Wenn Anwendungen, Architekturen und Geschäftsprozesse immer komplexer werden, ist es absolut kritisch zu verstehen, wie all diese beweglichen Teile funktionieren. Diese Blogbeitragsreihe handelt von Anwendungsmodernisierung, Cloud-Migration und davon, wie Observability Unternehmen dabei helfen kann, ihre Produkte für ihre Kunden optimal am Laufen zu halten. Im ersten Teil haben wir die Anwendungsmodernisierung definiert und erläutert, wie sie zum Hebel für die Benutzererfahrung wurde. In Teil 2 wurden Optionen zur Anwendungsmodernisierung und die CI/CD-Pipeline erörtert. In Teil 3 identifizieren wir wichtige Schritte im Prozess der Migration von Anwendungen in die Cloud.
Public Cloud, Private Cloud, Hybrid Cloud oder Multicloud – egal welche Lösung Sie nutzen, die Migration Ihrer Anwendungen in die Cloud birgt zahlreiche Herausforderungen. Trotzdem sind die Würfel gefallen. Eine Studie der Synergy Research Group ergaben, dass die Ausgaben für Cloud-Infrastruktur erstmals 2020 die lokalen Ausgaben überstiegen – und das mit großem Abstand.
Die Studie zeigt auch, dass die Ausgaben der Unternehmen für Infrastrukturservices in der Cloud im Jahr 2020 weiterhin aggressiv anstiegen und um 35 % auf fast 130 Milliarden USD zunahmen. Mittlerweile sanken die Unternehmensausgaben für Rechenzentrumshardware und -software um 6 % auf unter 90 Milliarden US-Dollar.
Das bedeutet, dass noch viel Migration von Anwendungen stattfindet. Sicher, viele sind neue Anwendungen, aber viele andere könnten bestehende Anwendungen sein, die überarbeitet oder neu gehostet werden. Alle stellen eine Herausforderung dar, aber Anwendungen, die stärker mit alten Technologien verwoben sind, stellen die größte Herausforderung dar.
Die fünf unten definierten Migrationsschritte umfassen eine Liste von Best Practices für erfolgreiche Cloud-Migrationen. Planung ist ein kritischer Bestandteil erfolgreicher Cloud-Migrationen, und ein Versäumnis bei der Planung kann durchaus zu einem ungeplanten Scheitern führen.
Die Liste der Migrationsschritte ist so streng wie möglich, ohne auf spezifische Probleme für verschiedene Umgebungen einzugehen. Für eine erfolgreiche Migration könnten weitere Schritte erforderlich sein. Die Liste dient in erster Linie als Migrationsrahmen, auf dem Ihre Migration aufgebaut werden kann. Mit anderen Worten: Es können durchaus mehr Schritte sein, aber es sollten nicht weniger sein.
Die Migration einer Anwendung ist ein komplexer Prozess, der sorgfältige Planung und Ausführung erfordert. Sie umfasst eine Reihe von Aktivitäten, darunter die Bewertung der bestehenden Infrastruktur, die Auswahl der richtigen Strategie, das Testen und Validieren der migrierten Anwendungen sowie die Überwachung ihrer Leistung nach der Migration. Mit dem richtigen Ansatz können Unternehmen ihre Anwendungen erfolgreich auf moderne Plattformen migrieren und so die neuesten Technologien nutzen und ihre Geschäftsagilität verbessern.
Ein Tool, das beim Migrationsprozess von Anwendungen hilfreich sein kann, ist IBM Instana®. Instana bietet eine Application Performance Management-Lösung (APM), die es Unternehmen ermöglicht, die Leistung ihrer Anwendungen in Echtzeit zu überwachen. Mit Instana können Unternehmen Einblick in den Zustand und die Leistung ihrer Anwendungen gewinnen, eventuelle Probleme während der Migration identifizieren und sicherstellen, dass die migrierten Anwendungen auch nach Abschluss der Migration weiterhin optimal funktionieren. Durch den Einsatz von Instana im Rahmen ihrer Anwendungs-Migrations-Strategie können Organisationen Risiken minimieren, Ausfallzeit reduzieren und einen reibungslosen Übergang zu modernen Plattformen gewährleisten.
Erhalten Sie mit dem neuesten Bericht von IBM wichtige Erkenntnisse zur Cloud-Migration. Entdecken Sie die 10 wichtigsten Fakten, die jeder Tech-Leader kennen muss.
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Unterschiede zwischen Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) und Software as a Service (SaaS). Erkunden Sie das jeweilige Maß an Kontrolle, Skalierbarkeit und Verwaltung der verschiedenen Cloud-Modelle zur Erfüllung unterschiedlicher Geschäftsanforderungen.
Entdecken Sie den Prozess der Migration von Anwendungen über Plattformen oder Umgebungen hinweg bei minimaler Unterbrechung und optimierter Leistung. Lernen Sie die Strategien, Anwendungsfälle und Phasen der Migration von älteren und modernen Anwendungen kennen.
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Anwendungen mit der Lift-and-Shift-Strategie schnell in die Cloud übertragen können, wobei Ihre bestehende Infrastruktur erhalten bleibt und Sie gleichzeitig von den Vorteilen der Cloud profitieren. Entdecken Sie die Vorteile, VMware-Workloads und Anwendungsfälle, die diesen Ansatz für viele Unternehmen zur bevorzugten Wahl machen.
Migrieren Sie VMware vSphere-Workloads in die IBM Cloud mit dem RackWare Management Module (RMM), einem Self-Service-Migrationstool, das eine automatisierte Migration ermöglicht.
Planen und beschleunigen Sie Ihre Cloud-Migrationsprojekte effizient mit IBM Turbonomic. Gewinnen Sie umsetzbare Erkenntnisse aus Anwendungs-Workloads, optimieren Sie die Leistung und sparen Sie Kosten, während Sie nahtlose Cloud-Übergänge sicherstellen.
Instana vereinfacht Ihre Cloud-Migration durch umfassende Überwachung und umsetzbare Erkenntnisse.
Migrieren Sie mit anpassbaren Lösungen und Tools auf die IBM Cloud, um Ihre Entwicklung zu beschleunigen.
IBM Cloud Migration Services unterstützt Sie bei der Cloud-Migration für Ihr Unternehmen und erleichtert so die digitale Transformation.
Beschleunigen Sie Ihre Cloud-Migration mit den Beratungsdiensten von IBM. Erfahren Sie, wie unsere Lösungen Ihnen bei einem effizienten Wechsel in die Cloud helfen können, oder buchen Sie eine Live-Demo, um die Vorteile von IBM Turbonomic in Aktion zu erleben.