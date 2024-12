Learn AI with Tennis

IBM SkillsBuild Erweitern Sie Ihr Wissen mit „Learn AI with Tennis“, einem neuen Ratgeber, der Teil des IBM SkillsBuild-Programms ist, das kostenlose Kurse und Ressourcen für Lernende, Lehrkräfte und Unternehmen anbietet. Erkunden Sie die Grundlagen der KI durch die Linse des Tennis – und finden Sie heraus, wie KI Ihr Spiel in jeder Branche verbessern kann. Am Beispiel von Tennis grundlegende Konzepte der KI kennenlernen Leitfaden lesen