Jayesh Kamat Jayesh leitet das globale Produktmanagement für das Cyber Trust Portfolio bei IBM Consulting, Cybersecurity Services. Er verfügt über mehr als 22 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Bereitstellung von Cybersicherheitsservices für Kunden auf der ganzen Welt und kann dabei auf breit gefächerte technische Kenntnisse in verschiedenen Branchen und Sicherheitsbereichen zurückgreifen.

Akram Zaky Akram ist ein erfahrener Produktmanager bei IBM Consulting, Cybersecurity Services. Mit kundenorientierter Einstellung und Engagement für die Entwicklung innovativer Cybersicherheitslösungen geht er an die sich ständig weiterentwickelnden Herausforderungen heran. Auf eine sorgfältige Bewertung der Wettbewerber und strategische Erkenntnisse legt er dabei besonderen Wert. Er hat das Portfolio an Cloud-Sicherheitsservices erheblich verbessert, und unterstützt die Kunden kontinuierlich auf ihrem sicheren Weg in die Cloud mit Plattformen wie AWS, Microsoft Azure und GCP.

Abhijit Chakravorty Abhijit ist eine erfahrene Führungskraft mit einer eindrucksvollen Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von Informationssicherheitsprogrammen für Kunden auf der ganzen Welt. Sein Know-how umfasst hybride und Multi-Cloud-Sicherheitsstrategien, Design und Bereitstellung, Enterprise Identity und Access Management und Governance, Managed Security Services sowie Risiko- und Compliance-Automatisierung.

Souvik Khamaru Souvik hat über 23 Jahre Erfahrung insbesondere in der Architektur und Beratung für Cybersicherheitstechnologie bei mehreren Spitzenunternehmen in Großbritannien und der EU. In seiner aktuellen Position bei IBM ist er verantwortlich für die Entwicklung von Multi-Cloud-Sicherheitslösungen, die Nutzung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zur Verbesserung der Cybersicherheitsabwehr sowie für potenzielle KI-gesteuerte Sicherheitslösungen wie Anomalieerkennung, Verhaltensanalyse und automatische Bedrohungsabwehr.