutzern, Geräten und Branchen. Der Abbau von Barrieren zwischen den Branchen ist wichtig, um neue, ergebnisorientierte Wertschöpfungsketten zu schaffen.
Die EoT erfordert interoperable Marktplätze mit austauschbaren Werten, die auf überprüfbaren, vertrauenswürdigen Daten basieren, die zum richtigen Zeitpunkt und über den richtigen Kanal abgerufen werden können.
Diese wertvollen Marktplätze können in Form von Daten-, Asset- oder Entwicklermarktplätzen auftreten. Sie können zum Beispiel auf dem ursprünglichen Lkw des Fuhrparks aufbauen und haben einen aggregierten Überblick über den gesamten Fuhrpark sowie dessen Betankung, Mobilität und Zahlungshistorie. Diese speziellen Daten sind intern wertvoll – sie liefern Erkenntnisse zur Optimierung der Kraftstoffkosten, der Fahrzeugerneuerung, der Routenempfehlungen und des allgemeinen Wohlbefindens der Fahrer. Sie sind auch extern wertvoll: für Tankstellenunternehmen, Fahrzeughersteller, Einzelhändler und andere Marken, die vernetzte Fahrerlebnisse für ihre Flotte anbieten möchten.
Als Teilnehmer an einem EoT-Datenmarktplatz kann der Flottenbesitzer Datenbestände veröffentlichen und monetarisieren, die durch Smart Contracts abgesichert sind, welche deren Zugänglichkeit und Nutzung regeln, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. Außerdem können Datendienste in Form von APIs veröffentlicht werden, um Drittentwicklern die Nutzung der EoT-Daten zu erleichtern.
Der kollektive Wert liegt in dem dargestellten, vernetzten Ökosystem aus EoT-Geräten, Benutzern und branchenübergreifenden Teilnehmern, wobei der Netzwerkeffekt durch die Einführung in großem Maßstab ausgelöst wird. Je mehr Teilnehmer sich dem EoT-Ökosystem anschließen, desto höher sind der potenzielle Wert und das kollektive Ergebnis der Anwendungsfälle.
EoT-Dateneigentümer liefern Informationen zu Verhalten, Nutzung und Interaktionskontext. Datenvermittlungsdienste, die den Berechtigungen der Dateneigentümer und den Regeln zur Datenhoheit unterliegen, erleichtern die Ermittlung, Erforschung und Nutzung von genehmigten Daten durch alle relevanten Teilnehmer des Ökosystems.
Im Zentrum der EoT steht die genehmigte Zustimmung der Eigentümer von IoT-Nutzerdaten, die wertvolle Marktplätze ermöglichen und ausbauen. Dateneigentümer, egal ob Verbraucher oder Unternehmen, liefern die wesentlichen Erkenntnisse über Verhalten, Nutzung und Interaktion, die den Wert von EoT-Gerätedaten steigern und verstärken. Dateneigentümer sollten daher Anreize erhalten, ihre generierten/in ihrem Besitz befindlichen Daten zu teilen, um einen Mehrwert für das Ökosystem zu schaffen, und dabei gleichzeitig den Datenschutz zu wahren.
Ein wichtiger Faktor ist die Einführung dezentraler Identitäten und digitaler Wallets für Dateneigentümer und IoT-Geräte, die sowohl eine zentrale Identität als auch ein Mittel zur Transaktionsabwicklung mit verbundenen Geräten und Assets bieten.
Im Falle der Flottenfahrzeuge würde die Zuordnung eines bestimmten Fahrers zu einem bestimmten Fahrzeug fahrerspezifische Verhaltensmuster und die Nutzung der Flottenfahrzeuge freisetzen. Durch diese Kombination würden Erkenntnisse über das spezifische Wohlbefinden des Fahrers sowie kontextbezogene, personalisierte Empfehlungen für diesen Fahrer vom Flottenunternehmen oder seinen Ökosystempartnern generiert. Der Fahrer als Eigentümer der Daten zu seinem Verhalten sollte einen angemessenen Anreiz erhalten, seine anonymisierten Daten mit dem Ökosystem zu teilen, entweder durch Mehrwertdienste oder durch Treueprogramme.
Die Allgegenwart vernetzter Geräte schafft einen ständig wachsenden Markt für die Beschaffung, Zusammenführung und Optimierung von Daten zu umsetzbaren, realen Erkenntnissen. EoT muss auf offenen Innovationsplattformen aufgebaut werden, die auf einer interoperablen Infrastruktur, gemeinsamen Standards und einer verbindenden Struktur von Daten und Diensten beruhen. Die Entwicklung dieser offenen Innovationsplattformen ist eine kollektive Aufgabe, die auf den Grundprinzipien offener Systeme, Resilienz und niedrigen Eintrittsbarrieren basiert. Der Zugang zu dieser Infrastruktur wird durch Marktplätze für Microservices und Toolkits ermöglicht, bei denen eine wichtige Werteschicht aus Daten, Datendiensten und Datenprodukten besteht.
