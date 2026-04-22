Im Jahr 2020 führte DA ein Projekt zur Ablösung seiner bisherigen SIEM-Lösung durch. Die Geschäftsplanung eines jeden Unternehmens erfordert zwar eine solide Cybersicherheitsstrategie, doch die Bedeutung für ein Unternehmen, das zentrale Bankdienstleistungen für Kreditgenossenschaften, Banken und andere Finanzinstitute bereitstellt, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Nach einem gründlichen Evaluierungsprozess beauftragte die DA Vectra mit dem Ersetzen der bestehenden SIEM-Lösung durch QRadar, das auf einer virtualisierten Umgebung ausgeführt wird und FlashSystem-Speicher nutzt.

Sowohl in ersten Benchmarking-Tests als auch im Live-Einsatz hat sich die QRadar-Bereitstellung als äußerst effektives und leistungsfähiges Werkzeug zur Untersuchung sicherheitsrelevanter Ereignisse erwiesen. Die Bereitstellung der QRadar-Komponenten in einem VMware-Cluster bietet zahlreiche Vorteile: einen geringeren Platzbedarf und niedrigere Stromkosten bei gleichzeitig höherer Flexibilität und zukünftiger Skalierbarkeit. Durch den Einsatz von FlashSystems-Speicher, der mit der FCM-Technologie von IBM ausgestattet sind, profitiert DA von Lösungen, die auf hohe Leistung und Zuverlässigkeit ausgelegt sind.

Durch die Kombination der QRadar-Indexoptimierungsfunktionen und einer Hochleistungs-Speicherplattform konnte DA die Laufzeiten gängiger Abfragen von Minuten auf Sekunden deutlich reduzieren. Dies hat bei DA zu nachweisbaren Verbesserungen in allen Arten von SIEM-Anwendungsfällen geführt, einschließlich der Reaktion auf Sicherheitsvorfälle, regelmäßiger Überprüfungen der Umgebung und Berichterstattung. Eine schnellere Analyse von Sicherheitsereignissen führt zu einer verbesserten Priorisierung und Reaktion auf Vorfälle, was bekanntermaßen die Gesamtauswirkungen verringert. Schnellere Umgebungsüberprüfungen verringern den Zeitaufwand und den Frust der Sicherheitsanalysten und schaffen so mehr Zeit für produktive Arbeit.

Durch die Einführung der Technologien von QRadar und IBM FlashCore führt DA jetzt Vorfallanalysen und Berichte in einem Bruchteil der Zeit durch, die die vorherige SIEM-Lösung dafür benötigte. Da sich die durchschnittlichen Kosten eines Data Breach auf Millionen von Dollar belaufen, liegt der geschäftliche Nutzen einer Lösung, die zu einer schnelleren Erkennung beiträgt, auf der Hand und bietet potenzielle Einsparungen in Form von Zeit und Geld.

Zwar ist der Einsatz von FlashSystem-Speichercontrollern mit FCMs ein wesentlicher Faktor, doch wäre es zu vereinfachend zu behaupten, dies sei der einzige Grund für die Leistungssteigerungen. Leistungssteigerungen lassen sich auch auf das QRadar-Produkt selbst zurückführen, insbesondere im Hinblick auf dessen Funktionen zur Indexverwaltung. Unabhängig von den Ursachen für die Leistungssteigerung hat sich die Kombination der IBM-Technologien im Fall von DA als äußerst wirksam erwiesen, um die Sicherheitsziele des Unternehmens zu erreichen.