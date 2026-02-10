Seien Sie der Erste, der es erfährt

IBM Storage FlashSystem 7600

Schnellere Erkennung, verbesserte Leistung und  Effizienz.

IBM Storage FlashSystem 7600 Servermodul
Zuverlässige Leistung für mittelgroße Workloads

IBM Storage FlashSystem 7600 ist eine kosteneffiziente Speicherlösung, die alle fortschrittlichen Funktionen von IBM FlashSystem unterstützt und ein hervorragendes Gleichgewicht aus Leistung, Kapazität und Konnektivitätsoptionen für moderne Unternehmen bietet. Unglaubliche Leistung – einfach, intelligent und sicher.

Leistungsfähige Redundanz

Bis zu 24 NVMe High-Availability-Flashspeicher in einem 2U-Speichergehäuse mit netzbasierter Replikation über 3 Standorte hinweg zur Vermeidung eines Single Point of Failure.
An Umgebungen jeder Größe anpassbar

Eine smarte, selbstoptimierende Lösung, die leicht zu verwalten ist und dem zunehmenden Speicherbedarf wachsender Unternehmen gerecht wird.
Eine kosteneffiziente, hochwertige Lösung

Flash-Speicher mit hoher Dichte in einem kosteneffizienten Paket mit Komprimierung und KI-gestützter vorausschauender Analyse.
Cyber-Resilienz durch und durch

Das FlashCore-Modul 5 (FCM5) überwacht kontinuierlich Daten von jedem I/O mithilfe von MK-Modellen, um Anomalien wie Ransomware in unter einer Minute zu erkennen.1

Erfahren Sie, wie viel Sie mit IBM FlashSystem sparen können

Geben Sie Details zu Ihrer Speicherumgebung ein, um Ihre Gesamtbetriebskosten und die ungefähren Einsparungen, die FlashSystem erzielen kann, zu schätzen.

reviews

Spezifikationen

Spezifikationen:
Effektive maximale Kapazität in einem einzigen Gehäuse:
- 7,2 PBe 		Maximale Bandbreite:
- 55 Gb/s 
Format:
- 2U-Gehäuse		Maximale I/O-Ports: 
- 32
Effektive maximale Kapazität in einem FlashSystem Grid:
- 230 PBe		Speicher: 
- 768 GB
- 1,5 TB

Konnektivität: (Optional)
- 32 Gb/s FC oder NVMe/FC
- 25/10 Gb/s iSCSI oder NVMe/TCP
- 100 Gb iSCSI oder NVMe/TCP
- 64 Gb/s FC oder NVMe/FC

Maximale IOPs (4K Lesetreffer)
- 4,3 Mio.

Weitere Informationen zu FlashSystem-Optionen.

Erkunden Sie technische Details, Funktionen und Anwendungsfälle für beliebte Flash-Speicherprodukte.

Schnell. Schlau. Erschwinglich

Nutzen Sie die Vorteile der eingebetteten Software und des Betriebssystems speziell für Unternehmen, die Ihre traditionellen Speichersysteme aufwerten und Sie gleichzeitig vor drohenden Cyberangriffen schützen können. Das kompakte Design eignet sich für Edge-Standorte mit wenig Platz und bietet gleichbleibende Funktionalitäten, ganz gleich, ob in einem lokalen oder hybriden System. Es ist außerdem ideal für Edge-Speicher, virtuelle und containerisierte Umgebungen.

Fallstudien

Korridor im Serverraum
Evolution Systeme

Evolution Systems nutzte die IBM Storage FlashSystem-Technologie, um die Leistung zu steigern und den Speicher an die Anforderungen der Kunden anzupassen.

Geschäftsfrau mit digitalem Tablet im Konferenzraum
Data Action

Data Action hostet seine IBM QRadar SIEM-Lösung mit dem leistungsstarken IBM FlashSystem, wodurch die Analyse von und Reaktion auf Sicherheitsbedrohungen erheblich verbessert wird.

Stadtbild mit modernem Wohngebiet, neuen Mehrfamilienhäusern und begrüntem Innenhof mit Gehweg und Bäumen im Herbst
Micro Strategies

Mithilfe des IBM Storage Portfolios erstellte Micro Strategies DataVault, einen verwalteten Sicherheitsservice, mit dem Kunden Cyberangriffe schnell identifizieren und beheben können.

Arbeiter in einem Rechenzentrum mit Reihen von Server-Racks, die das Equipment überprüfen und ihre Arbeit besprechen
Risikomanagement

Vohkus, ein IBM Business Partner, bietet Beratung im Bereich Risikomanagement an, die sich für kontinuierliches Wachstum auf IBM FlashSystem 7300-Speicher stützt.

Anwendungsfälle

Nachhaltigkeit bei der Speicherung
Investieren Sie in energieeffizienten, dichten Datenspeicher, der den Unterschied macht.
Bedienerloser Betrieb im Rechenzentrum
Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Ihre Daten an einem Ort und verlassen Sie sich auf KI-gestütztes Data Tiering.
Mehr Cyber-Resilienz
Im Falle eines Cyberangriffs können Sie Ihre Daten schnell und ohne Unterbrechung wiederherstellen.
Analyse von Speicherdaten
Schnellere Speicher Analyse, schnellere Erkenntnis mit Tools, die auf Flash-Speicher Analyse basieren.

Ressourcen

Test
Kostenloses Testgerät vor Ort verfügbar (siehe Länderliste)
On-Demand-Webinar
Mehr Leistung, mehr Tempo, weniger Hektik – mit IBM FlashSystem.
Video
IBM Storage Storage definiert die Grenzen von Rechenzentren neu.
Analystenbericht
40 % bis 90 % geringere Speicherkosten mit IBM FlashSystem.
Fußnoten

Interne Experimente von IBM Research haben gezeigt, dass Ransomware innerhalb einer Minute nach Beginn des Verschlüsselungsprozesses erkannt wird. Dieses Experiment wurde auf einem FlashSystem 5200 mit 6 FCM und der Firmware-Version 4.1 durchgeführt. Auf dem 5200 war die Software 8.6.3 (allgemein verfügbar) geladen. Auf dem mit dem 5200 verbundenen Host wurde Linux mit dem XFS-Dateisystem ausgeführt. In diesem speziellen Fall wurde der IBM-Ransomware-Simulator namens WannaLaugh verwendet. Das zugrunde liegende System muss mit FCM4.1 und Version 8.6.3 kompatibel sein. Software auf GA-Ebene geladen, um die erzielten Ergebnisse zu erhalten.

2 Angenommene 5:1 Datenreduktion