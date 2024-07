Ransomware gefährdet die Daten, das Geld und den Ruf eines Unternehmens.

Diese Erpresser-Malware droht, Daten dauerhaft zurückzuhalten oder offenzulegen, sofern das Opfer kein Lösegeld zahlt. Einige Angreifer entschlüsseln die Dateien nach der Zahlung – andernfalls gäbe es keinen Anreiz zu zahlen –, aber das ist keine Garantie für eine vollständige Wiederherstellung. Leider verlieren Unternehmen in jedem Fall Geld. Außerdem kann ein Angriff Systeme lahmlegen, die für die Geschäftskontinuität wichtig sind, was zu längeren Ausfallzeiten und Störungen führt. Während dieser Ausfälle wenden sich die Kunden möglicherweise an Konkurrenten, um ihren Bedarf zu befriedigen, und so entgangene Geschäfte können ein Unternehmen durchschnittlich 1,59 Millionen US-Dollar kosten. Für den Finanzsektor sind die Kosten einer Datenschutzverletzung sogar noch höher: 5,72 Millionen US-Dollar.

Unternehmen in der Finanzdienstleistungsbranche sind besonders anfällig für Ransomware-Angriffe, da sie wertvolle Kundendaten speichern und häufig große Transaktionen verarbeiten. Diese Unternehmen stehen unter dem immensen Druck, Sicherheitsprobleme schnell beheben und gleichzeitig den Schaden und die Wiederherstellungskosten begrenzen zu müssen – eine Leistung, von der ein bekannter Hypothekenfinanzierer, der anonym bleiben möchte, wusste, dass sie ohne proaktiven Datenschutz unmöglich wäre.

Der Kreditgeber suchte auf dem Markt nach einer Sicherheitslösung, die seine Daten unabhängig von ihrer Quelle schützen konnte, fand aber keine, die den Anforderungen entsprach. Er erkannte, dass mehrere reaktive Lösungen installiert und bereitgestellt werden mussten, um das angestrebte Maß an Datenschutz zu erreichen. Deshalb zog er es vor, eine Allzwecklösung zu verwenden und wandte sich an Micro Strategies, einen Anbieter von IT-Lösungen, der eine speziell für den Schutz vor Ransomware entwickelte Lösung anbot.