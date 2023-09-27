Mythen zur Observability entlarven – Teil 6: Observability ist ein fester Bestandteil Ihres Stacks

In unserer Blog-Reihe haben wir bisher die folgenden Mythen zur Observability entlarvt:
Heute gehen wir auf ein weiteres Missverständnis in Bezug auf die Observability ein – die Annahme, dass sie nur auf einen bestimmten Teil Ihres Stacks oder Ihrer Anwendung anwendbar ist.
Dieses Missverständnis entsteht durch ein grundlegendes Missverständnis des Kernkonzepts der Observability. Wenn man die Observability als auf eine Ebene beschränkt betrachtet, übersieht man ihren ganzheitlichen Charakter, der sich über alle Stack-Ebenen und deren Verbindungen erstreckt. Indem wir mit diesem Mythos aufräumen, wollen wir die Essenz der Observability als umfassende Praxis beleuchten, die tiefgreifende Erkenntnisse in die Funktionsweise und Leistung ganzer Systeme bietet.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Im modernen Software- und Systemmanagement geht die Observability über die Konzentration auf nur einen Teil des Stack hinaus. Es umfasst das gesamte System – von der Anwendung bis zur Infrastrukturebene und allem, was dazwischen liegt.
Der Mythos beruht wahrscheinlich auf der engen Sichtweise, dass nur die Überwachung einer bestimmten Komponente, wie z. B. der Anwendung, ausreicht, um das Systemverhalten zu verstehen. Dieser Ansatz kann jedoch komplexe Wechselwirkungen und Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Teilen des Stacks übersehen.
Echte Observabilität erfordert die Beobachtung und Analyse von Daten aus allen Schichten des Systems, einschließlich Anwendungsmetriken, Traces und Infrastruktur-Telemetrie. Dieser umfassende Ansatz ermöglicht es den Teams, Erkenntnisse über den gesamten Systembetrieb zu gewinnen, Leistungsengpässe zu erkennen, Anomalien zu erkennen und letztendlich eine zuverlässigere und effizientere Erfahrung für die Benutzer zu bieten.
Die Observability ist auf verschiedenen Plattformen einsetzbar – darunter Mobil-, Web-, Cloud- und Mainframe-Systeme –, da sie eine Vielzahl von Technologien und Umgebungen umfasst.
Lassen Sie uns die technischen Details erkunden, wie Observability in verschiedenen Technologie-Stacks funktioniert und warum sie universell übernommen werden sollte:
Insgesamt versetzt die umfassende Einführung von Observability Unternehmen in die Lage, umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen, die Systemleistung zu verbessern und bessere Erfahrungen über verschiedene Technologie-Stacks und Umgebungen hinweg zu bieten.
Die Observability-Lösung von IBM, IBM Instana, wurde speziell für cloudnative Anwendungen entwickelt und liefert automatisch und kontinuierlich hochpräzise Daten – mit einer Granularität von einer Sekunde und End-to-End-Traces – im Kontext logischer und physischer Abhängigkeiten über Mobilgeräte, Web, Anwendungen und Infrastruktur hinweg.
Wenn Sie Ihre Observability-Praktiken mit Full-Stack-Transparenz und der Möglichkeit zur Echtzeitüberwachung Ihrer Cloud-Abhängigkeiten verbessern möchten, laden wir Sie ein, eine Demo anzufordern.
Viele Kunden konnten mit IBM Instana greifbare Ergebnisse erzielen. Conrad Electronic bietet beispielsweise einen globalen Multichannel-Vertrieb von mehr als 450.000 Komponenten und Geräten an und verarbeitet Millionen von Updates und Anfragen in Echtzeit.
Halten Sie Ausschau nach unseren kommenden E-Books. Sie bieten eine Zusammenstellung von Erkenntnissen zum Herunterladen zum Thema Observability, die Ihre nächste Entscheidung über die Verbesserung oder den Start Ihrer Observability erheblich beeinflussen könnten.
Erfahren Sie, wie wichtig Observability ist und wie sie Ihnen helfen kann, Erkenntnisse über das Systemverhalten zu gewinnen.
Dank IBM Instana Observability können Sie einen ROI von 219 % erzielen und die von Entwicklern für die Fehlersuche aufgewendete Zeit um 90 % reduzieren
Ermitteln und beheben Sie die Ursache des Problems rasch. Echtzeit-Daten mit hoher Genauigkeit bieten vollständige Transparenz dynamischer Anwendungs- und Infrastrukturumgebungen.
Optimieren Sie die IT-Automatisierung und den IT-Betrieb mit generativer KI und richten Sie jeden Aspekt Ihrer IT-Infrastruktur an den geschäftlichen Prioritäten aus.
IBM SevOne Network Performance Management ist eine Überwachungs- und Analysesoftware, die Echtzeittransparenz und Erkenntnisse für komplexe Netzwerke bietet.
Erfahren Sie, wie KI für den IT-Betrieb die Erkenntnisse liefert, die Sie benötigen, um die Leistung Ihres Unternehmens entscheidend zu verbessern.