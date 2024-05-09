Social Engineering im Zeitalter der generativen KI: Prognosen für 2024

Durchbrüche bei großen Sprachmodellen (LLMs) treiben ein Wettrüsten zwischen Cybersicherheit und Social-Engineering-Betrügern voran. So soll es im Jahr 2024 ablaufen.

Für Unternehmen ist generative KI sowohl ein Fluch als auch eine Chance. Mit der rasanten Einführung der Technologie gehen die Unternehmen auch ein ganz neues Cyber-Risiko ein. Die ständige Angst, etwas zu verpassen, hilft auch nicht. Aber es sind nicht nur die KI-Modelle selbst, auf die es die Cyberkriminellen abgesehen haben. In einer Zeit, in der Fälschungen die neue Normalität sind, verwenden sie KI auch, um alarmierend überzeugende Social-Engineering-Angriffe zu erstellen oder Fehlinformationen in großem Maßstab zu generieren.

Das Potenzial von generativer KI zur Unterstützung kreativer und analytischer Prozesse steht zwar außer Frage, aber die Risiken sind weniger klar. Schließlich sind Phishing-E-Mails, die mit der Technologie erstellt wurden, überzeugender als solche voller Tippfehler und grammatikalischer Fehler. Profilbilder, die mit Bildsynthesizern erstellt werden, sind immer schwerer von echten Bildern zu unterscheiden. Jetzt erreichen wir einen Punkt, an dem selbst Deepfake-Videos uns leicht täuschen können.

Ausgestattet mit diesen Technologien können Cyberkriminelle äußerst überzeugende Identitäten erschaffen und ihre Reichweite über soziale Medien, E-Mails und sogar Live-Audio- oder Videoanrufe ausdehnen. Zugegeben, generative KI im Bereich Social Engineering steckt noch in den Anfängen, aber es besteht kaum ein Zweifel, dass sie in den kommenden Jahren die gesamte Cyberkriminalität prägen wird. Vor diesem Hintergrund präsentieren wir Ihnen hier einige unserer wichtigsten, auf generativer KI basierenden Prognosen zur Cyberkriminalität für das Jahr 2024.