Ric Lewis aus der Keynote-Session: Beschleunigung des KI-ROI mit hybriden Cloud-Lösungen auf der Think 2026.
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Warum Infrastruktur der Schlüssel zur KI-Bereitschaft ist: Erkenntnisse von Think 2026

By Stephanie Susnjara
Veröffentlicht 11. Mai 2026

Diese Woche auf der Think 2026 haben Führungskräfte aus der Wirtschaft eine wachsende Realität erkundet: Da KI in den Kern des Unternehmens vordringt, hängt der Erfolg von der Stärke und Flexibilität der hybriden Infrastruktur dahinter ab. Die Gespräche machten deutlich, dass der Wert von KI auf der richtigen Architektur beruht.

Komplexität über Umgebungen hinweg, fragmentierte Architekturen, wachsende technische Verschuldungen und steigende Erwartungen an Sicherheit, Compliance und Resilienz stehen zwischen Experimentieren und echten, vertrauenswürdigen Ergebnissen in großem Maßstab.

Aber bei all diesen Herausforderungen geht es um dasselbe: Daten.

„Bei KI geht es um Daten, und diese Daten sind überall, daher sind diese Daten im Wesentlichen hybrid“, sagte Ric Lewis, Senior Vice President of Infrastructure bei IBM. „Diese Daten sind entweder eine Goldgrube […] oder eine Müllhalde […] die von Ihnen gewählte Architektur kann dies beeinflussen.“


Ausgehend von diesem Ausgangspunkt skizzierte Ric Lewis drei strategische Prioritäten für den Aufbau einer starken KI-Grundlage: KI in den Mittelpunkt stellen, KI-fähige Daten ermöglichen und KI-fähige Kontrolle einrichten. Zusammen helfen diese Prioritäten den Unternehmen, eine Grundlage zu schaffen, die flexibel, widerstandsfähig ist und skalieren kann.

Wie Unternehmen mit dieser Realität umgehen und darauf aufbauen, prägt heute die entscheidende Herausforderung im Bereich der Infrastruktur. Die führenden Infrastrukturanbieter sind diejenigen, die Daten als Grundlage für ihre Hybridstrategie betrachten.

Die wichtigsten Erkenntnisse

  • Der eigentliche Engpass bei der Unternehmens-KI sind nicht die Modelle, sondern die Architektur. Fragmentierte hybride Umgebungen beeinträchtigen unbemerkt Leistung, Vertrauen und Skalierbarkeit. Die Abstimmung von Infrastruktur-, Daten-, Rechen- und Analyseebenen ist heute die Grundlage für Enterprise Intelligence.

  • Ihre Datengrundlage bestimmt Ihre KI-Ergebnisse. KI ist nur so gut wie die Daten, die ihr zugrunde liegen, und bei den meisten Unternehmen sind diese Daten isoliert und werden nicht verwaltet. Die Bereitstellung von KI-fähigen Daten mit dem richtigen Kontext und der richtigen Governance ist das, was Pilotprojekte von der Produktion trennt.

  • Hybrid Cloud als Steuerungsebene für Unternehmens-KI. Anstelle eines Kompromisses hat sich Hybrid Cloud als Betriebsmodell etabliert, das es Unternehmen ermöglicht, KI auf echten Daten zu betreiben, Souveränität und Resilienz zu wahren und Erkenntnisse zuverlässig über Umgebungen hinweg zu skalieren.

  • Vertrauen wird im Stack aufgebaut und nicht später hinzugefügt. Vertrauen, Sicherheit und Compliance sind architektonische Ergebnisse, keine Funktionen, die tief in die Gestaltung von Daten- und KI-Systemen eingebettet sind.

  • Um einen KI-ROI zu erzielen, müssen Daten, Sicherheit und Belastbarkeit als ein System behandelt werden. Der Wert von KI steigt, wenn Datenzugriff, Governance, Cyber-Wiederherstellung und operative Resilienz ganzheitlich konzipiert sind, um produktionsfähige Intelligenz zu unterstützen.

Eine neue Roadmap für Infrastrukturverantwortliche

Hybrid ist die operative Realität für Unternehmens-KI. Laut einer Studie des IBM Institute for Business Value berichten 70 % der Führungskräfte, dass eine hybride Strategie es ihrem Unternehmen ermöglicht hat, Kosten und Leistung zu optimieren, aber nur 8 % sagen, dass ihre aktuelle Infrastruktur alle ihre KI-Bedürfnisse erfüllt. Diese Lücke stand im Mittelpunkt von Denken 2026. Die Konzentration auf die folgenden Bereiche kann dabei helfen, sie zu schließen.

Datenqualität und Governance

Ein aktueller Bericht von Gartner zeigt, was auf dem Spiel steht: 60 % der Unternehmen werden ihre KI-Projekte im Jahr 2026 aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Datenqualität aufgeben. Auch die CEOs sind besorgt – 6 % geben an, dass die Arbeitsabläufe, die zur Generierung von Einnahmen für ihr Unternehmen dienen sollen, auf Daten basieren, denen nicht vertraut werden kann.

„KI braucht wirklich Daten mit Referenzwert, qualitätsbasierte Informationen.“ „Tatsächlich braucht sie Kontext“, sagte Scott Baker, Vizepräsident Marketing bei IBM Storage.

Diese Probleme klingen vielleicht allzu bekannt. Daten sind über verschiedene Umgebungen verstreut, der Geschäftskontext fehlt und Governance wird erst im Nachhinein berücksichtigt. Diese Kombination hält die meisten Unternehmen in Piloten fest.

„Wir können sicherlich eine Infrastruktur einsetzen, die zweckmäßig und für KI-Workloads konzipiert ist“, sagte Baker. „Aber wir brauchen nach wie vor Daten, die speziell für diese Arbeitslasten konzipiert sind, mit dem Kontext und der Qualität, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die KI so funktioniert, wie sie es soll.“

Ein Full-Stack-Ansatz

IBM verfolgt einen Full Stack-Ansatz, um die Daten, die Infrastruktur und die Intelligenz zu adressieren, die erforderlich sind, um Produktions-Deployments zu skalieren. Das bedeutet, strukturierte, unstrukturierte und halbstrukturierte Daten in hybriden Umgebungen zu vereinheitlichen, ohne dass Unternehmen alles, was sie haben, neu plattformieren müssen.

„Es ist diese Datenbasis, die letztlich den Unterschied für ein Unternehmen ausmacht, ob es seine KI in die Produktion bringt oder ob es in diesem endlosen Modus von KI-Pilotprojekten stecken bleibt“, sagte Sam Werner, General Manager von IBM Storage.

Hier kommen IBM Fusion und watsonx.data ins Spiel. Sie bringen Daten in Anwendungen, wobei die Governance auf der Datenebene durchgesetzt wird. Fusion nutzt außerdem intelligentes Daten-Caching, um Daten ohne Kompromisse bei der Leistung dorthin zu bringen, wo sie benötigt werden.

Die GPU-Beschleunigung ist ebenfalls Teil der Gleichung. Eines der teuersten Probleme, mit denen Unternehmen heute konfrontiert sind, sind ungenutzte GPUs, und das liegt letztendlich daran, dass der Speicher nicht schnell genug Daten übertragen kann, um sie ständig in Betrieb zu halten.
 

„Es ist diese Datenbasis, die letztlich den Unterschied für eine Organisation ausmacht, ob sie ihre KI in die Produktion bringt oder ob sie in diesem endlosen Modus von KI-Pilotprojekten stecken bleibt.“

– Sam Werner, Geschäftsführer von IBM Storage
 

Betriebliche Ausfallsicherheit

Die Planung der operativen Resilienz, die Hochverfügbarkeit und die Notfallwiederherstellung sind keine Randnotizen der Infrastruktur mehr. Je mehr KI in die Kernprozesse eindringt, desto mehr steht die Verfügbarkeit auf dem Spiel, und die Resilienz muss von Anfang an gewährleistet sein.

„Die KI muss rund um die Uhr verfügbar sein“, sagte Hillery Hunter, General Manager von IBM Power und CTO von IBM Infrastructure. „Sie ist für unseren Betrieb von entscheidender Bedeutung.“

In einer globalen Umgebung ist die Datenresidenz entscheidend, und die Logik der Datensouveränität muss direkt in die Bereitstellung von Umgebungen eingebettet werden und darf nicht nachträglich hinzugefügt werden. FlashSystem erweitert dies auf den Speicher und bietet Verwaltung über das gesamte Speicherbestand eines Unternehmens hinweg, um die Umgebung widerstandsfähig und konform zu halten.
 

„Der Unternehmensarchitekt ist heute dafür verantwortlich, Entscheidungen zu treffen, die Konsistenz im gesamten Unternehmen ermöglichen und von Dauer sind. Er erfüllt nicht nur die heutigen KI-Anforderungen, sondern trifft auch Entscheidungen, die bis ins nächste Jahrzehnt und darüber hinaus reichen.“

 – Hillery Hunter, GM, IBM Power und CTO von IBM Infrastructure
 

Zusammenfassung: Hybrid als Grundlage

„Hybrid ist keine Option mehr“, sagte Lewis. Da Unternehmen eine wachsende Komplexität, Sicherheitsanforderungen und Souveränitätsbedenken meistern, wird Hybrid zu einer Anforderung und nicht mehr zu einer Option. Der Aufbau der richtigen Hybridarchitektur ermöglicht mehr Intentionalität, Konsistenz und Belastbarkeit und schafft so im Kern die Voraussetzungen für den Erfolg der KI.

Auf der Think 2026 wurde diese Botschaft deutlich vermittelt. Für Unternehmen, die KI mit realen Daten einsetzen, werden die heute getroffenen Architekturentscheidungen die zukünftigen Möglichkeiten prägen. Die Unternehmen, die dieses Ziel zuerst erreichen, werden diejenigen sein, die auf Kontrolle, Flexibilität und Langfristigkeit bauen.

Stephanie Susnjara

Staff Writer

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