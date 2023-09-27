Mythen zur Observability entlarven – Teil 6: Observability ist ein fester Bestandteil Ihres Stacks

In unserer Blog-Reihe haben wir bisher die folgenden Mythen zur Observability entlarvt:

Heute gehen wir auf ein weiteres Missverständnis in Bezug auf die Observability ein – die Annahme, dass sie nur auf einen bestimmten Teil Ihres Stacks oder Ihrer Anwendung anwendbar ist.

Dieses Missverständnis entsteht durch ein grundlegendes Missverständnis des Kernkonzepts der Observability. Wenn man die Observability als auf eine Ebene beschränkt betrachtet, übersieht man ihren ganzheitlichen Charakter, der sich über alle Stack-Ebenen und deren Verbindungen erstreckt. Indem wir mit diesem Mythos aufräumen, wollen wir die Essenz der Observability als umfassende Praxis beleuchten, die tiefgreifende Erkenntnisse in die Funktionsweise und Leistung ganzer Systeme bietet.