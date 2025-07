Recherchen machen oft den Unterschied zwischen einem gescheiterten und einem erfolgreichen Cyberangriff aus. Indem sie mehr über ihre Ziele (Unternehmen oder Einzelpersonen) herausfinden, können Bedrohungsakteure perfekt zugeschnittene Pläne ausarbeiten, Geschichten entwerfen, die fachmännisch die richtigen Herzen berühren, und Malware entwickeln, die die richtigen Sicherheitslücken ausfindig macht.

Und Angreifer können viele der benötigten Informationen online finden.

„Sie können so viel über eine Person erfahren, wenn Sie sich ihre sozialen Medien, die Website des Unternehmens oder das gesamte Internet ansehen“, sagt Carruthers. „Es gibt so viele Informationen, die in Blogbeiträgen, Pressemitteilungen, den Medien und sogar in Stellenanzeigen veröffentlicht werden.

Stellenangebote sind ein gutes Beispiel dafür, wie Angreifer scheinbar harmlose Informationen gegen ihre Opfer verwenden können.

„Durch das Lesen Ihrer Stellenausschreibung erfahre ich vielleicht, wie Ihr Tech-Stack aussieht und wer Ihre Anbieter sind“, erklärt Carruthers. „Jetzt kann ich meine Malware an Ihre Umgebung anpassen. Ich weiß, von welchen Anbietern ich mich ausgeben kann.“

Experten wie Carruthers befürchten, dass Angreifer mit KI-Agenten, die Workflows entwerfen und Tools einsetzen können, um komplexe Ziele zu erreichen, mehr automatisieren könnten als nur Phishing-E-Mails und gefälschte Websites.

Angreifer können theoretisch KI-Agenten einsetzen, um Informationen zu sammeln, sie zu analysieren, einen Angriffsplan zu formulieren und betrügerische Nachrichten und Deepfakes für den Angriff zu erstellen.

Dieser Prozess ist viel umfangreicher, als das Erstellen von Variationen derselben Phishing-Nachricht mit unterschiedlichen Schreibstilen für unterschiedliche Ziele. Es ist eine erweiterte Form von superzielgerichtetem Spear-Phishing, das allgemein als die effektivste Form von Social Engineering angesehen wird.

Cybersicherheit-Experten haben noch keine nennenswerte Anzahl bösartiger KI-Agenten in freier Wildbahn entdeckt, aber es könnte nur eine Frage der Zeit sein. In einem aktuellen Artikel von MIT Technology Review wird Mark Stockley von Malwarebytes mit den Worten zitiert: „Ich denke, letztendlich werden wir in einer Welt leben, in der die meisten Cyberangriffe von Agenten durchgeführt werden. Es ist wirklich nur eine Frage, wie schnell wir das Ziel erreichen.“