Es gibt mindestens fünf spezifische Möglichkeiten, wie Blockchain-Daten für Data Scientists im Allgemeinen hilfreich sein können.

Vertrauen sicherstellen (Datenintegrität)

Die auf der Blockchain erfassten Daten sind vertrauenswürdig, da sie einen Verifizierungsprozess durchlaufen müssen, der ihre Qualität sicherstellt. Sie sorgt auch für Transparenz, da Aktivitäten und Transaktionen, die im Blockchain-Netzwerk stattfinden, nachverfolgt werden können.

Letztes Jahr stellte Lenovo diesen Anwendungsfall der Blockchain-Technologie vor, um betrügerische Dokumente und Formulare zu erkennen. Die PC-Giganten nutzten Blockchain-Technologie, um physische Dokumente zu validieren, die mit digitalen Signaturen codiert waren. Die digitalen Unterschriften werden von Computern verarbeitet und die Echtheit des Dokuments wird über eine Blockchain-Aufzeichnung verifiziert.

In den meisten Fällen wird die Datenintegrität dadurch gewährleistet, dass Details über den Ursprung und die Interaktionen eines Datenblocks in der Blockchain gespeichert und automatisch verifiziert (oder validiert) werden, bevor darauf reagiert werden kann.

Verhinderung böswilliger Aktivitäten

Da Blockchain einen Konsensalgorithmus zur Verifizierung von Transaktionen verwendet, ist es unmöglich, dass eine einzelne Einheit eine Bedrohung für das Datennetzwerk darstellt. Ein Knoten (oder eine Einheit), der/die anfängt, sich abnormal zu verhalten, kann leicht identifiziert und aus dem Netzwerk entfernt werden.

Da das Netzwerk so verteilt ist, ist es für eine einzelne Partei nahezu unmöglich, genügend Rechenleistung zu erzeugen, um die Validierungskriterien zu verändern und unerwünschte Daten ins System zu lassen. Um die Regeln der Blockchain zu ändern, muss sich eine Mehrheit der Knotenpunkte zusammenschließen, um einen Konsens zu erzielen. Einem einzelnen bösen Akteur wird dies nicht gelingen.

Vorhersagen treffen (Prädiktive Analyse)

Blockchain-Daten können genau wie andere Arten von Daten analysiert werden, um wertvolle Erkenntnisse in das Verhalten und die Trends zu erhalten und so zukünftige Ergebnisse vorherzusagen. Darüber hinaus liefert die Blockchain strukturierte Daten, die von Einzelpersonen oder einzelnen Geräten gesammelt werden.

Bei der prädiktiven Analyse stützen sich Data Scientists auf große Datenmengen, um mit hoher Genauigkeit das Ergebnis von gesellschaftlichen Ereignissen wie Kundenpräferenzen, Customer Lifetime Value, dynamische Preise und Abwanderungsraten in Bezug auf Unternehmen zu bestimmen. Dies beschränkt sich jedoch nicht auf Erkenntnisse, da sich mit der richtigen Datenanalyse fast jedes Ereignis vorhersagen lässt, seien es soziale Stimmungen oder Investitionsindikatoren.

Und aufgrund der verteilten Natur der Blockchain und der enormen Rechenleistung, die sie bietet, können Data Scientists selbst in kleineren Unternehmen umfangreiche Prädiktionsanalysen durchführen. Diese Data Scientist können die Rechenleistung von mehreren tausend Computern, die über ein Blockchain als cloudbasierter Service verbunden sind, nutzen, um soziale Auswirkungen in einem Umfang zu analysieren, der sonst nicht möglich gewesen wäre.

Echtzeitdatenanalyse

Wie in Finanz- und Zahlungssystemen gezeigt wurde, ermöglicht die Blockchain grenzüberschreitende Echtzeittransaktionen. Einige Banken und Fintech-Innovatoren erkunden nun die Blockchain, weil sie eine schnelle – ja sogar in Echtzeit – Abwicklung großer Summen unabhängig von geografischen Barrieren ermöglicht.

Ebenso können Unternehmen, die eine Echtzeitanalyse von Daten in großem Umfang benötigen, auf ein Blockchain-fähiges System zurückgreifen. Mit der Blockchain können Banken und andere Unternehmen Datenänderungen in Echtzeit beobachten, was schnelle Entscheidungen ermöglicht – sei es, um verdächtige Transaktionen zu blockieren oder abnormale Aktivitäten zu verfolgen.

Datenaustausch verwalten

In diesem Zusammenhang können aus Datenstudien gewonnene Daten in einem Blockchain gespeichert werden. Auf diese Weise vermeiden die Projektteams, Datenanalysen zu wiederholen, die bereits von anderen Teams durchgeführt wurden, oder bereits verwendete Daten fälschlicherweise wiederzuverwenden. Darüber hinaus kann eine Blockchain Platform Data Scientists helfen, ihre Arbeit zu monetarisieren, beispielsweise durch den Handel mit auf der Plattform gespeicherten Analyseergebnissen.