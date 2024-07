Brownells Inc.

Die Schusswaffenindustrie ist eine der am stärksten regulierten in den USA. Die Vorschriften sind nicht nur zahlreich, sondern auch streng, mit stichprobenartigen Kontrollen durch das Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. Verstöße können Geldstrafen von bis zu 1 Million US-Dollar nach sich ziehen. Compliance ist auch ein bewegliches Ziel, da sich die Gesetze häufig ändern und von Staat zu Staat variieren.





Neben der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sieht sich Brownells auch mit steigenden Kundenerwartungen konfrontiert. „Die Menschen nehmen E-Commerce so wahr: ‚Ich gebe eine Bestellung auf und ich sollte am nächsten Tag ein Paket an meiner Tür haben‘“, sagt Curt Graff, Director of Technology bei Brownells. „In einer regulierten Branche kann das nicht so häufig stattfinden. Und da unsere E-Commerce-Website nicht mit unserem alten Geschäftssystem kommunizierte, mussten wir Kunden, die uns elektronisch Bestellungen schickten, mitteilen, dass wir die Ware aufgrund von Vorschriften nicht versenden konnten. Wir mussten flexibler und anpassungsfähiger werden.“