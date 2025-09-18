Vohkus, ein IBM Business Partner, bietet Risikomanagementberatung für kontinuierliches Wachstum und Kostensenkung an
Ein internationales Risikomanagementberatungsunternehmen, das in stark regulierten Branchen tätig ist, strebte eine Optimierung seiner Lagerung an. Das Unternehmen betreibt Rechenzentren in vier Ländern und nutzte seit einem Jahrzehnt die Infrastruktur desselben Anbieters. Als jedoch der Support des Anbieters eingestellt wurde, begannen die Zuverlässigkeit, Leistung und Kapazität seiner Rechenzentren nachzulassen. Jegliche Ausfallzeit oder Datenverlust hätte zu Betriebsstörungen sowie zu potenziellen Reputationsrisiken und Vertragsstrafen führen können.
Das Beratungsunternehmen beabsichtigte, seine unmittelbaren Probleme zu lösen und seine weitläufige Infrastruktur zu konsolidieren. Daher suchte es nach einem Partner, der in der Lage war, die Präsenz zu optimieren, die operative Widerstandsfähigkeit zu stärken, das anhaltende internationale Wachstum zu unterstützen und Kosten zu senken.
Das Beratungsunternehmen wandte sich an Vohkus, einen IBM Business Partner, um dessen kompetente Beratung in Anspruch zu nehmen Mit seinen fundierten technischen und beratenden Kompetenzen unterstützt Vohkus Unternehmen bei der Implementierung strategischer Technologien und begleitet sie in jeder Phase.
Dave Johnson, Leiter des Bereichs Product Sales Specialists bei Vohkus, erklärt: „Da wir herstellerunabhängig sind, können wir uns auf Technologien konzentrieren, die den spezifischen Anforderungen jedes Kunden entsprechen. In diesem Fall sind dies die Lösungen der IBM Storage Platform. Unsere Partnerschaft mit IBM hat uns dabei sehr geholfen, den Deal zu sichern. Wir haben eine enge Zusammenarbeit vorgeschlagen, während die anderen Bieter einen eher fragmentierten Ansatz angeboten haben.”
Zusammen mit IBM entwarf Vohkus eine neue Infrastruktur für das Beratungsunternehmen, die auf einem IBM FlashSystem 7300-Speicher an jedem Standort mit zwei dedizierten IBM Storage Networking SAN64B-6-Switches basiert. Die gesamte Infrastruktur wird über die Plattformen IBM Storage Insights Pro und IBM Spectrum Control verwaltet.
Andrew Gillan, Enterprise Sales Specialist bei Vohkus, erklärt: „IBM FlashSystem 7300 bietet die Kapazität, Leistung und Kosteneffizienz, die das Beratungsunternehmen benötigt. Was diese Lösung wirklich auszeichnete, war die einfache Verwaltung und die integrierte Cyber-Resilienz der IBM FlashCore-Module der vierten Generation.
IBM FlashCore-Module (FCM4) sind eine Familie von leistungsstarken Solid-State-Laufwerken im Standard-2,5-Zoll-Formfaktor. FCM4 bietet integrierte, nahezu in Echtzeit arbeitende, KI-gestützte Bedrohungserkennung für zusätzlichen Schutz vor Ransomware. Darüber hinaus bietet die gesicherte Kopierfunktion des Speichers unveränderliche, luftisolierte Daten-Snapshots. Im Falle einer Datenkompromittierung oder einer Betriebsunterbrechung kann das Beratungsunternehmen die Daten von einem bekannten guten Zeitpunkt aus wiederherstellen, in der Regel innerhalb von nur 60 Sekunden.
Die erfolgreiche erste Bereitstellung von Vohkus im Rechenzentrum des Beratungsunternehmens wird als Modell dienen, das für die drei weiteren Bereitstellungen in den anderen Ländern wiederholt werden soll. Die internationale Reichweite und das kompetente Projektmanagement in Verbindung mit der Unterstützung durch IBM ermöglichen eine reibungslose Umsetzung des Projekts.
Mit einer Datenreduktionsrate von mindestens 2:1 und einer Leistungssteigerung von 3:1, die durch die IBM FlashSystem-Arrays erzielt werden, kann das Beratungsunternehmen sicher sein, dass wichtige Vorgänge aufrechterhalten werden, während es gleichzeitig sein Geschäft ausbaut. Außerdem ist das Beratungsunternehmen dank der Funktionen zur Bedrohungserkennung und zur Sicherung von Kopien von IBM FlashSystem besser vor Ausfallzeiten und Datenverlusten geschützt, was seine operative Widerstandsfähigkeit stärkt.
Gillan erklärt: „Zuvor verfügte unser Kunde über drei separate Technologieplattformen. Jetzt profitiert er von einer vereinfachten Verwaltung der gesamten Landschaft durch IBM Storage Insights Pro und IBM Spectrum Control, was zu einer Steigerung der Produktivität und Effizienz führt.“ Die Lösung hat den Speicherbedarf von 60 auf nur 6 Rack-Einheiten reduziert. Dadurch wurden auch die Komplexität, der Stromverbrauch und der Kühlungsbedarf erheblich reduziert, was zu einer Senkung der Gesamtbetriebskosten (TCO) führte und im Einklang mit der Umweltstrategie des Beratungsunternehmens steht.
Johnson fasst zusammen: „Unsere Beziehung zu IBM hat sich im Laufe dieses Projekts erheblich vertieft. Wenn sich Gelegenheiten ergeben, gemeinsam mit IBM in anderen Branchen auf den Markt zu gehen, freuen wir uns darauf, unser Fachwissen zu bündeln, um gemeinsam weitere Kunden zu unterstützen.“
Vohkus berät, liefert, stellt bereit, unterstützt und verwaltet alle Formen der Unternehmens-IT. Von ausgelagerten Infrastrukturen bis hin zu E-Procurement und Produktunterstützung verfügen sie über eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Senkung von Betriebskosten und der Schaffung effizienterer Arbeitsweisen.
Stellen Sie IBM FlashSystem bereit, um eine schnellere Wiederherstellung und einen besseren Schutz vor Datenverlust zu ermöglichen.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, das IBM Logo, IBM FlashCore, IBM FlashSystem und IBM Spectrum sind Marken der IBM Corp., die in vielen Ländern weltweit registriert sind.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Kundenkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.