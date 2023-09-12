In unserer Blogserie haben wir bisher die folgenden Mythen über Observability widerlegt:
In diesem Beitrag befassen wir uns mit einem weiteren Irrglauben, der das Potenzial der Observability einschränkt – nämlich dass man ein beobachtbares System ohne automatisierungsgesteuerte Beobachtbarkeit schaffen kann.
Die Vorstellung, dass man ein beobachtbares System ohne Observability-gesteuerte Automatisierung schaffen kann, ist ein Mythos, da sie die entscheidende Rolle unterschätzt, die Observability-gesteuerte Automatisierung im modernen IT-Betrieb spielt.
In den komplexen und dynamischen Umgebungen von heute reichen traditionelle manuelle Ansätze nicht aus, um die Agilität, Genauigkeit und Skalierbarkeit zu bieten, die von Site Reliability Engineering (SRE) und DevOps-Praktiken gefordert werden.
Die auf der Observability basierende Automatisierung nutzt Echtzeiterkenntnisse aus Überwachungs- und Telemetriedaten, um intelligente Automatisierungsprozesse zu unterstützen. Diese Synergie ermöglicht es Teams, Anomalien zu erkennen, Probleme vorherzusagen und proaktiv zu reagieren, wodurch eine kontinuierliche Serviceverfügbarkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet wird. Durch die Automatisierung von Incident Responses, Ressourcenskalierung und Konfigurationsanpassungen können Unternehmen ihre Abläufe optimieren, menschliche Fehler reduzieren und die für SRE- und DevOps-Philosophien unverzichtbaren schnellen Iterationen und Bereitstellungen erreichen.
Leistungsstarke IT-Abteilungen veröffentlichen Software in der Regel häufiger, und der Versuch, manuell Schritt zu halten, ist weder nachhaltig noch skalierbar. Die Vielfalt der verwendeten Technologien bedeutet auch, dass Sie nicht immer einen Fachexperten (Subject Matter Expert, SME) zur Verfügung haben, der Sie bei der Einrichtung und Konfiguration neuer Anwendungen unterstützt. Tatsache ist, dass die automatisierte Einrichtung und Installation manuelle Fehler eliminiert, die Bereitstellungszeit verkürzt und die Konsistenz zwischen verschiedenen Umgebungen verbessert.
Die Automatisierung optimiert den Prozess der Ursachenanalyse mit Algorithmen für maschinelles Lernen, Techniken zur Erkennung von Anomalien und prädiktiven Analysen und hilft dabei, Muster und Anomalien zu identifizieren, die menschlichen Bedienern möglicherweise entgehen. Die automatisierte Analyse reduziert den Zeitaufwand für die Ermittlung der Ursache und verbessert die Erkennungsgenauigkeit, was zu schnelleren Lösungszeiten führt. Im Folgenden sind einige Vorteile der Automatisierung aufgeführt:
Die Observability-Lösung von IBM, IBM Instana, wurde speziell für cloudnative Anwendungen entwickelt und liefert automatisch und kontinuierlich hochpräzise Daten – mit einer Granularität von einer Sekunde und End-to-End-Traces – im Kontext logischer und physischer Abhängigkeiten über Mobilgeräte, Web, Anwendungen und Infrastruktur hinweg.
Unsere Kunden konnten mithilfe von Echtzeit-Observability greifbare Ergebnisse erzielen.
„Unser Team hat mehr Zeit für neue Funktionen und die Strategieplanung, anstatt den ganzen Tag Fehler zu reparieren.“ – Eddie Castillo, Head of Marketing, ExaVault Inc.
Das Team stellte außerdem fest, dass seit ExaVault mit Instana arbeitet, die durchschnittliche Zeit bis zur Behebung (MTTR) von Fehlern, die sich auf Kunden auswirken, um 56,6 % gesunken ist. Darüber hinaus ist die Plattform erheblich schneller und weniger störanfällig. Vorher lag die Betriebszeit bei 99,51 %, jetzt bei 99,99 %. „Wir erreichen das Ziel, das wir uns vorgenommen haben“, erklärt Fite. „Der Grund, warum wir das tun konnten, ist, dass wir einen besseren Überblick über unsere Probleme hatten.“
„Wir wissen es sehr zu schätzen, wie einfach es ist, den Agenten einzusetzen und zu warten. Es gibt keinen betrieblichen Mehraufwand“ – Grégory Schiano, Chief Technical Officer, Altissia
Wenn Sie Ihre Observability-Praktiken mit Full-Stack-Transparenz und der Möglichkeit zur Echtzeitüberwachung Ihrer Cloud-Abhängigkeiten verbessern möchten, laden wir Sie ein, eine Demo anzufordern.
Halten Sie Ausschau nach unserem kommenden Blogbeitrag, in dem wir einen weiteren weit verbreiteten Mythos aufdecken: „Observability ist nur ein Teil Ihres Stacks.“
