Toyota Finance war entschlossen, einen „digital + KI“-Ansatz für die drastische Umgestaltung seiner Geschäftsprozesse zu verfolgen. Durch die Einführung generativer KI wollte das Unternehmen komplexe Geschäftsprozesse verbessern, die sich nur schwer digitalisieren ließen. So wurde insbesondere die Innovation in Bereichen wie Datenanalyse, Geschäftsautomatisierung und Entscheidungsunterstützung beschleunigt.

An der Spitze der digitalen Transformation erfordert die Erschließung des Potenzials generativer KI einen vorsichtigen und mutigen Ansatz. Explorative Praktiken, die mit einer strategischen Umsetzung in der Produktion klein anfangen, ebnen den Weg für Innovationen.

Toyota Finance arbeitete bei dieser Initiative eng mit den IBM-Teams für Client Engineering und Customer Success Management zusammen, um die betriebliche Effizienz durch die Entwicklung und Bewertung generativer KI in einer IBM Cloud-Sandbox-Umgebung zu verbessern.

Nach der Einrichtung der IBM Cloud-Sandbox-Umgebung führten Toyota Finance und IBM mehrere Pilotprojekte durch, um die Arbeitseffizienz durch einen auf Co-Kreation ausgerichteten Ansatz zu verbessern.

Diese Sandbox-Umgebung besteht aus zwei Elementen: einer flexiblen Plattform für die Anwendungsentwicklung, die OpenShift nutzt, und einer generativen KI-Plattform, die Watsonx nutzt. Das Unternehmen hat wiederholt Anwendungen entwickelt und evaluiert, die generative KI nutzen, um das Potenzial für eine kontinuierliche Verbesserung der betrieblichen Effizienz zu überprüfen.

Um dem wachsenden Bedarf an der Implementierung generativer KI gerecht zu werden, priorisierte das Co-Kreation-Team von Toyota Finance und IBM Client Engineering die operativen Bereiche von Toyota Finance und brachte über einen Zeitraum von 10 Monaten mehrere Projekte in der IBM Cloud-Umgebung voran. Eines dieser Projekte, ein Tool zur operativen Unterstützung beim Korrekturlesen des Inhalts von E-Mail-Informationen für Endbenutzer, wird seit November 2024 eingesetzt. Ein weiteres Projekt zur Erstellung von FAQs, die bei der Beantwortung von Anfragen von Autohäusern verwendet werden, befindet sich in der Phase des Verifizierungsexperiments für ein Tool zur Unterstützung der Erstellung von FAQs. Derzeit werden Verifizierungen und Verbesserungen durchgeführt, mit dem Ziel, das Tool im Februar 2025 in der Produktion einzusetzen.