Bei der Verwendung von Open-Source-Foundation Models ist die KI-Governance über den gesamten Modelllebenszyklus hinweg von entscheidender Bedeutung. Beginnend mit einer Risikobewertung müssen Unternehmen zunächst entscheiden, ob das Modell sicher verwendet werden kann. Was für allgemeine Zwecke oder den individuellen Gebrauch als sicher gilt, ist möglicherweise nicht für Anwendungsfälle in Unternehmen geeignet.

Im Fall von DeepSeek-R1 könnten Unternehmen entscheiden, dass das Selbsthosting des Modells oder das Ausführen über ein KI-Studioprodukt wie IBM® watsonx.ai relativ sicher ist. Die Nutzung der DeepSeek-App könnte jedoch Daten- und Sicherheitsherausforderungen mit sich bringen. Aus diesem Grund haben viele Länder die Nutzung der DeepSeek-App verboten.

Nachdem die Modelle genehmigt wurden, können die Modellvalidierer sie zu einem Modellbestand hinzufügen, das die Modellnutzung und Leistung verfolgt und gleichzeitig die Anwendungsfälle angibt, auf die die Modelle angewendet werden können. Diese Sammlung von Modellen ermöglicht es KI-Entwicklern, verfügbare Modelle zu identifizieren, und den Teams für Qualitätssicherung, Daten und Sicherheit, nachzuverfolgen, wo die Modelle eingesetzt werden.

KI-Factsheets erfassen Modellfakten während des gesamten Lebenszyklus und erhöhen die Transparenz darüber, was im Modell enthalten ist und wie es verwendet wird. Die Factsheets zeigen, welches Foundation Model verwendet wurde, einschließlich der Prompt-Parameter, der Vorlagen und der Bewertung.

Es bestehen Bedenken hinsichtlich der Sicherheit einiger Open-Source-Modelle und der Leichtigkeit, mit der durch Prompt-Einschleusen und Jailbreaking schädliche Ausgabe-Ergebnisse erzeugt werden können. Observability und Leitplanken können den Zustand, die Genauigkeit und die Abweichung von Modellen überwachen und Hassreden, Obszönitäten und andere schädliche Inhalte einschränken.