Entwicklungsplattform für mobile Apps

IBM® Cloud-Angebote erleichtern Ihnen die Anbindung Ihrer App an IBM® watsonx-Services und ersparen Ihnen den Aufwand in Bezug auf Authentifizierung und Skalierung. Die Entwickler können überwachen, von wem ihre App genutzt wird – und wie. Die Benutzer können dynamische und segmentierte App-Funktionen und -Benachrichtigungen für die Interaktion nutzen. Erstellen, starten und pflegen Sie native, hybride oder webbasierte mobile Apps.