Wie generative KI die Angriffsfläche für Insider-Bedrohungen erweitert

Mit der zunehmenden Verbreitung von generativer KI (GenAI) steigt auch das Risiko von Insider-Bedrohungen. Das erhöht den Druck auf Unternehmen, Sicherheits- und Vertraulichkeitsrichtlinien zu überdenken.

In nur wenigen Jahren hat künstliche Intelligenz (KI) die Arbeitswelt radikal verändert. 61 % der Wissensarbeiter nutzen generative KI-Tools – insbesondere ChatGPT von OpenAI – in ihrem Arbeitsalltag. Gleichzeitig investieren Unternehmensführer, oft auch aus Angst, etwas zu verpassen, Milliarden in Tools, die auf generativer KI basieren. Sie investieren nicht nur in Chatbots, sondern auch in Bildsynthesizer, Sprachklon-Software und sogar Deepfake-Videotechnologie zur Erstellung virtueller Avatare.

Bis die generative KI von Menschen nicht mehr zu unterscheiden ist, ist es noch ein weiter Weg. Selbst wenn – oder vielleicht gerade dann – das tatsächlich passiert, werden die damit verbundenen ethischen und Cyberrisiken weiter zunehmen. Denn wenn es unmöglich wird zu sagen, ob jemand oder etwas real ist oder nicht, steigt das Risiko, dass Menschen unwissentlich von Maschinen manipuliert werden.