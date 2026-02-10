Schnellere Erkennung, verbesserte Leistung und Effizienz.
IBM Storage FlashSystem 7600 ist eine kosteneffiziente Speicherlösung, die alle fortschrittlichen Funktionen von IBM FlashSystem unterstützt und ein hervorragendes Gleichgewicht aus Leistung, Kapazität und Konnektivitätsoptionen für moderne Unternehmen bietet. Unglaubliche Leistung – einfach, intelligent und sicher.
Bis zu 24 NVMe High-Availability-Flashspeicher in einem 2U-Speichergehäuse mit netzbasierter Replikation über 3 Standorte hinweg zur Vermeidung eines Single Point of Failure.
Eine smarte, selbstoptimierende Lösung, die leicht zu verwalten ist und dem zunehmenden Speicherbedarf wachsender Unternehmen gerecht wird.
Flash-Speicher mit hoher Dichte in einem kosteneffizienten Paket mit Komprimierung und KI-gestützter vorausschauender Analyse.
Das FlashCore-Modul 5 (FCM5) überwacht kontinuierlich Daten von jedem I/O mithilfe von MK-Modellen, um Anomalien wie Ransomware in unter einer Minute zu erkennen.1
|Spezifikationen:
|Effektive maximale Kapazität in einem einzigen Gehäuse:
- 7,2 PBe
|Maximale Bandbreite:
- 55 Gb/s
|Format:
- 2U-Gehäuse
|Maximale I/O-Ports:
- 32
|Effektive maximale Kapazität in einem FlashSystem Grid:
- 230 PBe
|Speicher:
- 768 GB
- 1,5 TB
|Konnektivität: (Optional)
- 32 Gb/s FC oder NVMe/FC
- 25/10 Gb/s iSCSI oder NVMe/TCP
- 100 Gb iSCSI oder NVMe/TCP
- 64 Gb/s FC oder NVMe/FC
|Maximale IOPs (4K Lesetreffer)
- 4,3 Mio.
Nutzen Sie die Vorteile der eingebetteten Software und des Betriebssystems speziell für Unternehmen, die Ihre traditionellen Speichersysteme aufwerten und Sie gleichzeitig vor drohenden Cyberangriffen schützen können. Das kompakte Design eignet sich für Edge-Standorte mit wenig Platz und bietet gleichbleibende Funktionalitäten, ganz gleich, ob in einem lokalen oder hybriden System. Es ist außerdem ideal für Edge-Speicher, virtuelle und containerisierte Umgebungen.
Evolution Systems nutzte die IBM Storage FlashSystem-Technologie, um die Leistung zu steigern und den Speicher an die Anforderungen der Kunden anzupassen.
Data Action hostet seine IBM QRadar SIEM-Lösung mit dem leistungsstarken IBM FlashSystem, wodurch die Analyse von und Reaktion auf Sicherheitsbedrohungen erheblich verbessert wird.
Mithilfe des IBM Storage Portfolios erstellte Micro Strategies DataVault, einen verwalteten Sicherheitsservice, mit dem Kunden Cyberangriffe schnell identifizieren und beheben können.
Vohkus, ein IBM Business Partner, bietet Beratung im Bereich Risikomanagement an, die sich für kontinuierliches Wachstum auf IBM FlashSystem 7300-Speicher stützt.
Gerne beraten wir Sie zur Konfiguration von IBM Storage FlashSystem im Hinblick auf die konkreten Anforderungen Ihres Unternehmens.
1 Interne Experimente von IBM Research haben gezeigt, dass Ransomware innerhalb einer Minute nach Beginn des Verschlüsselungsprozesses erkannt wird. Dieses Experiment wurde auf einem FlashSystem 5200 mit 6 FCM und der Firmware-Version 4.1 durchgeführt. Auf dem 5200 war die Software 8.6.3 (allgemein verfügbar) geladen. Auf dem mit dem 5200 verbundenen Host wurde Linux mit dem XFS-Dateisystem ausgeführt. In diesem speziellen Fall wurde der IBM-Ransomware-Simulator namens WannaLaugh verwendet. Das zugrunde liegende System muss mit FCM4.1 und Version 8.6.3 kompatibel sein. Software auf GA-Ebene geladen, um die erzielten Ergebnisse zu erhalten.
2 Angenommene 5:1 Datenreduktion