Der Cloud-Reifegrad eines Unternehmens bestimmt, welche Vorteile es in welchem Umfang aus einem Wechsel in die Cloud ziehen kann. Nicht jedes Unternehmen wird in jedem oder allen der drei hier vorgestellten Modelle die höchste Reifegradstufe erreichen oder erreichen wollen. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass es für Unternehmen schwierig sein wird, ohne ein gewisses Maß an cloudbasierter Reife im Wettbewerb zu bestehen, da laut Gartner (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) 70 % des Workloads bis 2024 in der Cloud liegen werden.

Je ausgereifter die Cloud-Infrastruktur, die Sicherheit und die cloudnative Anwendungsstruktur eines Unternehmens sind, desto vorteilhafter wird die Cloud. Mit einer gründlichen Prüfung der aktuellen Cloud-Funktionen und einem Plan zur Verbesserung der Reife in der Zukunft kann ein Unternehmen die Effizienz seiner Cloud-Ausgaben steigern und die Vorteile der Cloud maximieren.