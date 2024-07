UK National Health Service Blood and Transplant

Diese Fähigkeit, Regeln zu entwickeln, zu implementieren und schnell zu ändern, bildet die Grundlage für das Zuteilungsschema. „Die effektive Nutzung dieser Regeln ist der Punkt, an dem IBM Business Process Manager on Cloud ins Spiel kommt“, sagt Powell. „Wir haben festgestellt, dass sich das Tool nicht nur gut in den Operational Decision Manager on Cloud integrieren lässt, sondern auch in unsere bestehenden Systeme. Und das ist für die Erfassung von Arbeitsabläufen und die schnelle Umsetzung von Änderungen äußerst wichtig. Wir erfassen sowohl die Arbeitsabläufe als auch die Entscheidungsfindungsmöglichkeiten in Operational Decision Manager, um die Zuteilung praktisch durchführen zu können.“

Das NHSBT hat vor kurzem einen entscheidenden Meilenstein erreicht: die erste Transplantation eines Organs (eines Herzens) das nach einem neuen Schema zugeteilt wurde, das mit IBM Business Process Manager on Cloud (BPMoC) zur Prozessoptimierung und IBM Operational Decision Manager on Cloud (ODMoC) als Regelwerk für das Zuteilungsschema selbst entwickelt wurde.

Powell und sein Team haben in BPMoC den Arbeitsablauf für die Zuteilung von Herzen und Lungen entwickelt, der es dem rund um die Uhr besetzten Betriebszentrum von NHSBT ermöglicht, den Status eines Organangebots (ob es angenommen oder abgelehnt wurde) zu überwachen und den anschließenden Prozess zu steuern. Im Falle einer Ablehnung bedeutet dies, dass schnell von einem potenziellen Empfänger zum nächsten gewechselt wird, bis ein geeigneter Empfänger gefunden wird.

Und wo BPMoC und ODMoC Regeln und Prozesse operationalisieren, ermöglicht die IBM BWL-Software (Blueworks Live), ein SaaS-Angebot, dem NHSBT die ständige Bewertung neuer Prozesse und Modelle. „Blueworks Live hat uns in die Lage versetzt, Workflow-Informationen in einem zugänglichen und verständlichen Format zu erfassen, sodass wir sowohl die Umsetzungsplanung verbessern als auch einem breiteren Publikum erklären können, wie das aktuelle Zuteilungsschema in der Praxis funktioniert.“ Zu diesem breiteren Publikum gehören Statistiker, Analysten, Verantwortliche für die Regulierung und das Betriebszentrum des NHSBT sowie die IT-Beteiligten.

BWL, BPMoC und ODMoC sind die ersten geschäftskritischen Anwendungen, die das NHSBT in die Cloud verlagert hat. Powell führt diesen Schritt darauf zurück, dass sich seine Organisation auf ihre Aufgabe anstelle von Technologie konzentrieren muss. Und dabei geht es darum sicherzustellen, dass so viele Menschen wie möglich die benötigten Organtransplantationen erhalten. „Für uns geht es bei der Cloud darum, dass sich andere Leute um Dinge wie die Anzahl der virtuellen Maschinen kümmern, die wir in einem bestimmten Rechenzentrum betreiben müssen.“