„Für unsere Abteilung war es wichtig, den Hackathon und die Expertise von IBM Consulting und Microsoft zu nutzen, um zu untersuchen, wie KI und Automatisierung die Effizienz unserer mobilen Mitarbeiter steigern können“, sagte John Harrison, Director of IT, State of New Jersey Department of Community Affairs, die eine der Siegerlösungen entwickelte: „Checkmate“.

In Partnerschaft mit IBM entwickelte der Kunde Checkmate, um die Herausforderung der traditionellen Dateneingabe für die mobile Mitarbeiter des New Jersey Department of Community Affairs zu bewältigen, wie etwa Bauaufsichtsbeamte, die die öffentliche Sicherheit fördern. Die Lösung nutzte eine Reihe von KI-Agenten, die mit Microsoft Azure AI gebaut und mit Microsoft Dynamics 365 (D365) und Power Automate integriert wurden.

Checkmate zeigte, wie Anwender Echtzeit-Ergebnisse effizienter erfassen und teilen und gleichzeitig zeitnahe Folgemaßnahmen sicherstellen konnten. Die Lösung ermöglicht die dialogische Interaktion zwischen Inspektoren der öffentlichen Sicherheit und generativer KI mittels Spracherkennung. Während dieser Interaktionen nimmt Checkmate die gesprochenen Eingaben der Inspektoren entgegen und vergleicht sie mit dem Codebuchtext und anderen Datenelementen, um Zitate oder andere Vorgehensweisen zu empfehlen. Sobald die Inspektion abgeschlossen ist, erstellen die agentischen KI-Elemente wie Absichts- und Kontexterkennung den Inspektionsrekord in D365 für den Inspektor.

Insgesamt zielt Checkmate darauf ab, die Effizienz der Mitarbeiter vor Ort zu steigern, eine bessere Einhaltung der Abteilung zu unterstützen und gleichzeitig menschliche Fehler zu reduzieren, den Inspektionsprozess effizienter zu gestalten und zusammenfassend die öffentliche Sicherheit zu fördern. „Die KI-gestützte Lösung wird sich nicht nur in unsere Technologielandschaft integrieren, um unsere täglichen Geschäftsprozesse zu verbessern, sondern sie unterstützt auch eine bessere Compliance, reduziert manuelle Fehler und ermöglicht es unserem Team, intelligenter zu arbeiten und schneller auf seine Erkenntnisse zu reagieren“, sagte Harrison.

Ein weiteres preisgekröntes Projekt kam vom Department of Child Safety (DCS) des Bundesstaates Arizona und konzentrierte sich auf die Entwicklung einer agentischen KI-Lösung, um die Kinderfürsorge zu transformieren und besser auf die Bedürfnisse der Familien einzugehen, denen sie dienen. Die Lösung des Teams nutzt den KI-Stack von Microsoft, um die Prozesse der Abteilung zur Identifizierung, Nachverfolgung und Einreichung von Dienstleistungen zu verbessern, um die Genauigkeit ihrer Berichte zu erhöhen und zuverlässige Dienstleistungsaufzeichnungen zu gewährleisten. Zuverlässige Berichte und Serviceaufzeichnungen sind von entscheidender Bedeutung, um die Entscheidungsfindung der Fallbearbeiter zu unterstützen und der Abteilung zu helfen, auf der Grundlage einer genauen Nachverfolgung der gemeindebasierten Dienstleistungen wichtige Finanzmittel zu sichern und zu maximieren.

„Das IBM Consulting-Team half uns bei der Implementierung wichtiger generativer KI-Lösungen von Microsoft, die die Effizienz der Sozialarbeiter deutlich verbessert haben und es ihnen ermöglichen, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt – die Unterstützung von Familien“, sagte Frank Sweeney, Chief Information Officer, Arizona State Department of Child Services.