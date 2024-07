Durch die synchrone Replikation von Daten aus Oracle-Datenbanken und virtualisierten Systemen zwischen zwei FlashSystem-5200-Speicherlaufwerken hat die GBSBank die Verfügbarkeit von Informationen und die Geschäftskontinuität verbessert. Mit einer Wiederherstellungszeit von nur wenigen Minuten und einem Wiederherstellungszeitpunkt von bis zu 24 Stunden in der Vergangenheit kann sich die Bank darauf verlassen, dass wichtige Daten auch dann verfügbar bleiben, wenn etwas Unerwartetes passiert – und so einen unterbrechungsfreien Service für die Kunden gewährleisten.

Mit blitzschnellem All Flash Storage profitiert die GBSBank zudem von beschleunigten Lesereaktionszeiten. Die durchschnittlichen Reaktionszeiten liegen bei nur 0,7 Millisekunden (56 Prozent schneller als zuvor), während die Reaktionszeiten bei Lastspitzen um rund 86 Prozent reduziert werden konnten.

„Jeder im Unternehmen, der mit großen Datenmengen arbeitet, hat seit der Einführung von IBM FlashSystem Storage definitiv einen Unterschied festgestellt“, kommentiert Węgrzynowski. „Ob es um die Arbeit mit Berichten, den Zugriff, die Extraktion oder die Verarbeitung von Daten geht – die Reaktionszeiten sind spürbar kürzer, was sich in einer deutlichen Steigerung der Produktivität niederschlägt.“

Durch die Konsolidierung auf hocheffizienten FlashSystem-Speicher konnte die GBSBank erhebliche Kapazitätseinsparungen erzielen. Die Bank hat sowohl Deduplizierung als auch native Komprimierung eingesetzt und so die gesamte Speicherkapazität um etwa 70 Prozent reduziert. So erhielt die GBSBank den Freiraum, den sie brauchte, um neue kundenorientierte Dienstleistungen zu erbringen. Gleichzeitig hat sie so die Möglichkeit, in den kommenden Jahren weiter zu wachsen und innovativ zu sein.

Abschließend sagt Węgrzynowski: „Das ist für uns erst der Anfang. In den nächsten drei Jahren wollen wir eine vollständig papierlose Bank werden, was noch höhere Anforderungen an die IT-Abteilung hinsichtlich der Speicherung und Verarbeitung elektronischer Dateien stellen wird. Wir wissen, dass wir dank IBM FlashSystem darauf vorbereitet sind: Es bietet uns eine Plattform, auf deren Grundlage wir problemlos expandieren können.“