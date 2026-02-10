Schnellere Erkennung, verbesserte Leistung und Effizienz.
IBM Storage FlashSystem 5600 ist eine All Flash Lösung zum Einstieg für NVMe, die außergewöhnliche Cybersicherheit, beeindruckende Dichte und herausragende Leistung bietet. Konzipiert für Kunden mit kleinen, gemischten Workloads, die eine Kombination aus Leistung, Skalierbarkeit und Funktionen benötigen.
12 NVMe High-Availability-Flash-Speicher in einem 1U-Speichergehäuse mit vollständig redundanten Einschubkomponenten vermeiden einen Single Point of Failure.
Eine smarte, selbstoptimierende Lösung, die leicht zu verwalten ist und dem zunehmenden Speicherbedarf wachsender Unternehmen gerecht wird.
Flash-Speicher mit hoher Dichte in einem kosteneffizienten Paket mit Komprimierung und KI-gestützter vorausschauender Analyse.
FlashCore Module 4 (FCM4) überwacht kontinuierlich Daten von jedem I/O mithilfe von MK-Modellen, um Anomalien wie Ransomware in weniger als einer Minute zu erkennen.1
|Spezifikationen:
|Effektive maximale Kapazität innerhalb eines einzelnen Gehäuses:
– 2,4 PBe (1U-Gehäuse)
|Maximale Bandbreite:
- 30 GB/s
|Konnektivität (Standard):
– 25/10 Gb/s iSCSI oder NVMe/TCP
|Höchstanzahl E/A-Ports:
– 16
Effektive maximale Kapazität im FlashSystem Grid:
- 77 PBe
|Speicher:
- 256 GB
- 512 GB
|Konnektivität: (Optional)
- 64 Gb/s FC oder NVMe/FC
- 32 Gb/s FC oder NVMe/FC
- 100/40 Gb/s iSCSI oder NVMe/TCP
- 25/10 Gb/s iSCSI oder NVMe/TCP
|Maximale IOPs (4K Lesetreffer)
- 2,6 Mio.
Gerne beraten wir Sie zur Konfiguration von IBM Storage FlashSystem im Hinblick auf die konkreten Anforderungen Ihres Unternehmens.
1 Interne Experimente von IBM Research haben gezeigt, dass Ransomware innerhalb einer Minute nach Beginn des Verschlüsselungsprozesses erkannt wird. Dieses Experiment wurde auf einem FlashSystem 5200 mit 6 FCM und der Firmware-Version 4.1 durchgeführt. Auf dem 5200 war die Software 8.6.3 (allgemein verfügbar) geladen. Auf dem mit dem 5200 verbundenen Host wurde Linux mit dem XFS-Dateisystem ausgeführt. In diesem speziellen Fall wurde der IBM-Ransomware-Simulator namens WannaLaugh verwendet. Das zugrunde liegende System muss mit FCM4.1 und Version 8.6.3 kompatibel sein. Software auf GA-Ebene geladen, um die erzielten Ergebnisse zu erhalten.
2 Angenommene 5:1 Datenreduktion