Stellen Sie sich vor, eine so wichtige Entscheidung wie die Zuweisung von Organspenden automatisieren zu können – und darauf vertrauen zu können, dass das Ergebnis zuverlässig und fehlerfrei ist.

Bei den meisten geschäftlichen Entscheidungen geht es nicht um Leben oder Tod, aber sie können genauso komplex sein. Ein Geschäftsprozess, der so einfach zu sein scheint wie die Beantwortung eines Help-Desk-Tickets, erfordert, dass auf dem Weg dorthin zahlreiche Entscheidungen richtig getroffen werden: Kann ein Chatbot dieses Ticket bearbeiten, oder ist dafür ein menschliches Eingreifen erforderlich? Wenn ein Mitarbeiter eingreifen muss, welchen Prozess sollte er befolgen? Wie kann er die Anfrage angemessen lösen, sodass sowohl das Unternehmen als auch der Kunde einen Vorteil davon haben?

Damit jeder Geschäftsprozess intelligent automatisiert werden kann, muss jede dieser kleinen Entscheidungen zunächst zuverlässig automatisiert werden. Die verschiedenen Faktoren, die diese Entscheidungen beeinflussen – von Branchenvorschriften über Marktbedingungen bis hin zu individuellen Kundenpräferenzen – müssen alle berücksichtigt werden.

Business Rules Management Systeme (BRMS) ermöglichen diesen Grad an Entscheidungsautomatisierung. Diese Softwaresysteme geben Unternehmen die Möglichkeit, Business Rules und Entscheidungslogik zu definieren, zu implementieren und zu verwalten, sodass Anwendungen konsistent, schnell und mit minimalem menschlichen Eingreifen intelligente Entscheidungen treffen können. BRMS verwandeln die Regeln, die Geschäftsentscheidungen bestimmen, in unternehmensweite Assets, die in Workflows im gesamten Unternehmen genutzt werden können.