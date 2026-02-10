Seien Sie der Erste, der es erfährt

IBM Storage FlashSystem 5600

Schnellere Erkennung, verbesserte Leistung und  Effizienz.

IBM Storage FlashSystem 5600 Servermodul
Ein Speicher, der mit Ihnen wächst

IBM Storage FlashSystem 5600 ist eine All Flash Lösung zum Einstieg für NVMe, die außergewöhnliche Cybersicherheit, beeindruckende Dichte und herausragende Leistung bietet. Konzipiert für Kunden mit kleinen, gemischten Workloads, die eine Kombination aus Leistung, Skalierbarkeit und Funktionen benötigen.

 40 % bis 90 % geringere Speicherkosten mit IBM FlashSystem.
Leistungsfähige Redundanz

12 NVMe High-Availability-Flash-Speicher in einem 1U-Speichergehäuse mit vollständig redundanten Einschubkomponenten vermeiden einen Single Point of Failure.
An Umgebungen jeder Größe anpassbar

Eine smarte, selbstoptimierende Lösung, die leicht zu verwalten ist und dem zunehmenden Speicherbedarf wachsender Unternehmen gerecht wird.
Eine kosteneffiziente, hochwertige Lösung

Flash-Speicher mit hoher Dichte in einem kosteneffizienten Paket mit Komprimierung und KI-gestützter vorausschauender Analyse.
Cyber-Resilienz durch und durch

FlashCore Module 4 (FCM4) überwacht kontinuierlich Daten von jedem I/O mithilfe von MK-Modellen, um Anomalien wie Ransomware in weniger als einer Minute zu erkennen.1
Spezifikationen

Spezifikationen:
Effektive maximale Kapazität innerhalb eines einzelnen Gehäuses:
– 2,4 PBe (1U-Gehäuse)		Maximale Bandbreite:
- 30 GB/s
 		Konnektivität (Standard):
– 25/10 Gb/s iSCSI oder NVMe/TCP		Höchstanzahl E/A-Ports: 
– 16 

Effektive maximale Kapazität im FlashSystem Grid:
- 77 PBe		Speicher:
- 256 GB
- 512 GB		Konnektivität: (Optional)
- 64 Gb/s FC oder NVMe/FC
- 32 Gb/s FC oder NVMe/FC
- 100/40 Gb/s iSCSI oder NVMe/TCP
- 25/10 Gb/s iSCSI oder NVMe/TCP		Maximale IOPs (4K Lesetreffer)
- 2,6 Mio. 

 Weitere Informationen zu FlashSystem-Optionen.

Erkunden Sie technische Details, Funktionen und Anwendungsfälle für beliebte Flash-Speicherprodukte.

Systeme vergleichen

Anwendungsfälle

Nachhaltigkeit bei der Speicherung
Investieren Sie in energieeffizienten, dichten Datenspeicher, der den Unterschied macht.
Bedienerloser Betrieb im Rechenzentrum
Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Ihre Daten an einem Ort und verlassen Sie sich auf KI-gestütztes Data Tiering.
Mehr Cyber-Resilienz
Im Falle eines Cyberangriffs können Sie Ihre Daten schnell und ohne Unterbrechung wiederherstellen.
Analyse von Speicherdaten
Schnellere Speicher Analyse, schnellere Erkenntnis mit Tools, die auf Flash-Speicher Analyse basieren.

Erfahren Sie, wie viel Sie mit IBM FlashSystem sparen können

Geben Sie Details zu Ihrer Speicherumgebung ein, um Ihre Gesamtbetriebskosten und die ungefähren Einsparungen, die FlashSystem erzielen kann, zu schätzen.

Ressourcen

Bleiben Sie Cyber-Bedrohungen einen Schritt voraus!
Entdecken Sie das neue Operational Resilience-Bundle mit IBM FlashSystem, Storage Insights Pro und zusätzlichem Cache – und das alles zu einem unschlagbaren Preis. Jetzt mehr erfahren!
Sicherer Schutz der gespeicherten Daten und Implementierung von Automatisierung mit IBM FlashSystem
Steigern Sie jetzt Ihre Datensicherheit mit IBM Power Cyber Vault
Entdecken Sie die ultimative Lösung für die Bekämpfung der Bedrohungen von heute! Erleben Sie eine Demonstration von cyber-resilientem Speicher, der den Sicherheitsstatus Ihres Unternehmens verändern kann.
GBSBank- Aufbau kundenorientierter Bankdienstleistungen
Lesen Sie, wie GBSBank mithilfe von leistungsstarkem und extrem ausfallsicherem IBM Storage Vertrauen schafft
Weitere Informationen zu FlashSystem 5600 Datenblatt zu IBM FlashSystem Portoflio lesen Redbook: IBM Storage FlashSystem 5000 und 5200 FlashSystem 5200-Produktlösung erkunden Dokumentation Support Redbook: Best Practices zum FlashSystem
Fußnoten

Interne Experimente von IBM Research haben gezeigt, dass Ransomware innerhalb einer Minute nach Beginn des Verschlüsselungsprozesses erkannt wird. Dieses Experiment wurde auf einem FlashSystem 5200 mit 6 FCM und der Firmware-Version 4.1 durchgeführt. Auf dem 5200 war die Software 8.6.3 (allgemein verfügbar) geladen. Auf dem mit dem 5200 verbundenen Host wurde Linux mit dem XFS-Dateisystem ausgeführt. In diesem speziellen Fall wurde der IBM-Ransomware-Simulator namens WannaLaugh verwendet. Das zugrunde liegende System muss mit FCM4.1 und Version 8.6.3 kompatibel sein. Software auf GA-Ebene geladen, um die erzielten Ergebnisse zu erhalten.

2 Angenommene 5:1 Datenreduktion