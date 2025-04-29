Lernen Sie LDMs kennen, den neuen (KI-)Sheriff in der Stadt

Während viele Unternehmen LDMs als Proof-of-Concept evaluieren, setzen einige Unternehmen aus der Versicherungs- und Einzelhandelsbranche diese Tools bereits ein, um die Wertgewinnung aus ihren Datenbanken zu beschleunigen.

Thomas Baumann, Data Evangelist bei der Schweizerischen Mobiliar, der ältesten Versicherungsgesellschaft der Schweiz, setzt IBMs SQL DI in mehreren Bereichen des Unternehmens ein. Baumann begann, SQL DI einzusetzen, um dem Unternehmen dabei zu unterstützen, Kfz-Versicherungsangebote besser anzupassen und so den Umsatz zu steigern. Wenn ein Vertriebsmitarbeiter mit einem potenziellen neuen Versicherungsnehmer interagierte, konnte er ein Angebot eingeben, und das LDM extrahierte die ähnlichsten früheren Fälle, um die Wahrscheinlichkeit zu ermitteln, mit der der Kunde das Angebot annehmen würde.

„Anschließend kann der Nutzer einige Parameter ändern, beispielsweise die Selbstbeteiligung senken oder einen attraktiveren Rabatt anbieten, woraufhin die neuen Erfolgswahrscheinlichkeiten neu berechnet werden“, erklärt Baumann in einem Interview mit IBM Think. „Die Angebote sind wesentlich differenzierter und individueller auf die einzelnen Kunden zugeschnitten als jemals zuvor.“

Bei der Verwendung von IBMs SQL DI für das Kfz-Versicherungsprodukt der Schweizerischen Mobiliar trainierte das Unternehmen das Modell mit etwa 15 Millionen Datensätzen mit Angebotsdaten für Kfz-Versicherungen, wobei jeder Datensatz mehrere Dutzend Attribute enthielt, wie beispielsweise demografische Daten, Fahrzeugdaten und Preis. Laut Herrn Baumann haben die Vertriebsmitarbeiter festgestellt, dass sie fundiertere Angebote erstellen können, indem sie die Chancen verschiedener Angebotsoptionen prüfen, bevor sie sich für eine entscheiden.

Dadurch konnten sie die Abschlussquote bei Versicherungsverträgen innerhalb von sechs Monaten um 7 % steigern – eine Verbesserung, die laut Baumann ohne den Einsatz von LDMs etwa zwei Jahre gedauert hätte. Aufgrund des Erfolgs dieses Pilotprojekts setzt die Schweizerische Mobiliar nun LDMs für alle ihre Versicherungsprodukte (mit Ausnahme von Lebensversicherungen) ein, von der Gebäudeversicherung bis zur Hausratversicherung.

„Die beiden Hauptvorteile von SQL DI sind, dass es sehr schnell ist, von der Idee zur Vorproduktion zu gelangen“, sagt Baumann. „Außerdem müssen Daten nicht von einer Plattform auf eine andere verschoben werden.“

Über den Versicherungsbereich hinaus arbeitet das SQL DI-Team von IBM auch mit mehreren Lebensmitteleinzelhändlern in den USA und Europa zusammen, die daran interessiert sind, LDMs einzusetzen, um ihren Kunden ein individuelleres Einkaufserlebnis zu bieten. Ein Kunde könnte beispielsweise eine bestimmte Müslisorte in der Hand halten und eine semantische Abfrage in der Datenbank durchführen, um alternative Müslisorten anzuzeigen, die ähnlich schmecken, aber ein gesünderes Nährwertprofil aufweisen. LDMs, die zur Erstellung von Vorschlägen verwendet werden, sind laut Hoshikawa „ausgefeiltere, personalisierte Empfehlungen von Amazon oder Netflix“.

Über kundenorientierte Anwendungen hinaus stellen Unternehmen LDMs bereits in vielen B2B-Bereichen bereit, beispielsweise zur Erkennung von Anomalien und zur Echtzeit-Betrugserkennung. Jedes Unternehmen, das Verträge abschließt, könnte beispielsweise ein LDM einsetzen, um Verträge, die vom Üblichen abweichen, schnell zu identifizieren, so Hoshikawa von IBM.

Gleichzeitig können LDMs auch eine komplexere Echtzeit-Betrugserkennung ermöglichen. Neben der Identifizierung von Transaktionen, die nicht den typischen Mustern folgen, können LDMs Datenbanken abfragen, um Datensätze zu identifizieren, die verschiedene Merkmale mit verdächtigem Verhalten enthalten, wie z. B. Unternehmen, die keine Berichte des Better Business Bureau haben oder keine physischen Adressen besitzen.

Lewis ist der Ansicht, dass auf LLMs und LDMs viele weitere spezialisierte Modelle folgen werden. „Wir sind davon überzeugt, dass LDMs ebenso wie LLMs ein wertvolles Instrument sind, um eine Welle von agentenbasierten Anwendungen zu ermöglichen und zu besseren Ergebnissen beizutragen“, erklärt er. „Wir erwarten jedoch nicht, dass sie immer isoliert eingesetzt werden.“ Vielmehr glauben wir, dass das ideale Szenario darin besteht, LDMs in das Unternehmensdatenmodell zu integrieren und sie mit LLMs und anderen zweckmäßigen Modellen zu kombinieren, um in großem Maßstab massiv neue Werte für Unternehmen und die Gesellschaft zu schaffen.“

Ebenso rechnet Lewis nicht damit, dass ein einzelnes Unternehmen oder ein einzelnes Unternehmen zwangsläufig eine dominierende Rolle einnehmen wird. „Man sollte nicht davon ausgehen, dass es ein einzelnes Unternehmen oder das Unternehmen mit den meisten Servern und GPUs sein wird, das das Schweizer Taschenmesser unter den Modellen entwickeln wird“, erklärt Lewis. „Das glaube ich nicht.” Genauso wie ich denke, dass wir die besten Erkenntnisse gewinnen können, wenn wir das Fachwissen von Experten aus verschiedenen Bereichen nutzen, glaube ich, dass die Fähigkeit, LLMs, LDMs und zukünftige Wellen von speziell entwickelten Modellen zu kombinieren, zu wirklich neuen Erkenntnissen und zu Ergebnissen verursachen wird, die wirklich optimiert sind.