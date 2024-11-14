Mit der Weiterentwicklung der digitalen Welt setzen Unternehmen zunehmend auf Cloud-Lösungen, um Daten zu speichern, Abläufe durchzuführen und Anwendungen zu verwalten. Dieses Wachstum bringt jedoch die Herausforderung mit sich, sicherzustellen, dass Cloud-Umgebungen sicher bleiben und den sich ständig ändernden Vorschriften entsprechen. An dieser Stelle kommt die Idee der autonomen Sicherheit für die Cloud (ASC) ins Spiel.
Sicherheit und Compliance sind nicht nur technische Schlagwörter; sie sind für Unternehmen jeder Größe von entscheidender Bedeutung. Da Data Breach und Cyberbedrohungen zunehmen, ist es nicht mehr optional, Systeme zu haben, die Ihre Daten sicher halten und regulatorischen Standards erfüllen. Traditionelle Methoden zur Verwaltung von Sicherheit und Compliance erfordern jedoch oft erheblichen manuellen Aufwand, was zu Verzögerungen, Fehlern oder übersehenen Schwachstellen führen kann.
ASC ist eine bahnbrechende Lösung, die komplexen Aufgaben automatisiert, die mit der Sicherung Ihrer Cloud-Umgebung und der Konformität mit regulatorischen und organisatorischen Standards verbunden sind. ASC basiert auf generativer künstlicher Intelligenz (generative KI) und wurde entwickelt, um die Sicherheitsanforderungen von heute zu erfüllen und sich an die Herausforderungen von morgen anzupassen. ASC ist derzeit für Workloads konzipiert, die auf Amazon Web Services (AWS) laufen.
Das Herzstück von ASC ist ein intelligentes System, das Ihre AWS-Umgebung kontinuierlich auf Veränderungen und Risiken überwacht. Das bedeutet, dass sich Ihr Sicherheits- und Compliance-Framework automatisch in Echtzeit anpasst, wenn Ihr Unternehmen weiterentwickelt – egal ob Sie neue Cloud-Services hinzufügen, Konfigurationen ändern oder skalieren.
Für viele Unternehmen ist es ein ständiges Problem, mit den neuesten Vorschriften wie Datenschutzgesetzen, Industriestandards oder Cybersicherheitsrahmen Schritt zu halten. Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften kann zu saftigen Geldstrafen, Vertrauensverlust und sogar zur Unterbrechung des Geschäftsbetriebs führen.
ASC fungiert als Wächter rund um die Uhr und stellt sicher, dass Ihre Cloud den Branchenstandards wie dem National Institute of Standards and Technology (NIST), dem Payment Card Industry Datensicherheit Standard (PCI-DSS), dem Digital Operational Resilience Act (DORA) und anderen Vorschriften und Standards entspricht. ASC erkennt Probleme und behandelt sie proaktiv, sodass Sie Bedrohungen und Compliance-Anforderungen einen Schritt voraus bleiben, bevor sie zu Problemen werden.
Die Funktionen von ASC können wie folgt definiert werden:
Kontinuierliche Überwachung: ASC behält Ihre Cloud-Umgebung jederzeit im Auge und sucht nach potenziellen Risiken, Sicherheitslücken oder Compliance-Verstößen.
Automatische Anpassungen: Wenn ASC Probleme erkennt – wie etwa Fehlkonfigurationen oder neue Sicherheitsbedrohungen – nimmt es automatisch die notwendigen Änderungen vor, um diese zu beheben.
Proaktiver Schutz: Mit KI-gestützten Vorhersagen kann ASC Ihre Geschäftsanforderungen überprüfen und sichere sowie konforme Konfigurationen der AWS-Ressourcen empfehlen, die für Ihr Unternehmen benötigt werden. Es kann außerdem Infrastructure-as-Code-Vorlagen (IaC) generieren, um Ressourcen in Ihrer AWS-Cloud mit sicheren Konfigurationen bereitzustellen, die für die Einhaltung regulatorischer Standards und interner Richtlinien durch Ihr Unternehmen erforderlich sind. Ob es sich um eine Änderung der regulatorischen Standards oder eine neue Cyberbedrohung handelt – ASC ist bereit, Ihre Sicherheitseinstellungen entsprechend anzupassen.
Menschliche Expertise bei Bedarf: Obwohl ASC weitgehend autonom ist, beseitigt das nicht die Notwendigkeit menschlicher Aufsicht. Experten können bei kritischen Entscheidungen eingreifen und so sicherstellen, dass menschliches Urteilsvermögen die Effizienz der KI ergänzt.
Gen AI ist das Herzstück von ASC und ermöglicht dem System das Denken, Lernen und Vorhersagen. Durch die Integration von generativer KI-Funktionen entwickelt und verbessert sich ASC kontinuierlich. Das bedeutet, dass das System mit der Zeit intelligenter wird und sich an neue Herausforderungen in der Geschäftswelt anpasst.
Wenn zum Beispiel eine neue Art von Cyberangriff auftritt, kann ASC von externen Datenquellen lernen und automatisch den richtigen Schutz auf Ihre AWS-Umgebung anwenden. Diese Fähigkeit, sich selbst zu „heilen“ und sich in Echtzeit anzupassen, unterscheidet ASC von traditionellen Sicherheitslösungen.
Die Welt der Compliance wird immer komplizierter, aber ASC bietet eine Zukunft, in der das Management von Compliance keine Stressquelle mehr sein muss. Durch die Automatisierung von Routineaufgaben wie Überwachung und Berichterstattung gibt ASC Ihrem Team die Möglichkeit, sich auf das zu konzentrieren, was es am besten kann: das Wachstum Ihres Unternehmens.
Der Wandel zum Cloud-Computing ist gekommen, um zu bleiben, und damit kommt der Bedarf an intelligenteren, effizienteren Methoden zur Verwaltung von Sicherheit und Compliance in der Cloud-Umgebung. ASC in AWS, angetrieben von modernster generative KI am Edge, ist wegweisend. Durch die Automatisierung komplexer Prozesse und den proaktiven Schutz Ihrer Cloud-Umgebung stellt ASC sicher, dass Unternehmen sicher, gesetzeskonform und für die Zukunft gerüstet bleiben.
