Wenn Anwendungen, Architekturen und Geschäftsprozesse immer komplexer werden, ist es absolut kritisch zu verstehen, wie all diese beweglichen Teile funktionieren. Diese Blogbeitragsreihe handelt von Anwendungsmodernisierung, Cloud-Migration und davon, wie Observability Unternehmen dabei helfen kann, ihre Produkte für ihre Kunden optimal am Laufen zu halten. Im ersten Teil haben wir die Anwendungsmodernisierung definiert und erläutert, wie sie zum Hebel für die Benutzererfahrung wurde. In Teil 2 wurden Optionen zur Anwendungsmodernisierung und die CI/CD-Pipeline erörtert. In Teil 3 identifizieren wir wichtige Schritte im Prozess der Migration von Anwendungen in die Cloud.

Public Cloud, Private Cloud, Hybrid Cloud oder Multicloud – egal welche Lösung Sie nutzen, die Migration Ihrer Anwendungen in die Cloud birgt zahlreiche Herausforderungen. Trotzdem sind die Würfel gefallen. Eine Studie der Synergy Research Group ergaben, dass die Ausgaben für Cloud-Infrastruktur erstmals 2020 die lokalen Ausgaben überstiegen – und das mit großem Abstand.

Die Studie zeigt auch, dass die Ausgaben der Unternehmen für Infrastrukturservices in der Cloud im Jahr 2020 weiterhin aggressiv anstiegen und um 35 % auf fast 130 Milliarden USD zunahmen. Mittlerweile sanken die Unternehmensausgaben für Rechenzentrumshardware und -software um 6 % auf unter 90 Milliarden US-Dollar.

Das bedeutet, dass noch viel Migration von Anwendungen stattfindet. Sicher, viele sind neue Anwendungen, aber viele andere könnten bestehende Anwendungen sein, die überarbeitet oder neu gehostet werden. Alle stellen eine Herausforderung dar, aber Anwendungen, die stärker mit alten Technologien verwoben sind, stellen die größte Herausforderung dar.