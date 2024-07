Um jedes Jahr neue Fähigkeiten zu entwickeln, wie sie in Match Insights mit Watson zu finden sind, muss die USTA schnell und gezielt handeln. Der Prozess beginnt in der Woche nach dem Abschluss der US Open mit einem Kickoff von IBM Consulting der IBM Garage™ Methodik. Dabei handelt es sich um einen hochkollaborativen Ansatz zur Co-Creation.

„Bei der Interaktion mit einem Kunden, ist es wichtig, dass wir bei jedem Schritt eng zusammenarbeiten, Ideen entwickeln, wiederholen und anpassen, während wir auf den gewünschten Endzustand des Kunden hinarbeiten“, sagt Miller.

Um neue Ideen in die digitale Realität umzusetzen, hat IBM Consulting eine Innovationsplattform für die US Open entwickelt, die sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Daten verarbeiten kann, und die Technologie aus vielen Quellen integriert.

„Früher wurden Innovationszyklen in Jahren gemessen“, sagt Corio von der USTA. „Aber heutzutage wird Innovation in Wochen und Tagen gemessen und kann von überall her kommen. Wir brauchten also eine flexible Plattform, die alle Arten von Daten verarbeiten, den Prozess der Umwandlung von Daten in Einblicke automatisieren und gleichzeitig die gesamte digitale Umgebung sichern kann.“

Daten

Die Grundlage jeder digitalen Erfahrung sind Daten – und das US Open-Turnier produziert eine Menge davon. Zunächst einmal spielen bei jedem US Open-Turnier jeweils 128 Männer und Frauen als Einzelspieler in insgesamt sieben Runden. Alle Tennisspieler haben einen eigenen Datensatz, einschließlich Alter, Größe, Gewicht, Weltrangliste und aktuelle Leistung. Und das ist nur der Anfang.

Im Laufe des Turniers werden mehr als 125.000 Punkte gespielt. Und jeder dieser Punkte erzeugt seinen eigenen Datensatz: Aufschlagrichtung, Geschwindigkeit, Art des Rückschlags, Art des Siegerschlags, Anzahl der Ballwechsel und sogar Ballposition. Insgesamt werden während des Turniers mehr als sieben Millionen Datenpunkte generiert.

Doch um den IBM Match Insights with Watson mehr Aussagekraft und Kontext zu verleihen, wollten die Verantwortlichen der US Open mehr als nur Zahlen berücksichtigen. Das Team analysiert daher die Sprache und Stimmung von Millionen Artikeln aus Hunderttausenden verschiedenen Quellen, um einzigartige und informative Erkenntnisse zu gewinnen (wie den IBM Power Index with Watson).

„Es ist eine massiver Datenverwaltungsprozess, der mehrere Datenquellen und eine Vielfalt von Partnern umfasst“, sagt Miller. „Doch die Magie geschieht, wenn man harte Daten wie Statistiken und Spielergebnisse mit unstrukturierten Daten wie Medienkommentaren kombiniert. Das ist es, was den Tennisfans ein umfangreicheres Bild von jedem Spiel gibt.“

Automation

Zur Automatisierung dieses Prozesses erstellte IBM Consulting einen automatisierten Workflow mit Advanced Analytics, um harte Daten sinnvoll zu nutzen, und IBM Watson Natural Language Understanding, um den Umfang und die Stimmung der Medienkommentare zu jedem Spieler zu bewerten. Das liefert die tieferen Einblicke, die den Power Index und die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen, vorhersagen.

Für die Win Factors nutzt die Plattform das Toolkit „AI Explainability 360“, das die Blackbox dieser KI-Analysen öffnet und die eigentliche Argumentation hinter den Watson-Schlussfolgerungen zeigt. Für die Fans der US Open sind das unterhaltsame, hilfreiche Inhalte. Doch für Unternehmen ist das Verständnis, warum eine KI eine bestimmte Schlussfolgerung erreicht, von entscheidender Bedeutung, zumal immer mehr Unternehmen auf KI-gestützte Entscheidungsprozesse angewiesen sind.

Die Integration und Koordination der Daten und die KI-Services werden durch die Hybrid-Cloud-Architektur und die containerisierten Apps, die unter Red Hat® OpenShift® (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ausgeführt werden, ermöglicht. Die hybride Multicloud-Architektur der US Open besteht aus vier Public und drei Private Clouds, die auf Daten aus vielen Quellen zugreifen und die Funktionen vieler Partner integrieren.