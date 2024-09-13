Entwicklungsplattform für mobile Apps

IBM Cloud ermöglicht Ihnen eine rasche Entwicklung, Prototyperstellung und Markteinführung von Anwendungen
IBM Cloud kostenlos testen
Person, die über ein Mobilgerät mit einem Fußballspiel interagiert, während sie ein Spiel im Fernsehen ansieht
Die Entwicklungsplattform für mobile Apps von IBM

IBM® Cloud-Angebote erleichtern Ihnen die Anbindung Ihrer App an IBM® watsonx-Services und ersparen Ihnen den Aufwand in Bezug auf Authentifizierung und Skalierung. Die Entwickler können überwachen, von wem ihre App genutzt wird – und wie. Die Benutzer können dynamische und segmentierte App-Funktionen und -Benachrichtigungen für die Interaktion nutzen. Erstellen, starten und pflegen Sie native, hybride oder webbasierte mobile Apps.
Überlassen Sie uns das mobile Backend
Stellen Sie sichere mobile Apps schneller bereit

Bieten Sie Ihren Kunden die besten mobilen Erfahrungen mit IBM Cloud hinter den Kulissen.
Verbessern Sie Ihre Apps mit IBM Watson und mehr

Erweitern Sie die Funktionen Ihrer mobilen Apps mit Wetterdaten, Integration mit IoT-Geräten, KI und mehr als 300 weiteren IBM Cloud-Services.
Erreichen Sie Ihre Kunden, wo auch immer sie sich befinden

Bündeln Sie Apps, die Sie nativ, plattformübergreifend oder als webbasierte mobile Apps ausführen möchten, und stellen Sie sie bereit.

Beschleunigen Sie die Time-to-Value Ihrer mobilen App

Authentifizierung Analysen Push-Benachrichtigungen Offline-Synchronisierung Künstliche Intelligenz Serverlos

IBM Cloud App-ID

Fügen Sie Authentifizierung hinzu, sichern Sie Backends und APIs und verwalten Sie benutzerspezifische Daten für Ihre Mobil- und Web-Apps.
IBM Push Notifications

Senden und verwalten Sie Mobil- und Web-Push-Benachrichtigungen über eine intuitive Benutzeroberfläche, Client-SDKs und einfache REST-APIs.
IBM Cloud App Configuration

Beschleunigen Sie die Konfiguration durch einen Konfigurationsspeicher mit Funktionskennzeichen, durch die sich Umgebungskonfigurationen im laufenden Betrieb ändern lassen.
IBM API Connect

Erstellen, veröffentlichen, verwalten und monetarisieren Sie APIs in verschiedenen Clouds mit dieser vollständigen, intuitiven und skalierbaren API-Plattform.
IBM Cloudant

Nutzen Sie diese vollständig verwaltete, verteilte Datenbank für umfangreiche Workloads, schnell wachsende Webanwendungen und mobile Apps.
Golfgrün
IBM unterstützt ExxonMobil bei der Entwicklung einer neuen Prämien-App

Durch die Zusammenarbeit zwischen IBM und ExxonMobil entstand die Exxon Mobil Rewards+ App, die die Vorteile des Treueprogramms des Energieunternehmens mit dem Komfort einer mobilen Zahlungs-App kombiniert.

 Fallstudie lesen
Ventile für Öl- und Gasleitungen
The Masters schafft neue Möglichkeiten, das Turnier zu verfolgen

IBM hat die App „Powering the Masters“ entwickelt und eine Funktion geschaffen, mit der Fans jeden Schlag ihrer Lieblingsspieler während des Turniers verfolgen können.

 Fallstudie lesen
Person, die die US Open auf einem Tablet ansieht
IBM und die US Open schaffen neue Möglichkeiten für die Faninteraktion

IBM hat die App und Website für die US Open konzipiert und entwickelt, einschließlich von Fan-Erfahrungen, die während des gesamten Turniers die Interaktion mit Fans auf der ganzen Welt ermöglicht.

 Fallstudie lesen
Weitere Informationen zur IBM-Entwicklungsplattform für mobile Apps iOS-App-Entwicklung
Erfahren Sie mehr über die Entwicklung von iOS-Anwendungen, einschließlich Entwickleranforderungen, Programmiersprachen, APIs und Bibliotheken und mehr.
Entwicklung mobiler Anwendungen
Erfahren Sie alles, was Sie über die Entwicklung mobiler Apps wissen müssen. einschließlich Plattformen, Entwicklung für Android und iOS und vieles mehr.
So erstellen Sie eine Android-App
Beginnen Sie mit der Erstellung von Android-Apps. Erfahren Sie mehr über Starter-Kits, Java und Kotlin, Fehlerbehebung, Verbreitung und vieles mehr.
Android-Entwicklung
Entdecken Sie die Vorteile von Android. Erfahren Sie mehr über wichtige Ressourcen, die Ihnen zu besseren Ergebnissen verhelfen.
Schaffen wir gemeinsam etwas, das alles verändert

Beginnen Sie mit der Entwicklung intelligenterer Apps mit IBM Cloud Lösungen.

 Erste Schritte mit IBM Cloud