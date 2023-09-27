Mythen zur Observability entlarven – Teil 6: Observability ist ein fester Bestandteil Ihres Stacks

Tags
IT-Automatisierung
27. September 2023

Lesedauer: 3 Minuten

Autor

Ajuma Bella Salifu

Product Marketing Manager

Instana

In unserer Blog-Reihe haben wir bisher die folgenden Mythen zur Observability entlarvt:

Heute gehen wir auf ein weiteres Missverständnis in Bezug auf die Observability ein – die Annahme, dass sie nur auf einen bestimmten Teil Ihres Stacks oder Ihrer Anwendung anwendbar ist.

Dieses Missverständnis entsteht durch ein grundlegendes Missverständnis des Kernkonzepts der Observability. Wenn man die Observability als auf eine Ebene beschränkt betrachtet, übersieht man ihren ganzheitlichen Charakter, der sich über alle Stack-Ebenen und deren Verbindungen erstreckt. Indem wir mit diesem Mythos aufräumen, wollen wir die Essenz der Observability als umfassende Praxis beleuchten, die tiefgreifende Erkenntnisse in die Funktionsweise und Leistung ganzer Systeme bietet.

Branchen-Newsletter

Die neuesten Tech-News – von Experten bestätigt

Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.

Vielen Dank! Sie haben ein Abonnement abgeschlossen.

Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.

Warum ist das ein Mythos?

Im modernen Software- und Systemmanagement geht die Observability über die Konzentration auf nur einen Teil des Stack hinaus. Es umfasst das gesamte System – von der Anwendung bis zur Infrastrukturebene und allem, was dazwischen liegt.

Der Mythos beruht wahrscheinlich auf der engen Sichtweise, dass nur die Überwachung einer bestimmten Komponente, wie z. B. der Anwendung, ausreicht, um das Systemverhalten zu verstehen. Dieser Ansatz kann jedoch komplexe Wechselwirkungen und Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Teilen des Stacks übersehen.

Echte Observabilität erfordert die Beobachtung und Analyse von Daten aus allen Schichten des Systems, einschließlich Anwendungsmetriken, Traces und Infrastruktur-Telemetrie. Dieser umfassende Ansatz ermöglicht es den Teams, Erkenntnisse über den gesamten Systembetrieb zu gewinnen, Leistungsengpässe zu erkennen, Anomalien zu erkennen und letztendlich eine zuverlässigere und effizientere Erfahrung für die Benutzer zu bieten.

Mixture of Experts | 28. August, Folge 70

KI entschlüsseln: Wöchentlicher Nachrichtenüberblick

Schließen Sie sich unserer erstklassigen Expertenrunde aus Ingenieuren, Forschern, Produktführern und anderen an, die sich durch das KI-Rauschen kämpfen, um Ihnen die neuesten KI-Nachrichten und Erkenntnisse zu liefern.
Die neuesten Podcast-Folgen ansehen

Fakt: Beobachtbarkeit ist von Mobilgeräten bis hin zu Mainframes anwendbar.

Die Observability ist auf verschiedenen Plattformen einsetzbar – darunter Mobil-, Web-, Cloud- und Mainframe-Systeme –, da sie eine Vielzahl von Technologien und Umgebungen umfasst.

Lassen Sie uns die technischen Details erkunden, wie Observability in verschiedenen Technologie-Stacks funktioniert und warum sie universell übernommen werden sollte:

  • Mobile Anwendungen: Bei der Observability in mobilen Anwendungen geht es um die Instrumentierung des Codes, um relevante Ereignisse, Metriken und Protokolle zu erfassen. Dies wird durch die Beobachtung von Frameworks, Leistungsüberwachungsbibliotheken und Absturzberichtstools erreicht. Durch die Integration von Observability-Mechanismen in mobile Apps können Entwickler Erkenntnisse in Benutzerinteraktionen, Leistung-Engpässe und Fehler gewinnen und so die Erfahrung und die Gesamtqualität der App verbessern.
  • Webanwendungen: Bei Webanwendungen dreht sich die Observability um die Erfassung und Analyse von Daten aus verschiedenen Ebenen, wie Frontend, Backend und Infrastruktur. Dazu gehören die Protokollierung von HTTP-Anfragen, Datenbankabfragen, Server-Antwortzeiten und die Auslastung der Systemressourcen. Durch die Aggregation und Analyse dieser Daten mithilfe von Beobachtbarkeitstools können Teams Leistungsprobleme identifizieren, Fehler erkennen und die Gesamtleistung der Anwendung optimieren.
  • Cloudbasierte Services: Bei cloudbasierten Services konzentriert sich die Observability auf die Überwachung und Analyse von verteilten Systemen und Microservices-Architekturen. Dies umfasst die Erfassung und Korrelation von Protokollen, Metriken und Traces über verschiedene Komponenten und Dienste hinweg. Technologien wie Distributed Tracing und Service Mesh ermöglichen eine durchgängige Transparenz, sodass Teams Anforderungsabläufe verstehen, Latenzengpässe erkennen und Probleme über verschiedene Boundary hinweg beheben können.
  • Mainframe-Systeme: Auch bei Mainframe spielt die Observability eine entscheidende Rolle. Dedizierte Überwachungstools und Frameworks, die für Mainframes entwickelt wurden, können Metriken, Transaktionsprotokolle und Daten zur Ressourcennutzung erfassen. Durch die Nutzung der Observability in Mainframes können Unternehmen Erkenntnisse in die Leistung gewinnen, Ineffizienzen erkennen und die Ressourcen für entscheidende Geschäftsprozesse optimieren.

Warum sollte die Observability auf alle Teile Ihres Stack anwendbar sein?

  • Umfassendes Systemverständnis: Die Observability bietet einen ganzheitlichen Überblick über den gesamten Systemstack und ermöglicht es Teams, die Interaktionen, Abhängigkeiten und Leistungsmerkmale verschiedener Komponenten und Technologien zu verstehen.
  • Schnellere Fehlersuche und Fehlerbehebung: Observability-Daten helfen Teams dabei, Probleme schnell zu identifizieren und zu beheben, indem sie detaillierte Einblicke in das Systemverhalten liefern und so eine effiziente Fehlerbehebung und Debugging ermöglichen.
  • Proaktive Problemerkennung und -vermeidung: Durch Observability können Unternehmen Anomalien erkennen, wichtige Metriken überwachen und Warnmeldungen einrichten, um potenzielle Probleme proaktiv zu erkennen und zu beheben – und so Ausfallzeit zu minimieren und die Systemzuverlässigkeit zu verbessern.
  • Verbesserte Customer Experience: Durch die Nutzung der Observability über alle Plattformen hinweg können Unternehmen die Interaktionen der Benutzer kontinuierlich überwachen, Leistungsengpässe erkennen und das Kundenerlebnis optimieren, was zu höheren Zufriedenheits- und Kundenbindungsraten führt.

Insgesamt versetzt die umfassende Einführung von Observability Unternehmen in die Lage, umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen, die Systemleistung zu verbessern und bessere Erfahrungen über verschiedene Technologie-Stacks und Umgebungen hinweg zu bieten.

Observability in Zahlen

Die Observability-Lösung von IBM, IBM Instana, wurde speziell für cloudnative Anwendungen entwickelt und liefert automatisch und kontinuierlich hochpräzise Daten – mit einer Granularität von einer Sekunde und End-to-End-Traces – im Kontext logischer und physischer Abhängigkeiten über Mobilgeräte, Web, Anwendungen und Infrastruktur hinweg.

Wenn Sie Ihre Observability-Praktiken mit Full-Stack-Transparenz und der Möglichkeit zur Echtzeitüberwachung Ihrer Cloud-Abhängigkeiten verbessern möchten, laden wir Sie ein, eine Demo anzufordern.

Viele Kunden konnten mit IBM Instana greifbare Ergebnisse erzielen. Conrad Electronic bietet beispielsweise einen globalen Multichannel-Vertrieb von mehr als 450.000 Komponenten und Geräten an und verarbeitet Millionen von Updates und Anfragen in Echtzeit.

Was kommt als Nächstes?

Halten Sie Ausschau nach unseren kommenden E-Books. Sie bieten eine Zusammenstellung von Erkenntnissen zum Herunterladen zum Thema Observability, die Ihre nächste Entscheidung über die Verbesserung oder den Start Ihrer Observability erheblich beeinflussen könnten.
Weiterführende Lösungen
Automatisierte Full Stack Observability

Ermitteln und beheben Sie die Ursache des Problems rasch. Echtzeit-Daten mit hoher Genauigkeit bieten vollständige Transparenz dynamischer Anwendungs- und Infrastrukturumgebungen.

 Mehr erfahren über Full Stack Observability
AIOps Consulting

Optimieren Sie die IT-Automatisierung und den IT-Betrieb mit generativer KI und richten Sie jeden Aspekt Ihrer IT-Infrastruktur an den geschäftlichen Prioritäten aus.

 Mehr erfahren über AIOps Consulting
IBM SevOne Network Performance Management

IBM SevOne Network Performance Management ist eine Überwachungs- und Analysesoftware, die Echtzeittransparenz und Erkenntnisse für komplexe Netzwerke bietet.

 Netzwerkleistung überwachen
Machen Sie den nächsten Schritt

Erfahren Sie, wie KI für den IT-Betrieb die Erkenntnisse liefert, die Sie benötigen, um die Leistung Ihres Unternehmens entscheidend zu verbessern.

 AIOps-Lösungen erkunden Buchen Sie eine Live-Demo