Stellen Sie sich vor, eine so wichtige Entscheidung wie die Zuweisung von Organspenden automatisieren zu können – und darauf vertrauen zu können, dass das Ergebnis zuverlässig und fehlerfrei ist.
Bei den meisten geschäftlichen Entscheidungen geht es nicht um Leben oder Tod, aber sie können genauso komplex sein. Ein Geschäftsprozess, der so einfach zu sein scheint wie die Beantwortung eines Help-Desk-Tickets, erfordert, dass auf dem Weg dorthin zahlreiche Entscheidungen richtig getroffen werden: Kann ein Chatbot dieses Ticket bearbeiten, oder ist dafür ein menschliches Eingreifen erforderlich? Wenn ein Mitarbeiter eingreifen muss, welchen Prozess sollte er befolgen? Wie kann er die Anfrage angemessen lösen, sodass sowohl das Unternehmen als auch der Kunde einen Vorteil davon haben?
Damit jeder Geschäftsprozess intelligent automatisiert werden kann, muss jede dieser kleinen Entscheidungen zunächst zuverlässig automatisiert werden. Die verschiedenen Faktoren, die diese Entscheidungen beeinflussen – von Branchenvorschriften über Marktbedingungen bis hin zu individuellen Kundenpräferenzen – müssen alle berücksichtigt werden.
Business Rules Management Systeme (BRMS) ermöglichen diesen Grad an Entscheidungsautomatisierung. Diese Softwaresysteme geben Unternehmen die Möglichkeit, Business Rules und Entscheidungslogik zu definieren, zu implementieren und zu verwalten, sodass Anwendungen konsistent, schnell und mit minimalem menschlichen Eingreifen intelligente Entscheidungen treffen können. BRMS verwandeln die Regeln, die Geschäftsentscheidungen bestimmen, in unternehmensweite Assets, die in Workflows im gesamten Unternehmen genutzt werden können.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Jeder Geschäftsprozess, von der Ausführung von Kundenaufträgen bis zur Entwicklung neuer Software, umfasst eine Reihe von Entscheidungen. Business Rules sind die logischen Richtlinien, die sicherstellen, dass diese Geschäftsentscheidungen zu den richtigen Ergebnissen führen. Business Rules bestimmen, welche Geschäftsaktivitäten unter welchen Umständen stattfinden sollen.
Eine formale Business Rule besteht aus zwei grundlegenden Elementen:
Betrachten Sie das Beispiel eines Kunden, der ein Produkt zurückgeben möchte. Die Business Rules, die festlegen, wie die Rücksendung bearbeitet wird, könnten wie folgt aussehen:
Szenario 1:
Szenario 2:
Die Definition formaler Business Rules ermöglicht es Unternehmen, Geschäftsentscheidungen zu automatisieren, indem sie ein kohärentes System der Entscheidungslogik schaffen, das auf alle Geschäftsprozesse angewendet werden kann. Formal definierte Business Rules geben dem automatisierten Workflow vor, was in jeder gegebenen Situation zu tun ist (z. B. wann ein Prozess gestartet, wann ein Prozess gestoppt und wann bestimmte Aktionen innerhalb des Prozesses durchgeführt werden sollen).
Die Formalisierung von Business Rules ist nicht immer einfach. Selbst einfache Situationen, wie eine Kundenrücksendung, erfordern mehrere Business Rules, um die verschiedenen Faktoren zu berücksichtigen, die das Endergebnis beeinflussen können. In stark regulierten Branchen wie dem Gesundheits- und Finanzwesen nimmt die Komplexität der Entscheidungslogik nur noch zu. Die Entscheidungen, die beispielsweise bei der Bearbeitung des Antrags eines Kunden getroffen werden, unterliegen nicht nur den Kriterien des Unternehmens, sondern auch einer Vielzahl von gesetzlichen Bestimmungen, um Diskriminierung, Betrug und andere illegale Ergebnisse zu verhindern.
Ein Business Rules Management System (BRMS) stellt Geschäftsanwendern die notwendigen technologischen Tools zur Verfügung, die erforderlich sind, um Business Rules wiederholbar, zuverlässig und automatisierbar zu kodifizieren.
Business Rules Management – nicht zu verwechseln mit Business Process Management (BPM) – bezieht sich auf den Prozess und die Praxis, Business Rules formell zu definieren, zu implementieren, zu verwalten und ihre Bereitstellung zu automatisieren. Ein Business Rules Management System (BRMS) ist die Technologieplattform, über die dieser Prozess durchgeführt wird. Ein BRMS bietet Tools zur Vereinfachung des gesamten Lebenszyklus von Business Rules, von der Definition und Speicherung von Regeln als formale Geschäftslogik bis hin zur Prüfung vorhandener Regeln und der Verwaltung der übergreifenden Entscheidungslogik, die die Automatisierung im gesamten Ökosystem der Unternehmenstechnologie steuert.
Der Hauptvorteil eines BRMS für die Automatisierung besteht darin, dass die Regeln nicht in jeder Geschäftsanwendung separat programmiert werden müssen. Stattdessen ermöglicht ein BRMS dem Unternehmen, eine einzige Quelle für Business Rules zu verwalten – entweder lokal oder in der Cloud. Andere Anwendungen im Technologie-Ökosystem können ihre Regeln einfach aus dem BRMS beziehen. Dadurch werden Business Rules wirklich skalierbar – sie müssen nur einmal erstellt werden und können dann von jeder Abteilung und jedem Workflow verwendet werden.
Ein BRMS besteht in der Regel aus drei verschiedenen, aber miteinander verbundenen Komponenten:
Damit Business Rules von automatisierten Anwendungen gelesen werden können, müssen sie in einer bedingten Programmiersprache ausgedrückt werden. Denken Sie an die formalen logischen Qualifikationsmerkmale, die in Codierungsprojekten verwendet werden: „WENN-DANN“, „WENN-SONST“, „NUR-WENN“, „WENN“ usw.
Ein BRMS enthält eine Low-Code- oder No-Code-Entwicklungsumgebung, sodass auch technisch nicht versierte Verantwortliche Business Rules in dieser bedingten Sprache verfassen können. Betrachten Sie noch einmal den oben beschriebenen Rückerstattungsantrag des Kunden. Der bedingte Ausdruck der Regel, die diesen Prozess regelt, könnte in etwa so aussehen:
WENN seit der Bestellung eines Produkts durch den Kunden weniger als 30 Tage vergangen sind, DANN wird das Produkt zurückerstattet. SONST, bieten Sie einen Gutschein an.
Business Rules können auch als Entscheidungstabellen ausgedrückt werden, die bei der Erstellung von Regeln nützlich sind, in denen mehr als eine Bedingung die richtige Aktion beeinflusst. Wenn beispielsweise die Preisgestaltung auch das Rückgabeverfahren beeinflusst, könnte ein Geschäftsanwender eine Entscheidungstabelle erstellen, die so aussieht:
Viele BRMS bieten auch die Möglichkeit, Regeln zu simulieren, sodass Teammitglieder Regeln testen können, um zu sehen, wie sie sich auf die Entscheidungsergebnisse auswirken könnten. Wenn Sie beispielsweise eine neue Regel zu einem Kreditgenehmigungsprozess hinzufügen, der eine Kreditwürdigkeit von 700 oder höher erfordert, könnte ein Teammitglied prüfen, wie diese Regel die Genehmigungsrate verändern würde, bevor sie tatsächlich umgesetzt wird.
Sobald die Regeln definiert sind, werden sie im zentralen Repository des BRMS abgelegt. Hier können Regeln eingesehen, bearbeitet, unternehmensweit geteilt und von verschiedenen Anwendungen abgerufen werden.
Die Regel-Engine ist die Softwarekomponente, die es anderen Anwendungen im gesamten Unternehmensökosystem ermöglicht, auf das Regel-Repository zuzugreifen und diese Regeln in einer Laufzeitumgebung auszuführen. Die Anwendung sendet eine Anfrage – mit allen relevanten Daten, die die Regel-Engine benötigt, um eine Entscheidung zu treffen – an das BRMS. Die Regel-Engine prüft dann die Anfrage anhand der entsprechenden Regeln und trifft eine Entscheidung. Schließlich veranlasst diese Entscheidung die Anwendung, eine bestimmte Aktion auszuführen.
Betrachten Sie das Beispiel eines SaaS-Unternehmens, das drei verschiedene Abonnementstufen für seine Plattform anbietet: eine für kleine Unternehmen, eine für mittelständische Unternehmen und eine für große Unternehmen. Wenn neue Leads über die Website des Unternehmens eingehen, möchte das Unternehmen diese Leads automatisch an das entsprechende Vertriebsteam weiterleiten, wobei die Größe des Unternehmens des Leads berücksichtigt wird. Das Unternehmen könnte einen Entscheidungsservice erstellen, um diesen Prozess in einem BRMS etwa so zu steuern:
Mit einem BRMS werden Regeln in einem zentralen Repository getrennt von der Anwendung gespeichert. Das Repository schafft eine Single-Source-of-Truth (SSOT) für Business Rules, auf die alle Anwendungen im gesamten Unternehmen zugreifen können. Dadurch sind Business Rules skalierbar und Geschäftsentscheidungen stets aktuell, konsistent und verlässlich.
Mit BRMS lassen sich die meisten, wenn nicht sogar alle Geschäftsentscheidungen in einer Vielzahl von Branchen und Abteilungen automatisieren. Einige gängige Beispiele für BRMS-Anwendungsfälle sind die folgenden:
Die intelligente Automatisierung von Geschäftsprozessen jeglicher Art erfordert zunächst die Definition einer Reihe klarer Business Rules für die automatisierte Entscheidungsfindung. Ein leistungsstarkes BRMS wie der IBM Operational Decision Manager (ODM) gibt Unternehmen die Tools an die Hand, die sie zum Entwickeln, Speichern, Verwalten und Implementieren von Business Rules im gesamten Technologie-Ökosystem benötigen.
IBM ODM ist eine umfassende Lösung für das Entscheidungsmanagement, mit der Unternehmen Business Rules in komplexen Computerumgebungen präzise erkennen, erfassen, analysieren, automatisieren und verwalten können. Die Lösung kann Darlehen autorisieren, über Werbeaktionen entscheiden oder Cross-Selling-Chancen mit hoher Präzision und Individualisierbarkeit entdecken. Mit IBM ODM können Teams jederzeit mit No-Code-Tools neue Regeln hinzufügen oder aktualisieren und Regeln vor der Bereitstellung simulieren, um maximale Effizienz zu gewährleisten.
Holen Sie sich den IBM Operational Decision Manager als Teil von IBM Cloud Pak for Business Automation. IBM Cloud Pak for Business Automation wurde für jede Hybrid Cloud entwickelt und umfasst die breiteste Palette an Automatisierungsfunktionen auf dem Markt, die KI-gestützt sind und auf maschinellem Lernen basieren, darunter Content-Services, Dokumentenverarbeitung, Entscheidungsmanagement, Workflow-Automatisierung, Robotic Process Automation (RPA) und Process Mining. Mit umsetzbaren KI-generierten Empfehlungen, integrierten Analysen zur Messung der Auswirkungen und benutzerfreundlichem Tooling zur Beschleunigung von Innovation, hat unsere Software Kunden geholfen, die Bearbeitungszeiten um 90 % zu verkürzen, die Wartezeiten der Kunden um die Hälfte zu reduzieren, Risiken zu minimieren und Tausende von Arbeitsstunden einzusparen, die dann für höherwertige Arbeit umgesetzt werden konnten.
Finden Sie heraus, wie Unternehmen durch die Kombination von APM- und Hybrid-Cloud-Kostenoptimierungstools ihre Kosten senken und ihre Produktivität steigern können.
Lesen Sie, wie Sie Ihre IT-Teams neu positionieren und KI- und IT-Automatisierung in Ihr Unternehmen integrieren können, um den Geschäftserfolg zu steigern.
Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von KI und Automatisierung, um Probleme im gesamten Anwendungs-Stack proaktiv zu lösen.
Denken Sie Ihr Unternehmen mit KI und IBM Automation neu. Diese tragen dazu bei, IT-Systeme proaktiver, Prozesse effizienter und Mitarbeitende produktiver zu machen.
Holen Sie mit den Beratungsleistungen von IBM im Bereich Automatisierung mehr aus Geschäftsprozessautomatisierung und IT Ops heraus.
Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von KI und Automatisierung, um Probleme im gesamten Anwendungs-Stack proaktiv zu lösen.