Die erfolgreiche erste Bereitstellung von Vohkus im Rechenzentrum des Beratungsunternehmens wird als Modell dienen, das für die drei weiteren Bereitstellungen in den anderen Ländern wiederholt werden soll. Die internationale Reichweite und das kompetente Projektmanagement in Verbindung mit der Unterstützung durch IBM ermöglichen eine reibungslose Umsetzung des Projekts.

Mit einer Datenreduktionsrate von mindestens 2:1 und einer Leistungssteigerung von 3:1, die durch die IBM FlashSystem-Arrays erzielt werden, kann das Beratungsunternehmen sicher sein, dass wichtige Vorgänge aufrechterhalten werden, während es gleichzeitig sein Geschäft ausbaut. Außerdem ist das Beratungsunternehmen dank der Funktionen zur Bedrohungserkennung und zur Sicherung von Kopien von IBM FlashSystem besser vor Ausfallzeiten und Datenverlusten geschützt, was seine operative Widerstandsfähigkeit stärkt.

Gillan erklärt: „Zuvor verfügte unser Kunde über drei separate Technologieplattformen. Jetzt profitiert er von einer vereinfachten Verwaltung der gesamten Landschaft durch IBM Storage Insights Pro und IBM Spectrum Control, was zu einer Steigerung der Produktivität und Effizienz führt.“ Die Lösung hat den Speicherbedarf von 60 auf nur 6 Rack-Einheiten reduziert. Dadurch wurden auch die Komplexität, der Stromverbrauch und der Kühlungsbedarf erheblich reduziert, was zu einer Senkung der Gesamtbetriebskosten (TCO) führte und im Einklang mit der Umweltstrategie des Beratungsunternehmens steht.

Johnson fasst zusammen: „Unsere Beziehung zu IBM hat sich im Laufe dieses Projekts erheblich vertieft. Wenn sich Gelegenheiten ergeben, gemeinsam mit IBM in anderen Branchen auf den Markt zu gehen, freuen wir uns darauf, unser Fachwissen zu bündeln, um gemeinsam weitere Kunden zu unterstützen.“