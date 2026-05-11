Diese Woche auf der Think 2026 haben Führungskräfte aus der Wirtschaft eine wachsende Realität erkundet: Da KI in den Kern des Unternehmens vordringt, hängt der Erfolg von der Stärke und Flexibilität der hybriden Infrastruktur dahinter ab. Die Gespräche machten deutlich, dass der Wert von KI auf der richtigen Architektur beruht.

Komplexität über Umgebungen hinweg, fragmentierte Architekturen, wachsende technische Verschuldungen und steigende Erwartungen an Sicherheit, Compliance und Resilienz stehen zwischen Experimentieren und echten, vertrauenswürdigen Ergebnissen in großem Maßstab.

Aber bei all diesen Herausforderungen geht es um dasselbe: Daten.

„Bei KI geht es um Daten, und diese Daten sind überall, daher sind diese Daten im Wesentlichen hybrid“, sagte Ric Lewis, Senior Vice President of Infrastructure bei IBM. „Diese Daten sind entweder eine Goldgrube […] oder eine Müllhalde […] die von Ihnen gewählte Architektur kann dies beeinflussen.“