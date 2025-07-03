Mit dem Aufstieg von generativer KI und KI-Suche, unterstützt durch Anthropic, OpenAI, Meta und Perplexity, erlebt das Web eine neue Art von Besuchern: Bot-Scrapers. Diese Entwicklung betrifft nicht nur Nachrichtenverlage, die auf Referral-Traffic angewiesen sind, um ihren Journalismus zu monetarisieren, sondern auch Content-Ersteller und große Technologieplattformen. In einem Fall reichte Reddit vor Kurzem eine Klage gegen Anthropic ein und behauptet, ihre Bots würden seinen Inhalt durchsuchen – was Anthropic bestreitet.

„Auch Technologieunternehmen sind von KI-Crawlern betroffen“, sagte Will Allen, Head of AI Control, Privacy & Media Products bei Cloudflare, in einem Interview mit IBM Think. „Pinterest, Quora und Reddit gehören zu den beliebtesten Tech-Websites für nutzergenerierte Inhalte, die sich zusammen mit Unternehmen aus dem KI-Bereich wie ProRata KI und Hyperscience unserem auf Einwilligung basierenden Ansatz für KI-Crawler angeschlossen haben.“

Bots werden für das Training verwendet, aber auch für Retrieval-Augmented Generation (RAG), das generative KI-Modelle mit externen Wissensdatenbanken wie öffentlich zugänglichen Inhalten im Internet verbindet. Laut einem im vergangenen Monat veröffentlichten Bericht vom Technologieunternehmen TollBit stieg der Datenverkehr von RAG-Bots auf den Websites ihrer Partner um 49 %, was fast dem 2,5-Fachen der Wachstumsrate des Datenverkehrs von Trainingsbots mit 18 % entspricht. TollBit stellte fest, dass von den zwölf am häufigsten von Bots gecrawlten Websites ChatGPT, Meta und Perplexity im ersten Quartal 2025 am aktivsten waren und zusammen etwa 70 % der durchschnittlichen monatlichen Scrapes des KI-Bots ausmachten.

Dieser neue Datenverkehr belastet die Server und treibt die Kosten für die Publisher-Infrastruktur in die Höhe. Im April stellte Wikimedia, die gemeinnützige Organisation hinter Wikipedia, fest, dass 65 % des teuersten Traffics von Bots stammten. „Unsere Inhalte sind kostenlos, unsere Infrastruktur nicht“, sagte die Organisation in einem Blogbeitrag.

Die datenhungrigen Bots haben auch die Klickrate auf der Suchmaschinenergebnisseite, kurz SERP, beeinflusst, die in den letzten Monaten stark gesunken ist. Nehmen wir „Übersicht mit KI“ von Google: Eine aktuelle Studie des Marketingunternehmens Ahrefs zeigt, dass „Übersicht mit KI“ – ein Produkt, das der Suchgigant im vergangenen Mai für alle Nutzer eingeführt hat – die Zahl der Klicks um 34,5% reduziert hat. Während die Zahl der KI-Übersichten weiter steigt – um 116 % seit letztem März –, leiden die in den Suchergebnissen angezeigten Seiten darunter.

„Das bedeutet, dass Besucher diese Werbung nicht sehen werden, wenn Sie mit Abonnements, Werbung, [durch] all die Dinge, die Inhaltsersteller heute tun, Geld verdienen“, sagte Prince von Cloudflare kürzlich in einem Interview auf CNBC. „Sie werden diese Abonnements nicht mehr kaufen. Und das bedeutet, dass es für Sie viel, viel schwieriger werden wird, Inhalte zu erstellen.“