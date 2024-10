5G-Technologie ist keine Einheitslösung, die digitale Transformation auf Knopfdruck ermöglicht. Es gibt drei Arten von 5G, jede mit ihren eigenen spezifischen Anwendungsfällen und Fähigkeiten, die Unternehmensleiter verstehen müssen.

5G-Wireless wird in drei Typen unterteilt – Low-, Mid- und High-Band – benannt nach dem Spektrum der von ihnen unterstützten Funkfrequenzen.

Low-Band- 5G überträgt Daten auf Frequenzen zwischen 600 und 900 MHz

Mid-Band-5G funkt zwischen 1 und 6 GHz

High-Band 5G überträgt von 24 bis 47 GHz.

Alle großen nordamerikanischen Anbieter, auch AT&T, Verizon und Google (und die meisten Anbieter weltweit), bieten alle drei Bänder an. Bevor wir uns mit den Möglichkeiten befassen, die die einzelnen Bänder bieten, sollten wir einen genaueren Blick auf die 5G-Technologie selbst werfen, wie sie funktioniert und warum Unternehmen in aller Welt an ihrem Potenzial interessiert sind.