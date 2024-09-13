Entwicklungsplattform für mobile Apps

IBM® Cloud-Angebote erleichtern Ihnen die Anbindung Ihrer App an IBM® watsonx-Services und ersparen Ihnen den Aufwand in Bezug auf Authentifizierung und Skalierung. Die Entwickler können überwachen, von wem ihre App genutzt wird – und wie. Die Benutzer können dynamische und segmentierte App-Funktionen und -Benachrichtigungen für die Interaktion nutzen. Erstellen, starten und pflegen Sie native, hybride oder webbasierte mobile Apps.
Bieten Sie Ihren Kunden die besten mobilen Erfahrungen mit IBM Cloud hinter den Kulissen.
Erweitern Sie die Funktionen Ihrer mobilen Apps mit Wetterdaten, Integration mit IoT-Geräten, KI und mehr als 300 weiteren IBM Cloud-Services.
Bündeln Sie Apps, die Sie nativ, plattformübergreifend oder als webbasierte mobile Apps ausführen möchten, und stellen Sie sie bereit.
Fügen Sie Ihrer mobilen App Authentifizierungssicherheit hinzu und ermöglichen Sie es Anwendern, sich mit benutzerdefinierten Konten oder bestehenden Social-Media-Konten anzumelden, um Backend-Dienste zu schützen. Erhalten Sie sicheren Zugriff auf Datenquellen, unabhängig davon, wo sie gehostet werden.
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Benutzerinteraktion relevant und effektiv ist. Verschaffen Sie sich einen Überblick darüber, wie Ihre Anwendung bei Benutzern abschneidet. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Leistung Ihrer App und deren Verwendung.
Bleiben Sie mit Ihren Benutzern in Kontakt und bieten Sie eine sinnvolle Interaktion, indem Sie einen einheitlichen Push-Dienst integrieren, um Echtzeit-Benachrichtigungen an Mobil- und Webanwendungen zu senden.
Stellen Sie sicher, dass Ihre mobilen Unternehmensanwendungen sowohl im Offline- als auch im Online-Modus nahtlos funktionieren, indem Sie verschlüsselte Speichergeräte verwenden und die Datensynchronisierung mit den Backend-Datenbanken automatisieren.
Erstellen Sie eine intelligentere mobile App mit Zugriff auf die Services von IBM Watson. Fügen Sie eine natürliche Sprachschnittstelle hinzu, um Benutzerinteraktionen wie bei einem Chatbot zu automatisieren, oder leiten Sie Personality Insights aus Transaktions- und Social-Media-Daten ab.
Skalieren Sie serverlose mobile Anwendungen automatisch. Beseitigen Sie Entwicklungshindernisse, indem Sie infrastrukturelle Einschränkungen beseitigen. Sie können klein anfangen und nahtlos auf effiziente und kostengünstige Weise wachsen.
Fügen Sie Authentifizierung hinzu, sichern Sie Backends und APIs und verwalten Sie benutzerspezifische Daten für Ihre Mobil- und Web-Apps.
Senden und verwalten Sie Mobil- und Web-Push-Benachrichtigungen über eine intuitive Benutzeroberfläche, Client-SDKs und einfache REST-APIs.
Beschleunigen Sie die Konfiguration durch einen Konfigurationsspeicher mit Funktionskennzeichen, durch die sich Umgebungskonfigurationen im laufenden Betrieb ändern lassen.
Erstellen, veröffentlichen, verwalten und monetarisieren Sie APIs in verschiedenen Clouds mit dieser vollständigen, intuitiven und skalierbaren API-Plattform.
Durch die Zusammenarbeit zwischen IBM und ExxonMobil entstand die Exxon Mobil Rewards+ App, die die Vorteile des Treueprogramms des Energieunternehmens mit dem Komfort einer mobilen Zahlungs-App kombiniert.
IBM hat die App „Powering the Masters“ entwickelt und eine Funktion geschaffen, mit der Fans jeden Schlag ihrer Lieblingsspieler während des Turniers verfolgen können.
IBM hat die App und Website für die US Open konzipiert und entwickelt, einschließlich von Fan-Erfahrungen, die während des gesamten Turniers die Interaktion mit Fans auf der ganzen Welt ermöglicht.
Beginnen Sie mit der Entwicklung intelligenterer Apps mit IBM Cloud Lösungen.