Mit der Weiterentwicklung der digitalen Welt setzen Unternehmen zunehmend auf Cloud-Lösungen, um Daten zu speichern, Abläufe durchzuführen und Anwendungen zu verwalten. Dieses Wachstum bringt jedoch die Herausforderung mit sich, sicherzustellen, dass Cloud-Umgebungen sicher bleiben und den sich ständig ändernden Vorschriften entsprechen. An dieser Stelle kommt die Idee der autonomen Sicherheit für die Cloud (ASC) ins Spiel.

Sicherheit und Compliance sind nicht nur technische Schlagwörter; sie sind für Unternehmen jeder Größe von entscheidender Bedeutung. Da Data Breach und Cyberbedrohungen zunehmen, ist es nicht mehr optional, Systeme zu haben, die Ihre Daten sicher halten und regulatorischen Standards erfüllen. Traditionelle Methoden zur Verwaltung von Sicherheit und Compliance erfordern jedoch oft erheblichen manuellen Aufwand, was zu Verzögerungen, Fehlern oder übersehenen Schwachstellen führen kann.