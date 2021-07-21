Bis Ende des Sommers 2020 stieg der Teilen der Einzelhändler, die diese Omnichannel-Optionen anboten, auf 44 %. Führende Marken wie Sally Beauty haben im letzten Jahr im Rahmen ihrer laufenden digitalen Transformation landesweit BOPIS-Funktionen eingeführt. „BOPIS ist eine der Möglichkeiten, mit denen Sally Beauty die Erfahrungen seiner Kunden im speichern und online miteinander verbindet, indem es Einkaufsmöglichkeiten bietet, die mit denen von großen Einzelhändlern vergleichbar sind, aber den zusätzlichen Nutzen der Zugänglichkeit bietet“, sagt John Gross, President von Sally Beauty.

Was ist BOPIS?

BOPIS ist eine Einzelhandel-Strategie, die sich mit dem Wachstum des eCommerce entwickelt hat. Es handelt sich um eine Taktik im Einzelhandel, die den Kunden den Komfort bietet, online oder über ihr mobiles Gerät zu bestellen und zu kaufen, sowie die Möglichkeit, ihren Einkauf schnell in einem Geschäft vor Ort abzuholen.

Wie funktioniert die BOPIS-Strategie?

BOPIS beschleunigt die Auftragsabwicklung und ermöglicht es den Käufern, ihre Einkäufe viel schneller abzuholen, als wenn sie sich für die Lieferung nach Hause entscheiden würden. Käufer können ihre Einkäufe innerhalb weniger Stunden erledigen, verglichen mit mehreren Tagen oder mehr. BOPIS kann auch die Erfahrung der Kunden im Laden beschleunigen, wenn sie dies wünschen. Die BOPIS-Strategie läuft auf die Verbesserung der Customer Experience hinaus. Darüber hinaus kann BOPIS häufig den Verkehr in den Geschäften und zusätzliche Käufe fördern. Eine Studie berichtet, dass etwa 50 % aller Kunden zusätzliche Einkäufe tätigen, wenn sie im Geschäft abholen.

Was sind die Vorteile und Nutzen einer BOPIS-Strategie im Einzelhandel?

BOPIS ist zu einem wesentlichen Komponente einer modernen Omnichannel-Einzelhandelsstrategie geworden. Lassen Sie uns einige der Vorteile erkunden:

Kundenzufriedenheit und -komfort: Tatsache ist, dass die Kunden die BOPIS-Option wünschen. Eine kürzlich durchgeführte Studie zeigt, dass 62 % der Befragten jetzt erwarten, dass Einzelhändler die Abholung bis zum Bordstein anbieten und 71 % erwarten, dass Buy-Online-Pickup-im Laden (BOPIS) dauerhaft verfügbar sein wird. Ob sie sich in einer Arbeitspause befinden oder zu Hause auf ihrem Tablet sitzen – die Kunden verbringen viel Zeit damit, ein Produkt online zu durchsuchen und zu recherchieren, bevor sie in einen Laden gehen, um es zu kaufen. Und für diejenigen, die ihren Einkauf heute in den Händen halten möchten, ist BOPIS eine großartige Option. Es bietet den Käufern nicht nur mehr Flexibilität, sondern hilft auch, die Beziehungen zu ihren Lieblingshändlern zu pflegen.

Schnellere Auftragsabwicklung: BOPIS bietet eine schnellere und oft weniger komplexe Auftragsabwicklung, vorausgesetzt, der Einzelhändler verfügt über die erforderliche Technologie. Wenn sich ein Kunde für BOPIS entscheidet, erhält er eine bessere Kontrolle darüber, wann und wo das Produkt abgeholt/geliefert wird, was in den meisten Fällen eine sofortige Abholung ermöglicht. Das übertrifft die durchschnittliche Lieferzeit von 2 bis 3 Tagen bei den meisten Online-Bestellungen.

Eliminieren Sie die Versandkosten: BOPIS ermöglicht es Kunden und Einzelhändlern, die Versandkosten für eine Bestellung zu vermeiden. Für einige Kunden ist der Wegfall der Versandkosten ein Argument für den Kauf über BOPIS. Für Einzelhändler reduziert BOPIS Zeit, Kosten und manuelle Arbeit bei der Kommissionierung, Verpackung und Versand einer Bestellung. Wenn Verbraucher im Geschäft abholen, sparen Unternehmen bei der Zustellung auf der letzten Meile, der Verpackung und den gesamten Logistikkosten. Die letzte Meile vom Distributionszentrum oder Lager kann oft einer der größeren Kosten für einen Einzelhändler sein.

Reduzierter, flexibler Bestand: Mit der richtigen Lösung für das Order Management oder die Inventory Visibility können BOPIS-Bestellungen aus mehreren Kanälen abgewickelt werden, in der Regel entweder aus einem Vertriebszentrum oder Einzelhandelsstandorten. Mit der Inventory Visibility in Echtzeit können Einzelhändler bestimmen, wie sie die Bestellung am besten erfüllen können, und verschiedene Bestandorte für die Auftragserfüllung und Nachbestellung nutzen, wodurch sie die Gesamtkosten für den Bestand senken können.

Kosten senken, Gewinne steigern: BOPIS reduziert die Versand- und Fulfillment-Kosten sowie die Bestandskosten. Es gibt starke Hinweise darauf, dass es auch Retouren reduziert, was Verarbeitungskosten spart und die Einkäufe erhöht – alles trägt zu einer insgesamt höheren Rentabilität bei. Ein weiterer Aspekt für den Umsatz: 60 % der Online-Warenkörbe werden aufgrund unerwarteter Gebühren, hauptsächlich Versandkosten, abgebrochen. BOPIS kann frustrierte Online-Sucher in Käufer verwandeln.

Was sind die Best Practices für BOPIS?

Kundenzufriedenheit: Die vielleicht wichtigste Best Practice beim Einsatz einer BOPIS-Funktion und -Strategie ist die Sicherstellung eines positiven Kundenerlebnisses. Dies erfordert ein reibungsloses Online-Erfahrung, das dem Kunden klare Anweisungen dazu gibt, wie er im speichern abholen kann. BOPIS ist eine Funktion, die Verbraucher wünschen und schätzen – behindern Sie die Erfahrung nicht. Machen Sie es dem Käufer einfach und lohnend.

Erfahrung im Laden: Priorisieren Sie bei der Umsetzung Ihrer BOPIS-Strategie außergewöhnliche Erfahrungen im Geschäft. Die Abholung im Laden sollte so einfach und schnell wie möglich sein. Wie bereits erwähnt, tätigen bis zu 60 % der Kunden zusätzliche Einkäufe bei der Abholung im Laden. Aber geben Sie nicht der Verlockung nach, die mit dem Versuch einhergeht, BOPIS in eine Ladengeschäftsmöglichkeit zu zwingen. Schaffen Sie stattdessen einen eigenen, gut sichtbaren Bereich für die Abholung im speichern – und platzieren Sie die BOPIS-Abholstelle nicht im hinteren Teil des speichern. Die Best Practices für BOPIS bestehen darin, den Abholort an der Vorderseite des Geschäfts zu platzieren und möglicherweise Abholschließfächer anzubieten. Schließlich sollten Sie unbedingt die Store Mitarbeiter in den BOPIS-Protokollen trainieren.

Kundenvertrauen: Die Verbraucher wollen eine Auswahl haben und kennen die auf dem Markt verfügbaren Optionen – ob Standardversand, Lieferung am selben Tag, Einkauf im speichern oder frei Bordsteinkante. Machen Sie ihnen Ihre verfügbaren Fulfillment-Optionen während des gesamten Kaufprozesses klar. Für eine erfolgreiche Omnichannel-Strategie müssen Sie Kunden treffen, wann und wo sie kaufen möchten.

Bestandstransparenz in Echtzeit: Eine erfolgreiche BOPIS-Strategie erfordert einen Echtzeit-Einblick in den Bestand in Ihrem gesamten Netzwerk. Ohne einen solchen Überblick kann BOPIS schnell schiefgehen. So könnte ein Kunde beispielsweise online bestellen, um ihn im Geschäft abzuholen, nur dann feststellen, dass der Artikel an einen anderen Kunden verkauft wurde und jetzt ausverkauft ist. Die Inventory Visibility in Echtzeit beseitigt nicht nur dieses Problem, sondern bietet Ihnen auch die Flexibilität, Bestände aus verschiedenen Kanälen zu verschieben und aufzufüllen, um BOPIS und den Vertrieb im Allgemeinen zu unterstützen.

Moderne Technologie: Echtzeit-Inventory-Visibility kann mit einer Standalone-Lösung erreicht werden, um BOPIS zu ermöglichen und den Geschäftswert zu steigern. Um im Einzelhandel führend zu sein, sollten Unternehmen jedoch über moderne Technologie für das Order Management in Kombination mit einer Lösung zur Inventory Visibility verfügen, um den gesamten Prozess des Order Managements und den Informationsfluss zu optimieren. Eine moderne, einheitliche Plattform für das Order Management kann die Transformation beschleunigen, indem sie die Technologie und die Komplexität der Implementierung vereinfacht, um Omnichannel-Order Management-Funktionen von BOPIS bis hin zur kontaktlosen Abholung und zum Versand über den speichern (SFS) bereitzustellen.

Welche Herausforderungen sind mit BOPIS verbunden?

Wie bei jedem Vorhaben gibt es auch bei BOPIS Herausforderungen. Die größten Herausforderungen bestehen im Zusammenhang mit der Sicherstellung der Genauigkeit und Verfügbarkeit des Bestands, die einen Überblick in Echtzeit erfordert. Für viele Einzelhändler stellt dies eine Hürde dar, die es zu überwinden gilt, wenn ihre unterstützende Technologie veraltet oder isoliert ist. Eine Lösung für Order Management und Inventory Visibility leistet einen großen Beitrag zur Beseitigung von Hürden und zur Etablierung einer Plattform zur Beschleunigung von BOPIS und anderen Einzelhandel Strategien.

Auch in den Filialen gibt es Herausforderungen zu meistern. Die Bereitstellung eines erstklassigen, sichtbaren und leicht zugänglichen Raums für BOPIS-Abholer und die Sicherstellung, dass die Mitarbeiter in den BOPIS-Protokollen geschult sind, sind für den Erfolg von entscheidender Bedeutung.

Die Auburn University hat eine Scorecard entwickelt, mit der Einzelhändler ihre Umsetzung von Omnichannel- und BOPIS-Strategien und -Ergebnissen bewerten können. Dies kann ein hilfreiches Tool sein, um die erforderlichen Funktionen und Benchmarks für die Messung der BOPIS-Leistung vollständig zu verstehen.

Es ist wichtig, dass Einzelhändler diese Herausforderungen verstehen und überwinden, denn BOPIS ist hier, um zu bleiben. BOPIS ist nicht nur gut für das Geschäft, sondern auch für die Kundenzufriedenheit. Mehr als 43 % der führenden 500 Einzelhändler setzen jetzt eine BOPIS-Strategie ein – und 56 % der Verbraucher geben an, dass sie BOPIS nutzen, eine Zahl, die während der COVID-19-Pandemie sprunghaft angestiegen ist.

Technologien, die Strategien für den Einzelhandel und BOPIS ermöglichen

Die richtige zugrundeliegende Technologie ist der Schlüssel zur erfolgreichen Umsetzung von BOPIS, insbesondere um sicherzustellen, dass das richtige Produkt zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, um die Fulfillment-Präferenz des Kunden zu erfüllen. Eine der wichtigsten Lösungen ist die Inventory Visibility in Echtzeit, ergänzt durch eine moderne Order Management-Lösung. Eine umfassende Plattform für das Order Management, die durch künstliche Intelligenz (KI) erweitert wird, bietet zusätzliche Vorteile, die Omnichannel-Erfahrung optimieren. In Zusammenarbeit mit vielen der weltweit führenden Einzelhändlern bietet IBM ein Portfolio an Lösungen, die bei der Modernisierung und Erweiterung der Einzelhandels-Strategie und -Funktionen helfen:

IBM Sterling Inventory Visibility bietet einen präzisen Echtzeit-Überblick über Ihren Bestand und Ihre Nachfrage in Lagern und Vertriebszentren, einschließlich der Artikel im Geschäft und im Transport, indem Sie Ihre Margen schützen, die Kundenzufriedenheit erhöhen und den Umsatz steigern. Die cloudbasierte Lösung nutzt Ihre vorhandenen Systeme und Datenquellen, um eine einzige Quelle für Inventory Visibility und Analyse bereitzustellen und Inventory-Informationen in extrem hoher Geschwindigkeit und in großen Mengen zu verarbeiten und zu aktualisieren.

IBM Sterling Order Management beschleunigt die Transformation durch die Vereinfachung der Technologie und die Komplexität der Implementierung, um Omnichannel-Funktionen für die Auftragsabwicklung wie Abholung bis zum Bordstein, BOPIS und SFS bereitzustellen. Ermöglichen Sie Ihrem Unternehmen, die Ergebnisse zu maximieren, indem Sie Geschäftsregeln verwalten, die für Ihre Kunden und Ihr Unternehmen geeignet sind. Mit der Bestandsverwaltung in Echtzeit können Sie sich die Bestände der Nachfrage anpassen und den Lagerumschlag verwalten. Die Lösung bietet eine intuitive Benutzeroberfläche mit einfach zu bedienenden Funktionen, sodass Sie nicht auf die Hilfe von IT-Supportmitarbeitern angewiesen sind. Nutzen Sie konfigurierbare Funktionen für die Auftragserfassung, einschließlich des Bestands in Echtzeit bis hin zur Auftragserfüllung, um Customer Experience zu schaffen, die den Umsatz steigern und gleichzeitig die Rentabilität verbessern.

IBM Sterling Fulfillment Optimizer With Watson ist eine KI-gestützte Fulfillment-Analyse-Lösung, die bestehende Systeme für das Order Management und die Inventory Visibility verbessert, um Ihnen tiefer gehende Informationen und Funktionen für die Auftragsabwicklung bereitzustellen, die Ihnen dabei helfen, die Faktoren zu verstehen und zu bewerten, die sich auf die Leistung der Auftragserfüllung auswirken. Die Lösung mit ihrem personalisierten Dashboard bricht Silos auf, um Entwicklungen und Trends bei Nachfrage, Bestand und Auftragserfüllung zu überwachen. Mit Sterling Fulfillment Optimizer sind Einzelhändler besser in der Lage, Veränderungen in ihren Kanälen und auf dem Markt zu verstehen und darauf zu reagieren, sobald sie auftreten – und Maßnahmen zu ergreifen, um Margen zu schützen, die Kapazität zu nutzen, Lieferverpflichtungen zu erfüllen und die Kundenerwartungen zu übertreffen. Die Lösung kann die Produktivität drastisch verbessern und den Gewinn steigern, insbesondere in Spitzenzeiten.