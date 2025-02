Was ist ein Digital Worker?

Ocash ist ein Spezialist zur digitalen Bargeldanwendung, der neueste Mitarbeiter im Finanz- und Buchhaltungsbereich. Es ist oft hilfreich, Ihre Digital Workers in den Rollen zu berücksichtigen und zu positionieren, die sie in den Abläufen Ihres Unternehmens ausfüllen würden.

Bei der Entwicklung von Ocash begann das IBM Services-Team mit dem Workflow im Hinterkopf. Sie bezogen Daten aus ERP-Systemen, um den OTC-Prozess zu dekonstruieren und seine Komponenten zu identifizieren. Von da an konzentrierte sich das Team auf einen der eher manuellen Aspekte des Prozesses. Sie automatisierten die Aufgaben, wo sie konnten, und erweiterten diejenigen, für die noch menschliche Mitarbeiter erforderlich waren.

Ocash wurde so konzipiert, dass es Aufgaben ausführt, die sich am besten für die Automatisierung eignen, und seine menschlichen Kollegen nur bei Bedarf hinzuzieht. Die Entwickler von Ocash nutzten diese Interaktionen allerdings als Gelegenheit, Prozesse zu optimieren. Wenn Sie zum Beispiel die Überprüfung der Rechnung an einen Kunden zu Beginn des Prozesses automatisieren, können Sie das Aufkommen späterer Zahlungsstreitigkeiten erheblich reduzieren.