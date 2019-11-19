Heutzutage sind Lieferketten sowohl komplex als auch verteilt und umfassen eine große Anzahl von Parteien. Lieferkettenunternehmen verbessern ihre Geschäftsabläufe, indem sie Technologien wie IoT und Blockchain zur genauen Überwachung von Assets einsetzen. Tatsächlich wuchs der Blockchain-IoT-Markt (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) seit 2018 von 30 Millionen USD auf 113 Millionen USD, und es wird prognostiziert, dass er bis 2024 auf über 3 Milliarden anwachsen wird, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von fast 93 Prozent.
Mithilfe von IoT-Sensoren werden Informationen über die Umgebungsbedingungen gesammelt, geprüft, wie lange die Ladung in einem bestimmten LKW oder in einem bestimmten Hafen verbleibt und ob sie manipuliert oder auf irgendeine Weise beeinträchtigt wird, die gegen die Handhabungsvorschriften verstößt. Diese Informationen können zur Beilegung von Rechnungsstreitigkeiten verwendet werden, indem Nachweise für Versicherungsansprüche erbracht werden. Es hilft Unternehmen auch, indem es sie bei der Optimierung ihrer Lieferkettenabläufe unterstützt, um die Effizienz zu steigern.
Die wirtschaftlichen Auswirkungen (Link führt zu einer Seite außerhalb von ibm.com) industrieller IoT-Anwendungen auf das globale BIP könnten bis 2025 zwischen 4 und 11 Billionen USD liegen. Diese wirtschaftlichen Auswirkungen des IoT sind vor allem auf die Transparenz und die Funktionen zur Fernsteuerung zurückzuführen, die es fast allen Branchen bietet und was zu einer verbesserten betrieblichen Effizienz und Sicherheit führt.
Ein Blockchain-basiertes Lieferketten-Managementsystem basiert auf einem gemeinsam verteilten Hauptbuch, das eine unbestreitbare Aufzeichnung aller Daten in Bezug auf den Sendungsstatus, den LKW-Status, die Lagerbedingungen und mehr liefert.
Hier sind zwei potenzielle Anwendungsfälle für Blockchain in der Lieferkette:
1. Produktquelle
Sowohl das Unternehmen als auch der Verbraucher können mithilfe von Blockchain- und IoT-Technologien den gesamten Produktlebenszyklus über die Lieferkette hinweg verfolgen. Blockchain ist ein genauer Datensatz, bei dem die gesamte Kommunikation zwischen IoT-Geräten im Verlauf gespeichert wird. Es bietet sofortigen Zugriff auf alle Informationen zu den Produkten, z. B. das Datum, an dem ein Fisch gefangen, registriert und verkauft wurde – eine vollständige Aufzeichnung seines Weges vom Meer bis zum Verbraucher.
2. Smart Contracts
Blockchain und IoT sorgen gemeinsam für einen sicheren Frachtversand, auch bei grenzüberschreitenden Handeln. Das System funktioniert wie eine Online-Vereinbarung zwischen allen an einem Handel beteiligten Parteien. Man kann sagen, dass die Vertragsbedingungen in Computercodes geschrieben sind, die Finanztransaktionen zwischen unbekannten Parteien ohne Streit erleichtern.
Die Minimierung des Papierkrams ist ein weiterer Bereich, in dem Blockchain- und IoT-Technologien von Vorteil sein können. Für den Transport eines Containers von einem Ort zum anderen sind viele Zwischenhändler erforderlich. Da die meisten Unternehmen immer noch traditionelle Handelsmethoden verwenden, bleibt der Papierkram erforderlich. Blockchain und IoT ermöglichen es Unternehmen, Arbeitskosten zu sparen und den Datenschutz zu gewährleisten, indem sie den papierbasierten Prozess im gesamten Ökosystem beseitigen.
Da bis 2020 50 bis 200 Milliarden vernetzte Geräte online gehen (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), werden grundlegende Sicherheitsrisiken entstehen, die sich angesichts des Fehlens offen auf Stress getesteter Basisprotokollstandards für IoT-Interaktionen exponentiell verschärfen könnten. Das IoT könnte unter potenziellen Systemausfällen mit katastrophalen Folgen leiden, wenn es skaliert.
Im Internet der Dinge dreht sich alles um die Aufnahme und Übertragung riesiger Datenmengen. Das Hauptanliegen besteht darin, diese Daten zu schützen. Die Daten durchlaufen verschiedene Geräte und integrierte Lösungen – einschließlich Datenanalyse, IoT und Plattformen. Es wird kompliziert, ihre Sicherheit zu gewährleisten, wenn man bedenkt, dass Daten auch so viele administrative Grenzen durchlaufen müssen, von denen jede ihre eigenen Richtlinien hat.
Neben der Sicherung der Daten ist es wichtig, eine sichere Datenbereitstellung zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Form und am richtigen Ort zu gewährleisten.
Das aktuelle Ökosystem arbeitet mit einem zentralisierten Modell, bei dem verschiedene IoT-Geräte von Cloud-Services identifiziert, verbunden und geprüft werden, die riesige Datenspeicherfunktionen bieten. Unabhängig davon, ob die Geräte weit entfernt oder direkt nebeneinander sind, besteht immer Bedarf an dem Internet, das als Kanal für die Datenübertragung dient.
Im zentralisierten IoT-Ökosystem müssen sich Unternehmen mit hohen Infrastruktur- und Wartungskosten auseinandersetzen, die durch die Implementierung integrierter IoT-Lösungen entstehen. Stellen Sie sich vor, wie die Kosten steigen, wenn die Zahl der mit dem Internet verbundenen IoT-Geräte die Millionenhöhe erreicht. Eine zunehmende Anzahl angeschlossener Geräte erhöht auch die Anzahl der Kommunikationen, was zu Problemen in Bezug auf Skalierbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Technik führt.
Da es sich bei der Blockchain um ein dezentrales, verteiltes Register handelt, ist keine zentrale Instanz oder ein bestimmter Administrator für Datensätze und Transaktionen erforderlich. Die Blockchain-Technologie basiert auf Kryptografiealgorithmen und soll sicherstellen, dass Datenänderungen verhindert werden, um ein hohes Sicherheitsniveau zu gewährleisten. Jeder Block im Blockchain-Netzwerk hat einen Hashwert zum vorherigen Block, was bedeutet, dass keiner der Blöcke verändert oder ersetzt werden kann.
Bei der Integration mit dem Internet der Dinge (IoT) kann die Blockchain Logistikdienstleistern schnelle Lieferungen und optimierte Betriebskosten in einer Vielzahl von Anwendungen bieten. Ein Blockchain-basierter Anwendungsfall für Kühlkettenlogistik ist IBM Food Trust, das Blockchain-Technologie nutzt, um Transparenz und Nachvollziehbarkeit in der Lebensmittellieferkette zu schaffen.
Wenn Sie den Prozess, Dinge von A nach B zu bringen, autonom und transparent gestalten, sorgen wir für sichere und optimierte Logistikabläufe.
Der Markt für globale Blockchain-Technologie wird voraussichtlich von 315 Millionen US-Dollar vor ein paar Jahren auf 20 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 wachsen. Und während das Verbraucher-IoT den größten Teil der Aufmerksamkeit auf sich zieht, wird die Welt der intelligenten Wearables und vernetzten Haushaltsgeräte nur 22 Prozent des vollen Potenzials des IoT ausmachen.
Blockchain und IoT zusammen können das Lieferkettenmanagement auf die nächste Stufe heben. Stellen Sie sich vor, wie der Transportprozess durch die Implementierung beider Technologien funktionieren könnte.
