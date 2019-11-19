

Heutzutage sind Lieferketten sowohl komplex als auch verteilt und umfassen eine große Anzahl von Parteien. Lieferkettenunternehmen verbessern ihre Geschäftsabläufe, indem sie Technologien wie IoT und Blockchain zur genauen Überwachung von Assets einsetzen. Tatsächlich wuchs der Blockchain-IoT-Markt (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) seit 2018 von 30 Millionen USD auf 113 Millionen USD, und es wird prognostiziert, dass er bis 2024 auf über 3 Milliarden anwachsen wird, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von fast 93 Prozent.

Mithilfe von IoT-Sensoren werden Informationen über die Umgebungsbedingungen gesammelt, geprüft, wie lange die Ladung in einem bestimmten LKW oder in einem bestimmten Hafen verbleibt und ob sie manipuliert oder auf irgendeine Weise beeinträchtigt wird, die gegen die Handhabungsvorschriften verstößt. Diese Informationen können zur Beilegung von Rechnungsstreitigkeiten verwendet werden, indem Nachweise für Versicherungsansprüche erbracht werden. Es hilft Unternehmen auch, indem es sie bei der Optimierung ihrer Lieferkettenabläufe unterstützt, um die Effizienz zu steigern.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen (Link führt zu einer Seite außerhalb von ibm.com) industrieller IoT-Anwendungen auf das globale BIP könnten bis 2025 zwischen 4 und 11 Billionen USD liegen. Diese wirtschaftlichen Auswirkungen des IoT sind vor allem auf die Transparenz und die Funktionen zur Fernsteuerung zurückzuführen, die es fast allen Branchen bietet und was zu einer verbesserten betrieblichen Effizienz und Sicherheit führt.