Dieser Artikel wurde mit Beiträgen von Narayanan Alampallam, Director Global Partner Development bei Microsoft, und Srinivasan Venkatarajan, Director Global Partner Business (Data & KI), Microsoft, verfasst.
Lassen sich Anwendungsfälle agentenbasierter KI in reale Lösungen umsetzen? Mehr als 900 Teilnehmer denken so.
IBM Consulting und Microsoft veranstalteten im vergangenen Frühjahr ihren dritten jährlichen Hackathon, an dem sowohl Kunden als auch IBM-Teams teilnahmen. Der diesjährige Schwerpunkt: agentische KI. Mit Expertise von IBM Consulting und Microsoft bot der Hackathon Organisationen die Möglichkeit, einen spezifischen Anwendungsfall zu entwickeln, zu experimentieren und eine wirklich innovative, KI-gestützte Lösung zu entwickeln, die bereit ist, Geschäftswert zu liefern.
Branchenübergreifend ist deutlich zu erkennen, dass viele Unternehmensführer ihren Fokus – und ihre Investitionen – auf KI-Agenten gerichtet haben. Die diesjährige globale CEO-Studie des IBM Institute for Business Value ergab, dass 61 % der CEOs angeben, dass sie heute aktiv KI-Agenten einsetzen und sich darauf vorbereiten, sie in großem Maßstab einzusetzen. Unternehmen haben jedoch Schwierigkeiten, Talente aufzubauen, Anwendungsfälle zu priorisieren und Funktionen und Governance zu testen.
In Anerkennung dieser Herausforderungen entwarfen IBM Consulting und Microsoft den Hackathon, um den Teilnehmern die Technologien, das Fachwissen, die strukturierte Experimentierumgebung und praktische Unterstützung zu bieten, die nötig sind, um diese Entwicklungs- und Implementierungsbarrieren zu überwinden.
„Für unsere Abteilung war es wichtig, den Hackathon und die Expertise von IBM Consulting und Microsoft zu nutzen, um zu untersuchen, wie KI und Automatisierung die Effizienz unserer mobilen Mitarbeiter steigern können“, sagte John Harrison, Director of IT, State of New Jersey Department of Community Affairs, die eine der Siegerlösungen entwickelte: „Checkmate“.
In Partnerschaft mit IBM entwickelte der Kunde Checkmate, um die Herausforderung der traditionellen Dateneingabe für die mobile Mitarbeiter des New Jersey Department of Community Affairs zu bewältigen, wie etwa Bauaufsichtsbeamte, die die öffentliche Sicherheit fördern. Die Lösung nutzte eine Reihe von KI-Agenten, die mit Microsoft Azure AI gebaut und mit Microsoft Dynamics 365 (D365) und Power Automate integriert wurden.
Checkmate zeigte, wie Anwender Echtzeit-Ergebnisse effizienter erfassen und teilen und gleichzeitig zeitnahe Folgemaßnahmen sicherstellen konnten. Die Lösung ermöglicht die dialogische Interaktion zwischen Inspektoren der öffentlichen Sicherheit und generativer KI mittels Spracherkennung. Während dieser Interaktionen nimmt Checkmate die gesprochenen Eingaben der Inspektoren entgegen und vergleicht sie mit dem Codebuchtext und anderen Datenelementen, um Zitate oder andere Vorgehensweisen zu empfehlen. Sobald die Inspektion abgeschlossen ist, erstellen die agentischen KI-Elemente wie Absichts- und Kontexterkennung den Inspektionsrekord in D365 für den Inspektor.
Insgesamt zielt Checkmate darauf ab, die Effizienz der Mitarbeiter vor Ort zu steigern, eine bessere Einhaltung der Abteilung zu unterstützen und gleichzeitig menschliche Fehler zu reduzieren, den Inspektionsprozess effizienter zu gestalten und zusammenfassend die öffentliche Sicherheit zu fördern. „Die KI-gestützte Lösung wird sich nicht nur in unsere Technologielandschaft integrieren, um unsere täglichen Geschäftsprozesse zu verbessern, sondern sie unterstützt auch eine bessere Compliance, reduziert manuelle Fehler und ermöglicht es unserem Team, intelligenter zu arbeiten und schneller auf seine Erkenntnisse zu reagieren“, sagte Harrison.
Ein weiteres preisgekröntes Projekt kam vom Department of Child Safety (DCS) des Bundesstaates Arizona und konzentrierte sich auf die Entwicklung einer agentischen KI-Lösung, um die Kinderfürsorge zu transformieren und besser auf die Bedürfnisse der Familien einzugehen, denen sie dienen. Die Lösung des Teams nutzt den KI-Stack von Microsoft, um die Prozesse der Abteilung zur Identifizierung, Nachverfolgung und Einreichung von Dienstleistungen zu verbessern, um die Genauigkeit ihrer Berichte zu erhöhen und zuverlässige Dienstleistungsaufzeichnungen zu gewährleisten. Zuverlässige Berichte und Serviceaufzeichnungen sind von entscheidender Bedeutung, um die Entscheidungsfindung der Fallbearbeiter zu unterstützen und der Abteilung zu helfen, auf der Grundlage einer genauen Nachverfolgung der gemeindebasierten Dienstleistungen wichtige Finanzmittel zu sichern und zu maximieren.
„Das IBM Consulting-Team half uns bei der Implementierung wichtiger generativer KI-Lösungen von Microsoft, die die Effizienz der Sozialarbeiter deutlich verbessert haben und es ihnen ermöglichen, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt – die Unterstützung von Familien“, sagte Frank Sweeney, Chief Information Officer, Arizona State Department of Child Services.
Der diesjährige Hackathon begrüßte mehr als 900 Teilnehmer – ein Rekordwert im Vergleich zu den Vorjahren, mit 225 Hackathon-Teams aus Kunden aus 25 verschiedenen Ländern in Branchen wie Konsumgüter, Einzelhandel und Mode, Gesundheitswesen, Gastgewerbe, Industrie und Fertigung sowie staatliche und lokale Regierungen. Am Ende der achtwöchigen Veranstaltung wurden mehr als 200 Prototyp-Lösungen zur Bewertung durch ein Gremium von IBM- und Microsoft-Experten eingereicht.
„Der IBM–Microsoft Agentic AI Hackathon zeigt, wie agentenbasierte KI in Kombination mit einer intensiven Zusammenarbeit mit der Branche und der Leistungsfähigkeit der Microsoft Azure AI Foundry schnelle Experimente und einen Wertnachweis ermöglicht und gleichzeitig den Weg für skalierbare Lösungen ebnet, die auf reale Geschäftsbedürfnisse eingehen“, sagte Piyush Mangalick, Vizepräsident und Leiter der CoreAI Applied Engineering bei Microsoft.
Neben den Kunden nahmen auch globale IBM-Mitarbeiterteams am diesjährigen Hackathon teil, um eigene einzigartige agentische KI-Lösungen zu entwickeln. Die erfolgreichen IBM-Teams nutzten die agentische KI-Tools und -Services von Microsoft, um Lösungen zu entwickeln, die Geschäftsanforderungen wie der Umgestaltung von Bankabläufen, der Optimierung von Produktion und Planung der Lieferkette und der Schaffung eines intelligenten digitalen Beraters für das Einkaufserlebnis der Verbraucher gerecht wurden, wobei jede Lösung das Potenzial hatte, als wiederholbares Asset für Kunden skaliert zu werden.
„Das kollektive Wissen und der Assetzuwachs, den wir miterlebt und genutzt haben, sind enorm“, schrieb Sumeet Parashar, Associate Partner und Leiter des Bereichs KI-Integration bei IBM Consulting, in einem LinkedIn-Beitrag.Die Teilnehmer „testeten die Grenzen der Technologie aus, indem sie Muster und Code-Assets für Anwendungsfälle, KI-Governance und jeden Aspekt der KI-Einführung erstellten.“
Die Microsoft-Praxis von IBM Consulting basiert auf einer mehrjährigen Partnerschaft, die darauf abzielt, Geschäftsergebnisse für Kunden zu liefern, die komplexe KI-, Cloud- und Sicherheitstransformationen durchlaufen. IBM verfügt über mehr als 33.000 Microsoft-zertifizierte Fachkräfte, die durch die Funktionen in unserer KI-gestützten Lieferplattform IBM Consulting Advantage ergänzt werden, um den Kunden einen besseren und schnelleren Mehrwert zu bieten.
