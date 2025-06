Hybrid-Cloud-Speicherlösungen

Spiegelung von On-Premises- und Cloud-Speicher

Erstellen Sie Ihren Hybrid-Cloud-Speicher mit IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud. Mit dieser einfachen Lösung für Cloud-Speicher erhalten Sie die gleiche Funktionalität in der Cloud wie auf einem FlashSystem in einer On-Premises-Umgebung – ohne von einem Cloud-Anbieter abhängig zu sein.